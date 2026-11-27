Hai tuyển thủ quốc gia Tạ Ngọc Tưởng và Lê Thị Cẩm Tú đã xuất sắc có ngôi vô địch cự ly 100m nam, nữ môn điền kinh tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Tạ Ngọc Tưởng (giữa) đã có tấm HCV nội dung 100m nam. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tối ngày 27-11 ở sân vận động Thống Nhất (TPHCM), người hâm mộ tập trung chú ý vào cuộc so tài hấp dẫn nhất 100m nam, nữ để chứng kiến những nhà vô địch mới của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

8 gương mặt thi đấu chung kết nội dung 100m nam gồm Tạ Ngọc Tưởng, Trương Văn Hiếu, Đinh Hoàng Quốc Bảo, Nguyễn Văn Quyết, Tô Hùng Cường, Trương Huỳnh Minh Trí, Châu Nguyên Phú và Nguyễn Bá Kiên.

Với ưu thế sức trẻ cùng khả năng bứt tốc, Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ) về đích đầu tiên với kết quả 10”58.

Đáng chú ý, VĐV từng đạt HCV tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 là Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội) chỉ về đích thứ 4 với kết quả 10”719. Trong khi đó, HCB thuộc về Trương Văn Hiếu (Công an Nhân dân, 10”711) và HCĐ là Đinh Hoàng Quốc Bảo (Công an Nhân dân, 10”711).

Lê Thị Cẩm Tú đã giành HCV tại Đại hội năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Chung kết tốc độ 100m nữ đã chứng kiến 8 VĐV tốt nhất Việt Nam thời điểm hiện tại là Lê Thị Cẩm Tú, Phùng Thị Huệ, Hoàng Dư Ý, Hà Thị Thu, Tô Thị Nga, Bùi Thị Nguyên, Trần Thị Minh Ca, Lê Tú Trinh cạnh tranh ngôi vô địch.

Ngay khi xuất phát, Lê Thị Cẩm Tú (An Giang) và Phùng Thị Huệ (Hà Nội) đã vượt lên dẫn đầu. Tuy nhiên, ở những mét cuối, Lê Thị Cẩm Tú đã vượt lên giành HCV với thành tích 11”60.

Tấm HCB thuộc về Phùng Thị Huệ (11”63) còn HCĐ là Hà Thị Thu (TPHCM, 11”72). Năm ngoái, Hà Thị Thu từng giành HCV 100m nữ tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2026.

Một số kết quả khác được chú ý gồm HCV nhảy cao nam của Nguyễn Quốc Thình (Cà Mau, 2m12); HCV 3.000m chướng ngại vật nam của Lê Tiến Long (Hà Tĩnh, 9'00"45); HCV tiếp sức 4x400m nữ của đội Hà Nội (3'39"07, phá Kỷ lục Đại hội); HCV tiếp sức 4x400m nam của đội Công an Nhân dân (3'08"49, phá Kỷ lục Đại hội).

Lê Thị Cẩm Tú có niềm vui với tấm HCV đầu tiên ở nội dung 100m nữ. Ảnh: MINH CHIẾN Lê Thị Cẩm Tú: Tôi bất ngờ khi giành HCV Phóng viên: - Cảm xúc của Cẩm Tú như thế nào với kết quả vô địch 100m nữ? Lê Thị Cẩm Tú: - Tôi chỉ tập trung để thi đấu có kết quả tốt nhất và không xác định đủ khả năng tranh chấp ngôi vô địch 100m do có sự chuẩn bị vào nội dung sở trường 200m. Tuy nhiên, chiến thắng lần này là rất vui. Phóng viên: - Bí quyết gì giúp Cẩm Tú có thể bứt tốc vào những mét cuối để giành HCV? Lê Thị Cẩm Tú: - Tôi thấy rằng các VĐV đều tập trung thi đấu nên bản thân mình chỉ hướng đến là phải đạt được tốc độ cao nhất. Chiến thắng lần này là sự chuẩn bị rất kỹ của tôi cùng Ban huấn luyện đội điền kinh An Giang. Phóng viên: - Năm ngoái Cẩm Tú đã có HCB và phá Kỷ lục Quốc gia nội dung 200m tại SEA Games 33-2025. Năm sau, bạn đặt mục tiêu nào với SEA Games 34-207? Lê Thị Cẩm Tú: - Tôi sẽ cố gắng hoàn thành các nội dung thi đấu ở Đại hội năm nay và sau đó tập luyện theo giáo án được đề ra. MINH CHIẾN (thực hiện)

MINH CHIẾN