Từ cú đánh ngẫu hứng của “lão tướng” Nguyễn Tiến Minh đến giọt nước mắt hạnh phúc sau nhiều năm chờ đợi của cặp lực sĩ song sinh Duy Phúc - Duy Thuận, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X ghi dấu những câu chuyện giàu cảm xúc. Ở đó, chiến thắng không chỉ được đo bằng huy chương, mà còn bằng bản lĩnh, đam mê và hành trình bền bỉ của mỗi vận động viên.

Cầu lông TPHCM khẳng định sức mạnh tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Làng thể thao Việt Nam vỗ tay thán phục Tiến Minh

Khán đài Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương sáng 22-11 kín khán giả, sôi động hẳn lên khi “huyền thoại làng cầu lông” Nguyễn Tiến Minh bước ra sân tranh tài cùng những tay vợt kém xa về tuổi nghề. Ở vòng 1 nội dung đơn nam, tay vợt sinh năm 1983 của TPHCM gặp Nguyễn Thế Ngọc (đoàn Hà Nội), đối thủ trẻ hơn anh nhiều tuổi. Trận đấu kết thúc sau hai ván với tỷ số 21-13, 21-12.

Tỷ số đã nói lên phần nào, nhưng cách Tiến Minh thắng mới là điều khiến người xem nhớ lâu. Anh thường “đọc vị” trước đối thủ một nhịp, chọn sẵn vị trí phòng thủ rồi bất ngờ chuyển sang tấn công. Những đường cầu sát lưới, những cú đổi hướng bằng cổ tay liên tục buộc Thế Ngọc phải chạy theo thế trận do đàn anh dẫn dắt.

Kết quả này không phải là may mắn bởi khả năng phán đoán và kỹ thuật là thứ Tiến Minh tích lũy qua hơn 20 năm thi đấu chuyên nghiệp: vị trí số 5 thế giới năm 2010, huy chương đồng Giải vô địch thế giới 2013 và bốn kỳ Olympic liên tiếp, từ Bắc Kinh 2008 đến Tokyo 2020. Khi thể lực không còn như thời sung sức nhất, chính kinh nghiệm và đôi tay ấy giúp anh đứng vững trước lớp đàn em.

Đông đảo khán giả đến các nhà thi đấu để xem và cổ vũ các vận động viên.

Cùng ngày ở vòng 2, Tiến Minh gặp Nguyễn Tất Duy Lợi (Lâm Đồng), tay vợt trẻ đang lên với hai danh hiệu quốc tế cấp độ trẻ trong năm 2026. “Ngọn cờ đầu của cầu lông Việt Nam” dùng kinh nghiệm để đáp trả bằng lối đánh lì lợm khi liên tục phóng cầu cao, buộc đối thủ phải căng sức chống trả. Trận đấu giằng co qua từng điểm và kéo sang ván quyết định.

Duy Lợi thắng chung cuộc 2-1, nhưng chính sự dẻo dai và lão luyện của Tiến Minh đã khiến tay vợt trẻ "bở hơi tai", gần như không thở nổi khi trận đấu khép lại. Sự mệt mỏi ấy phần nào còn đeo bám Duy Lợi trong trận gặp Phan Phúc Thịnh (TPHCM) ngày hôm sau.

Niềm vui nhân đôi của cặp lực sĩ song sinh

Không chỉ Nguyễn Tiến Minh khiến khán giả trầm trồ, sàn đấu Thể hình tại Nhà thi đấu Rạch Miễu cũng chứng kiến hành trình “tìm vàng” đầy bản lĩnh của cặp lực sĩ song sinh Duy Thuận – Duy Phúc. Ngày 23-11, Trần Hoàng Duy Thuận cùng đồng đội Bùi Thị Thoa đã giành HCV nội dung Đôi nam nữ Bodybuilding đến 55kg. Đây là tấm HCV Đại hội Thể thao toàn quốc mà anh đã theo đuổi suốt 16 năm.

Với nội dung này, cặp đôi lực sĩ biểu diễn phải thực sự hài hòa, đi bài thần thái và cân đối đồng đều trong từng nhịp di chuyển. Cả Duy Thuận và Bùi Thị Thoa từng cùng nhau giành HCV Giải vô địch Thể hình và Fitness thế giới ở hạng mục Biểu diễn thể hình nam nữ, HCV SEA Games 31 ngay lần đầu dự đại hội thể thao khu vực.

Hai anh em Duy Thuận và Duy Phúc

Dù đã đứng trên những bục vinh quang ở nhiều đấu trường lớn, tấm HCV Đại hội Thể thao toàn quốc vẫn là mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp của anh. Nhiều kỳ Đại hội trôi qua, anh vẫn bền bỉ tập luyện, vượt qua sự khắc nghiệt của bộ môn và dìu dắt thế hệ đàn em. Đến kỳ Đại hội này trên chính sân nhà TPHCM, khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng gọi tên anh.

"Có thể với nhiều người, đây chỉ là một tấm huy chương trong rất nhiều thành tích thể thao. Nhưng với tôi, nó mang một giá trị rất khác. Có những thành tích được đo bằng số lượng huy chương, nhưng cũng có những thành tích được đo bằng thời gian, sự chờ đợi và giá trị tinh thần mà nó mang lại. Tự hào vì đã không bỏ cuộc. Tự hào vì sau 16 năm, tôi đã làm được!", Duy Thuận chia sẻ.

Niềm vui được nhân đôi khi người anh song sinh của Duy Thuận là Trần Hoàng Duy Phúc cũng đã đứng lên bục vinh quang. Ngày 24-11, Trần Hoàng Duy Phúc giành HCV nội dung Bodybuilding đơn nam đến 80kg. Những tấm HCV của anh em Duy Thuận - Duy Phúc, cùng những đóng góp của Bùi Thị Thoa, Lâm Thúy Mi, Nguyễn Thị Kim Dung… giúp TPHCM giành vị trí Nhất toàn đoàn môn Thể hình với 6 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ.

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