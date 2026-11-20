Giành ngôi Nhất toàn đoàn Vovinam với 8 HCV, cú hích giành 5 HCV đã giúp đoàn thể thao TPHCM vượt qua Hà Nội để dẫn đầu trước lễ khai mạc và nối dài chuỗi kỷ lục tự hào.

Vovinam TPHCM tiếp tục khẳng định sức mạnh ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Thể thao TPHCM vỡ òa cảm xúc cùng Vovinam

Tối ngày 19-11-2026, tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng, môn Vovinam trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đã chính thức khép lại sau 6 ngày tranh tài rực lửa.

Một lần nữa, đội tuyển Vovinam TPHCM chứng minh vị thế độc tôn khi giành ngôi Nhất toàn đoàn đầy thuyết phục với 8 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ, trở thành đội tuyển đầu tiên mang về "cờ đầu" cho đoàn thể thao thành phố ở kỳ đại hội diễn ra ngay trên sân nhà.

Sự áp đảo của Vovinam TPHCM tại Đại hội X không chỉ nằm ở số lượng huy chương mà còn thể hiện qua chiều sâu lực lượng đồng đều ở cả hai nhóm nội dung: quyền (biểu diễn) và đối kháng.

Ở nội dung quyền - vốn là "mỏ vàng" truyền thống, những gương mặt kỳ cựu kết hợp cùng lớp trẻ tài năng như Mai Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Dũ, Phan Tấn Thành, Võ Trọng Nhân, Vũ Duy Bảo (HCV Đòn chân tấn công nam), Đỗ Lý Minh Toàn, Lê Thanh Tuấn, Nguyễn Trường Thọ (HCV Song luyện mã tấu) hay Nguyễn Thanh Mai (HCV Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ) đã trình diễn những bài thi đạt độ chuẩn xác và tính nghệ thuật cao.

Đội tuyển Vovinam TPHCM chứng minh vị thế độc tôn khi giành ngôi Nhất toàn đoàn đầy thuyết phục với 8 Huy chương Vàng.

Không dừng lại ở đó, ở mảng đối kháng đầy cam go với sự hỗ trợ của công nghệ chấm điểm điện tử và VAR, những chiến thắng như tấm HCV hạng cân 70-75kg nữ của Nguyễn Thị Hoài Linh. Bên cạnh đó, thành tích ấn tượng của các VĐV khác, trong đó có vợ chồng võ sĩ Lê Thanh Tuấn – Lâm Thị Lời là dấu ấn đặc biệt của Vovinam TP.HCM. Gần nhất, 2 tấm HCV “chốt sổ” của Vovinam TPHCM được ghi công bởi Điểu Trung (đối kháng nam 75-80 kg) và Nguyễn Tứ Cường (Ngũ môn quyền nam).

Chính cú hích vàng từ Vovinam đã đóng vai trò là điểm tựa tinh thần và chuyên môn quan trọng nhất, tạo nên màn bứt tốc ngoạn mục cho đoàn thể thao TPHCM ở chặng thi đấu đầu tiên. Trước thềm Lễ khai mạc chính thức (tối 21-11), nhờ "cơn mưa vàng" từ thảm đấu Vovinam, đoàn TPHCM đã xuất sắc vượt qua đoàn Hà Nội để vươn lên chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng huy chương toàn đoàn (với 34 HCV, 16 HCB, 34 HCĐ tính đến sáng 20/11).

Hơn 70 năm gây dựng phong trào và phát triển Vovinam ở TPHCM

Dù Hà Nội mới là mảnh đất khai sinh ra Vovinam (do Sáng tổ Nguyễn Lộc sáng lập năm 1938), nhưng Sài Gòn - TPHCM lại chính là "cái nôi" nuôi dưỡng, phục hưng và đưa môn võ này vươn tầm rực rỡ nhất. Mạng lưới tập luyện phủ kín từ các câu lạc bộ phong trào đến hệ thống học đường - minh chứng qua kỷ lục thế giới với hàng chục nghìn học sinh TPHCM đồng diễn võ nhạc - đã tạo nên một chân đế tuyển chọn vận động viên dồi dào bậc nhất cả nước.

Bề dày truyền thống ấy được cụ thể hóa bằng sự thống trị tuyệt đối ở đấu trường quốc nội qua nhiều thập kỷ. Đáng chú ý, sau quá trình mở rộng không gian phát triển và kết nối lực lượng chất lượng từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, chiều sâu lực lượng và chuyên môn của Vovinam thành phố trở nên vững vàng hơn bao giờ hết.

Xa hơn những tấm huy chương trong nước, Vovinam TPHCM chính là "xương sống" của đội tuyển Vovinam Quốc gia, đóng góp trực tiếp vào bảng vàng thành tích của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Những nhà vô địch thế giới, châu Á và SEA Games trưởng thành từ lò đào tạo TPHCM như Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Hoài Nương, Hoàng Dũ, Ngọc Trâm... luôn là những người mang vinh quang về cho Tổ quốc (như việc đóng góp tới 4/7 HCV cho Vovinam Việt Nam tại SEA Games 32).

Không chỉ thi đấu, đội ngũ HLV, võ sư từ TPHCM còn là những "đại sứ văn hóa", trực tiếp sang hàng chục quốc gia để giảng dạy và quảng bá tinh hoa võ Việt. Vovinam không đơn thuần là một môn thể thao tranh chấp huy chương, mà là môn võ của người Việt, mang giá trị về tinh thần thượng võ và lòng tự tôn dân tộc.

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