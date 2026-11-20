Lionel Messi cùng những huyền thoại Barcelona từng dành cho Mauricio Pochettino sự chào đón nồng nhiệt trong một chuyến du đấu.

Pochettino đã trở lại Premier League, lần này là dẫn dắt Man United. Ảnh: THX

Khoảnh khắc đặc biệt này đã giúp chiến lược gia người Argentina nhanh chóng tạo dựng uy tín và nhận được sự tôn trọng từ các cầu thủ Southampton. Tân HLV của Manchester United, Mauricio Pochettino, từng nhận được sự hỗ trợ gián tiếp từ Lionel Messi trong những ngày đầu xây dựng sự nghiệp tại Premier League.

Sự kính trọng mà các ngôi sao Barcelona dành cho Pochettino đã tạo ấn tượng mạnh với các cầu thủ Southampton. Câu chuyện thú vị này được cựu tiền đạo Southampton, Charlie Austin, tiết lộ trong chương trình Kick Off của đài talkSPORT.

Pochettino được bổ nhiệm dẫn dắt Southampton vào tháng 1-2013, thay thế Nigel Adkins. Quyết định này từng gây ra không ít hoài nghi bởi danh tiếng của chiến lược gia người Argentina chưa thực sự được biết đến rộng rãi tại Anh. Trong khi đó, Adkins vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ sau khi giúp đội bóng thăng hạng hai mùa liên tiếp, từ League One lên Premier League.

Khoảnh khắc đáng nhớ

Tuy nhiên, Pochettino không mất nhiều thời gian để tạo dựng niềm tin trong phòng thay đồ. Theo Charlie Austin, một trong những khoảnh khắc đáng nhớ diễn ra trong chuyến du đấu của Southampton tại Barcelona.

Khi các cầu thủ vừa bước xuống xe buýt, họ bất ngờ chứng kiến Pochettino được Lionel Messi, Carles Puyol, Xavi Hernandez và Andres Iniesta chào đón nồng nhiệt bằng những cái ôm thân tình.

Austin cho biết các cầu thủ thường quan sát cách một HLV giao tiếp, ứng xử và thể hiện quyền uy để đánh giá con người cũng như năng lực của ông. Vì vậy, hình ảnh Pochettino được những ngôi sao hàng đầu Barcelona dành sự quý trọng đã tạo ra ấn tượng đặc biệt.

Austin chia sẻ, “Pochettino là một HLV chưa có nhiều tên tuổi. Southampton có chuyến du đấu tại Barcelona và khi các cầu thủ xuống xe buýt, họ thấy Lionel Messi, Carles Puyol, Xavi và Andres Iniesta ôm chào HLV của mình.

Khi bạn chưa biết rõ về một HLV nhưng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lại dành tình cảm cho ông ấy, bên cạnh những người như Carles Puyol, điều đó lập tức giúp ông ấy chiếm được cảm tình và sự tôn trọng từ các cầu thủ”.

Cựu tiền đạo Southampton còn cho rằng Pochettino có thể đã nhận thức được sức ảnh hưởng của khoảnh khắc này, dù không trực tiếp đề cập với các học trò. Phản ứng thân thiện của những ngôi sao Barcelona đã phần nào cho thấy vị thế và những mối quan hệ của nhà cầm quân người Argentina trong giới bóng đá.

Dấu ấn của Pochettino tại Premier League

Niềm tin từ các cầu thủ nhanh chóng được Pochettino chuyển hóa thành kết quả trên sân cỏ. Trong sáu tháng đầu tiên dẫn dắt Southampton, ông giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 14 tại Premier League. Đáng chú ý, thành tích 3 chiến thắng và 5 trận hòa trong 10 vòng đấu cuối mùa đóng vai trò quan trọng giúp Southampton trụ hạng thành công.

Messi đã giúp Pochettino tạo dựng uy tín tại Southampton chỉ bằng... 1 cái ôm. Ảnh: THX

Đến mùa giải 2013-2014, năng lực của Pochettino được thể hiện rõ nét hơn. Ông đưa Southampton lên vị trí thứ tám Premier League với 56 điểm, thành tích điểm số tốt nhất của CLB kể từ khi giải đấu mang tên Premier League năm 1992.

Những thành công đó giúp Pochettino lọt vào tầm ngắm của Tottenham Hotspur. Đội bóng thành London sau đó bổ nhiệm ông làm HLV trưởng, trong khi Southampton lựa chọn Ronald Koeman làm người kế nhiệm.

Sau khi rời Southampton, Pochettino có 5 năm rưỡi dẫn dắt Tottenham. Ông đưa Spurs vào chung kết League Cup và Champions League, đồng thời xây dựng đội bóng trở thành một thế lực đáng chú ý tại Premier League.

Pochettino trở lại Premier League

Tiếp đó, chiến lược gia người Argentina lần lượt làm việc tại Paris Saint-Germain, Chelsea và tuyển Mỹ trước khi trở lại bóng đá Anh với nhiệm vụ mới tại Man United.

Thử thách đầu tiên của nhà cầm quân người Argentina được dự báo không dễ dàng khi Man United chuẩn bị làm khách trên sân Liverpool vào Chủ nhật. Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng đối với khả năng thích nghi và dấu ấn chiến thuật của ông tại Old Trafford.

Kinh nghiệm từng đưa Southampton từ vị thế một đội bóng chật vật trụ hạng lên nhóm tám đội dẫn đầu Premier League là cơ sở để người hâm mộ Manchester United kỳ vọng vào Pochettino. Tuy nhiên, việc Pochettino tái hiện thành công ấy tại Old Trafford sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác, nhất là khi áp lực và kỳ vọng dành cho đội bóng này là rất khủng khiếp.

PHẠM QUANG