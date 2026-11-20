Bóng đá Argentina đang ráo riết tìm kiếm một "số 10" mới nhằm lấp đầy khoảng trống mà Lionel Messi để lại, và trong số loạt năng trẻ xuất hiện ra mắt 5 năm qua, Nico Paz đang vươn lên trở thành gương mặt hứa hẹn nhất.

Nico Paz. Ảnh THX

Ở tuổi 22, tiền vệ này không chỉ khẳng định chỗ đứng vững chắc trong màu áo Como ở Serie A mà còn liên tục tỏa sáng ở đấu trường Champions League cũng như trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina.

Màn trình diễn chói sáng của Nico Paz, đặc biệt là sau chiến thắng hủy diệt 7-0 của Argentina trước Costa Rica, đã nhận được lời tán dương đặc biệt từ cựu danh thủ Juan Sebastian Veron. Hiện là Chủ tịch CLB Estudiantes ở Argentina, Veron nổi tiếng là người khắt khe và hiếm khi dành lời khen tặng cho các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn trên tờ La Gazzetta dello Sport, cựu tiền vệ lừng danh này không giấu được sự hào hứng khi nhận xét về người đàn em.

Veron khẳng định rằng ở độ tuổi 22, ông chỉ mới chứng kiến hai huyền thoại là Diego Maradona và Lionel Messi làm được những điều phi thường trên sân cỏ như Nico Paz đang thể hiện. Dù nhấn mạnh điều đó không có nghĩa Paz chắc chắn sẽ đạt tới đẳng cấp của hai tượng đài lịch sử, Veron tin tưởng tiền vệ trẻ này có đầy đủ phẩm chất kỹ thuật để vươn tới đỉnh cao bóng đá thế giới.

Theo phân tích của Veron, Nico Paz sở hữu hai điểm mạnh vượt trội: bản lĩnh thi đấu lỳ lợm và khả năng xử lý bóng vô cùng tự nhiên. Trên sân, các đồng đội luôn tin tưởng giao bóng cho Paz ngay cả khi anh bị đối phương áp sát, bởi họ biết anh đủ kỹ thuật để rê bóng thoát đi dễ dàng. Anh thi đấu như một người cầm nhịp, tự quyết định thời điểm tăng giảm nhịp độ trận đấu và trở thành trục xoay trong mọi đợt lên bóng.

Veron ví Nico Paz như một phiên bản "Veron chơi nhô cao hơn 20 mét" trên hàng công. Không chỉ đóng vai trò nhạc trưởng với nhãn quan chiến thuật sắc bén và những đường chuyền kiến tạo dọn cỗ, Paz còn sở hữu khả năng dứt điểm nguy hiểm.

Phong độ bùng nổ trong màu áo Como cùng đội tuyển quốc gia đã giúp Nico Paz lọt vào tầm ngắm của các ông lớn châu Âu, trong đó Real Madrid được cho là đã quyết định kích hoạt điều khoản mua lại tiền vệ này vào mùa hè tới. Mặc dù vậy, Veron cùng HLV Lionel Scaloni đều đưa ra lời cảnh báo rằng người hâm mộ Argentina cần giữ sự kiên nhẫn, tránh gây áp lực lên tài năng trẻ này bằng những so sánh quá sớm vốn từng làm thui chột nhiều "số 10" tiềm năng khác trong quá khứ.

LONG KHANG