Sau thất bại trước Uruguay vào cuối tuần qua, đội tuyển Argentina với nguồn cảm hứng từ ngôi sao đang lên Nico Paz đã trở lại đầy mạnh mẽ bằng màn trình diễn bùng nổ với 7 bàn thắng ghi vào lưới Costa Rica hôm 17-11.

Nico Paz là ứng viên kế thừa số 10 huyền thoại của Lionel Messi trong tương lai. Ảnh: THX

Nico Paz, 22 tuổi - ứng viên sáng giá nhất để kế thừa chiếc áo số 10 huyền thoại của Lionel Messi trong tương lai - là nhân tố nổi bật trong hiệp một đầy sôi động. Anh ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 8 bằng một cú sút chân trái, kết thúc đường kiến ​​tạo bằng gót chân của Enzo Fernandez. Tiền vệ tài năng đang khoác áo Como hoàn tất cú đúp cá nhân ở phút 38, tung cú sút chân phải đưa bóng vào góc cao khung thành.

Trong trận gặp Costa Rica, Nico Paz cũng đã phô diễn những kỹ năng giúp anh trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu tại châu Âu mùa giải này, đồng thời khẳng định vị thế ứng viên sáng giá nhất để kế thừa chiếc áo số 10 vốn đang để trống để tìm kiếm chủ nhân xứng đáng.

“Thực lòng mà nói, tôi không nghĩ đến chuyện đó”, Nico Paz - người đang khoác áo số 18 - chia sẻ. “Điều tôi quan tâm là được tận hưởng và chơi bóng một cách vui vẻ trên sân, bởi bóng đá là niềm đam mê lớn nhất của tôi. Hơn thế nữa, tôi còn được đại diện cho đội tuyển quốc gia và đông đảo người hâm mộ”.

Giữa các bàn thắng của Nico Paz, tiền đạo Julian Alvarez cũng lập cú đúp để giúp Argentina dẫn 4-0 ngay trong hiệp 1. Chân sút 26 tuổi nới rộng cách biệt ở phút 35, rồi ghi thêm bàn thắng khác ở phút 43. Alvarez đang dần vượt qua giai đoạn sa sút phong độ, hệ quả từ thương vụ chuyển nhượng bất thành giữa Atletico Madrid và Barcelona hồi mùa hè. Anh đã nổ súng trong cả 4 lần ra sân gần đây, một sự cải thiện đáng kể khi xét đến việc anh chỉ ghi được 2 bàn trong 15 trận trước đó.

Kịch bản tương tự tiếp diễn trong hiệp 2: Franco Mastantuono - người vào thay Nico Paz ngay sau giờ nghỉ - đã ghi một cú đúp khác, xen giữa là pha lập công của Alexis Mac Allister, ấn định chiến thắng 7-0 cho chủ nhà. Trận đấu này khép lại một năm đầy biến động đối với HLV Lionel Scaloni và đội tuyển Argentina, tập thể từng để thua Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026, đồng thời chứng kiến ​​cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử quốc gia này nói lời chia tay sau trận đấu tri ân vào tháng 10.

Thủ môn Emiliano Martinez, một gương mặt kỳ cựu và là thủ lĩnh của thế hệ cầu thủ mới, khẳng định chiến thắng này chính là điểm khởi đầu cho một kỷ nguyên mới. “Chúng tôi muốn người hâm mộ một lần nữa yêu mến đội bóng này. Chúng tôi hiểu mình cần nỗ lực hơn nữa. Chúng tôi muốn bắt đầu giành chiến thắng trong giai đoạn mới này, giai đoạn không có Leo”, thủ môn đang khoác áo Chelsea chia sẻ.

Martinez đã trở lại đội hình xuất phát của Argentina sau khi trải qua ca phẫu thuật vì bị gãy xương hàm, chấn thương anh gặp phải khi thi đấu cho Chelsea cách đây một tháng. Anh đeo băng đội trưởng do hậu vệ Cristian Romero gặp chấn thương. Sau trận đấu này, Martinez đã nâng tổng số lần giữ sạch lưới cho tuyển Argentina lên con số 47, qua đó san bằng kỷ lục do Sergio Romero - thủ môn từng góp mặt tại các kỳ World Cup 2010 và 2014 - nắm giữ.

“Tôi rất vui khi vẫn được tiếp tục đại diện cho đội tuyển quốc gia, khát khao cống hiến luôn hiện hữu trong tôi”, chốt chặn 34 tuổi chia sẻ thêm, “Gần đây tôi đã trải qua nhiều chuyện, bao gồm cả chấn thương gãy xương hàm, nhưng tôi phải đảm bảo mình có thể trạng tốt nhất vì các đồng đội đang cần tôi”.

LINH SƠN