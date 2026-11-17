Tiền đạo Vinicius Junior thừa nhận rằng phong độ mờ nhạt của anh vào đầu mùa giải này một phần là do đội tuyển Brazil bị loại sốc ngay từ vòng 16 đội tại World Cup 2026, cùng tương lai tại Real Madrid không rõ ràng trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Vinicius Junior có phong độ mờ nhạt vào đầu mùa giải này. Ảnh: THX

Vinicius thừa nhận việc Brazil bị loại ở vòng 16 đội World Cup hồi tháng 7 đã ảnh hưởng lớn đến phong độ của anh. “Thất bại đó tác động mạnh đến người dân Brazil. Tôi đã dành kỳ nghỉ để thư giãn, tập luyện ít hơn những năm trước và có lẽ điều này khiến tôi khởi đầu mùa giải không tốt”, anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, những đồn đoán về tương lai cũng khiến Vinicius chịu áp lực. Khi chỉ còn 12 tháng hợp đồng với Real Madrid, anh nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB, đặc biệt là Arsenal. Đến tháng 8, tiền đạo 26 tuổi quyết định gia hạn hợp đồng, cam kết gắn bó với sân Santiago Bernabeu ít nhất đến năm 2032. Vinicius thừa nhận sự quan tâm dồn dập từ các đội bóng, cùng tình hình tại Real Madrid thời điểm ấy, khiến anh cảm thấy choáng ngợp.

Mùa này, Vinicius mới ghi 1 bàn và có 3 kiến tạo sau 12 trận cho Real Madrid, đồng thời gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ dưới thời HLV Jose Mourinho. Anh còn bị treo giò 4 trận tại các giải quốc nội sau tấm thẻ đỏ trong trận gặp Villarreal hồi tháng 10.

“Duy trì phong độ đỉnh cao trong nhiều năm là điều rất khó. Tôi nghĩ chỉ Cristiano Ronaldo và Lionel Messi mới làm được điều đó với những thống kê ấn tượng. Tôi cũng là con người, có lúc mắc sai lầm, nhưng luôn cố gắng hoàn thiện bản thân”, Vinicius nói.

Dù chưa hài lòng với màn trình diễn hiện tại, Vinicius vẫn lạc quan. Anh nhắc lại mùa trước chỉ ghi 5 bàn ở nửa đầu mùa giải nhưng kết thúc với 22 pha lập công. “Mùa giải còn dài. Tôi tin mình đang tiến bộ và sẽ sẵn sàng tỏa sáng ở giai đoạn quyết định”, anh khẳng định.

Ở đội tuyển Brazil, Vinicius lại thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng. Trong trận giao hữu thua Nhật Bản 2-3 tại Singapore hôm thứ Bảy vừa qua, anh lập cú đúp bằng hai pha dứt điểm đẹp mắt. Tính 12 lần ra sân gần nhất cho Selecao, tiền đạo 26 tuổi ghi 8 bàn và có 3 kiến tạo.

Trước đó, Vinicius chỉ ghi 8 bàn sau 46 trận quốc tế, từng chịu nhiều chỉ trích vì thành tích không tương xứng với phong độ tại Real Madrid. Cú đúp trước Nhật Bản giúp anh nâng tổng thành tích lên 16 bàn sau 58 trận, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong màu áo đội tuyển Brazil.

LINH SƠN