Mourinho vượt Pep Guardiola, “chúa nhẫn” Raul bén duyên HLV

Trong khi Jose Mourinho vượt qua Pep Guardiola để trở thành HLV có tỷ lệ chiến thắng cao nhất lịch sử La Liga, thì biểu tượng một thời Raul Gonzalez chính thức tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng tại Real Oviedo.

Theo các số liệu thống kê tại La Liga , HLV Mourinho đã vươn lên dẫn đầu danh sách các HLV có tỷ lệ chiến thắng cao nhất lịch sử giải đấu (xét trên mốc tối thiểu 100 trận cầm quân). Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đạt tỷ lệ thắng 77%, với 97 trận thắng sau 126 trận dẫn dắt Real Madrid.

Con số này giúp "Người đặc biệt" vượt qua người đồng nghiệp duyên nợ Pep Guardiola, người đạt tỷ lệ thắng 76,3% (116 trận thắng sau 152 trận cùng Barcelona). Thành tích của Mourinho cũng vượt xa hàng loạt nhà cầm quân lừng danh khác như Carlo Ancelotti (71,1%), Xavi Hernandez (69,6%), Zinedine Zidane (67,8%) và Luis Enrique (66,4%).

Trong khi đó, HLV Hansi Flick của Barcelona đang sở hữu tỷ lệ thắng 79,3% (69 thắng sau 87 trận), nhưng chưa đủ điều kiện xếp hạng do chưa cán mốc 100 trận.

Phản ứng trước cột mốc này, Mourinho giữ thái độ thực tế: "Thống kê này chỉ nói với tôi rằng toàn đội phải thắng trận tiếp theo. Trong cuộc sống, dù là những con số đẹp đẽ nhất, người ta cũng sẽ nhanh chóng quên đi. Chúng ta không sống bằng quá khứ mà sống ở hiện tại".

Dù vậy, ông thừa nhận đây là niềm tự hào lớn khi đứng đầu ở giải đấu quy tụ nhiều HLV vĩ đại. Với 194 trận dẫn dắt Real Madrid trên mọi đấu trường, Mourinho hiện đứng thứ 6 trong lịch sử câu lạc bộ và chỉ còn kém HLV Leo Beenhakker đúng 4 trận.

Ở một diễn biến khác, tiền đạo có biệt danh “Chú Nhẫn” (động tác hôn nhẫn trên tay sau khi ghi bàn) Raul đã ký hợp đồng HLV chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp. Cựu tiền đạo 49 tuổi hoàn tất thỏa thuận dẫn dắt Real Oviedo tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha (Segunda Division) với bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6-2028.

Raul tiếp quản chiếc ghế nóng thay cho Julian Calero, người vừa bị sa thải dù Oviedo vừa thắng Cadiz 2-1. Quyết định sa thải xuất phát từ chuỗi phong độ thiếu ổn định trước đó, bao gồm thất bại tại Cúp Nhà vua trước Numancia và trận thua 2-3 trước Las Palmas. Raul nhận nhiệm vụ đưa Real Oviedo – đội bóng hiện xếp thứ 8 với 6 trận thắng sau 13 vòng – cạnh tranh suất thăng hạng trở lại La Liga.

Trước đó, Raul có 6 năm huấn luyện tại đội trẻ và đội dự bị Real Madrid Castilla. Đáng chú ý, tại Real Oviedo, Raul sẽ đồng hành cùng con trai ông là Hector Gonzalez, tiền vệ đang chơi cho đội dự bị. Trận ra mắt của cựu thủ thủ quân Real Madrid sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 14-11, khi Oviedo tiếp đón Girona trên sân Carlos Tartiere.

LONG KHANG