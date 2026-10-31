Hansi Flick cảnh báo đội tuyển Brazil về trường hợp của Raphinha

HLV trưởng của Barcelona ​​Hansi Flick đã kêu gọi đồng nghiệp ở đội tuyển Brazil Carlo Ancelotti cần quản lý cẩn thận thời gian thi đấu của Raphinha trong đợt tập trung quốc tế tháng 11, thừa nhận việc tiền đạo này được triệu tập lần này khiến ông lo ngại.

Raphinha vẫn phải trở về đội tuyển Brazil dù vừa bình phục chấn thương. Ảnh: THX

Raphinha đã được chọn vào đội tuyển Brazil trong các trận giao hữu tại Singapore, đối đầu Nhật Bản vào ngày 14 và chủ nhà Singapore ngày 17-11, bất chấp việc ngôi sao 29 tuổi này gặp vấn đề về đùi khi thi đấu cho quốc gia trong đợt tập trung quốc tế trước đó. Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu với Alaves tại La Liga, HLV Hansi Flick của Barcelona thừa nhận tình hình không lý tưởng chút nào, đặc biệt là với quãng đường di chuyển dài đến Đông Nam Á.

Nhà cầm quân người Đức đã thảo luận vấn đề này với Giám đốc thể thao Deco, và thúc giục Ancelotti quản lý thời gian thi đấu của Raphinha ở đội tuyển Brazil. “Tôi đã nói chuyện với Deco. Raphinha là cầu thủ rất quan trọng. Sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua, Raphinha trở lại Barcelona với chấn thương, điều này không lý tưởng. Nhưng chuyện đã rồi, chúng ta không thể thay đổi được.

Tôi biết Raphinha là đội trưởng ở đây và rất yêu quý CLB, nhưng cậu ấy là người Brazil và khi được triệu tập, cậu ấy đã sẵn sàng. Cầu thủ nào cũng muốn được chơi cho Brazil. Nếu cậu ấy có thể quản lý thời gian thi đấu của mình tốt, tôi sẽ rất vui. Thật lòng, việc Raphinha đến Singapore không phải là lý tưởng, nhưng đó là điều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi”.

Những bình luận này phản ánh một tình huống khó xử đối với Barcelona, ​​​​họ không thể ngăn cản một cầu thủ khỏe mạnh nhận lời triệu tập quốc tế nhưng vẫn ý thức được những yêu cầu về thể lực liên quan. Đối với Raphinha, chuyến đi sẽ bao gồm việc di chuyển khứ hồi dài 22.000 km, dù anh chỉ vừa trở lại sau chấn thương cơ bắp đã khiến anh phải bỏ lỡ 2 trận đấu của Barcelona hồi đầu tháng này.

Lần triệu tập quốc tế mới nhất diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau khi Raphinha bị đau ở đùi phải trong trận giao hữu Brazil thắng Australia 4-2. Sau khi ghi bàn từ chấm phạt đền, tiền đạo này đã được thay ra ở hiệp một và sau đó bị loại khỏi đội tuyển quốc gia. Mặc dù các cuộc kiểm tra y tế đã loại trừ chấn thương nghiêm trọng, Barcelona quyết định không vội vàng đưa anh trở lại thi đấu. Sau đó, HLV Flick xác nhận đội trưởng của ông sẽ vắng mặt trong các trận đấu với Getafe và Galatasaray, giải thích các vấn đề về cơ bắp trước đây của anh đòi hỏi sự thận trọng hơn.

Những lo ngại đó được củng cố bởi tiền sử chấn thương khó khăn của cầu thủ người Brazil. Raphinha đã bỏ lỡ 26 trận đấu trong mùa giải 2025-2026 vì các vấn đề về đùi tái phát, bao gồm cả những trở ngại liên quan đến nhiệm vụ quốc tế.

Trước chấn thương, Raphinha chơi bùng nổ ghi được 15 bàn thắng và 3 pha kiến ​​tạo trong 11 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Barcelona. Nhưng trong 3 lần ra sân gần nhất, ngôi sao 29 tuổi này hầu như không thể hiện được phẩm chất đó, khiến thầy trò HLV Flick liên tiếp nhận thất bại trước PSG và Real Madrid.

LINH SƠN