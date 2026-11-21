Tiền đạo Harry Kane, chủ nhân Quả bóng vàng 2026, sẽ phải ngồi ngoài trong vài tháng sau khi bị rách dây chằng mắt cá chân trái. Chấn thương xảy ra trong hiệp một trận đấu tại Bundesliga khi Bayern Munich bị FC Cologne cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.

Harry Kane phải nghỉ 3 tháng vì rách dây chằng mắt cá chân trái. Ảnh: THX

Harry Kane gặp chấn thương khi cố gắng đón đường tạt bóng từ Michael Olise. Hậu vệ Joel Schmied của Cologne đã chạm bóng trước, sau đó va mạnh vào chân trái của Kane trong đà di chuyển tiếp theo. Ngay sau pha va chạm, ngôi sao 33 tuổi ôm lấy cẳng chân, quằn quại vì đau đớn trước khi gượng đứng dậy. Tuy nhiên, trong vài phút tiếp theo, anh gần như không thể tham gia vào các tình huống bóng.

Đội trưởng đội tuyển Anh ra dấu về phía đường biên rồi ngồi sụp xuống sân. Sau khi được các nhân viên y tế chăm sóc mắt cá chân, anh đã rời sân ở phút thứ 20, nhường chỗ cho Tom Bischof. Kane bước đi tập tễnh với sự hỗ trợ của 2 chuyên gia vật lý trị liệu.

Sau trận đấu, Bayern xác nhận rằng kết quả kiểm tra cho thấy chân sút chủ lực của mình bị rách dây chằng và cầu thủ người Anh này sẽ phải nghỉ thi đấu “trong vài tháng tới”. Giám đốc thể thao của Bayern Max Eberl cho biết họ dự đoán Kane sẽ phải vắng mặt khoảng 3 tháng.

Với chấn thương này, gần như Kane sẽ bỏ lỡ 4 trận đấu còn lại của Bayern tại vòng bảng Champions League. Nếu Bayern giành quyền đi tiếp, khả năng anh kịp góp mặt ở vòng loại trực tiếp - bắt đầu từ tháng 2 - cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Đội tuyển Anh hy vọng Kane sẽ kịp bình phục để tham dự trận tứ kết UEFA Nations League gặp Na Uy vào cuối tháng 3.

Tại thời điểm Kane gặp chấn thương, Cologne đang dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Mikey Moore ở phút thứ 12. Sau đó, Nathaniel Brown đã ghi bàn gỡ hòa cho Bayern ở phút 37. Tuy nhiên, Michael Olise lại khiến danh sách chấn thương của Bayern thêm dài khi anh phải rời sân ngay đầu hiệp 2. Trước đó, cầu thủ này tập tễnh rời sân ngay trước giờ nghỉ giải lao sau một pha va chạm với Tom Krauss.

Sau trận đấu, Olise rời sân vận động với đôi nạng, dù HLV Vincent Kompany cho biết đây chỉ là biện pháp phòng ngừa. Phía Bayern thông báo Olise bị bầm tím ở phần trước bàn chân và sẽ được điều trị trong những ngày tới. Nếu Kane và Olise phải nghỉ thi đấu dài hạn, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Bayern. Cả 2 đã đóng góp 22 trong tổng số 54 bàn thắng (chiếm 41%) của Bayern ở mùa giải năm nay.

Bayern đang trải qua chuỗi ngày vô cùng đen đủi với các ca chấn thương; những tổn thất mới nhất này chắc chắn sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực đến CLB, cả ở đấu trường quốc nội lẫn châu lục. Kane sẽ góp mặt trong danh sách dài các cầu thủ đang phải điều trị chấn thương, cùng với Luis Diaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry, Alphonso Davies và Manuel Neuer.

Đây là trận đấu đầu tiên của Bayern sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11. HLV Vincent Kompany trở lại bên đường biên (với cánh tay trái phải đeo nẹp cố định sau khi ông gặp vấn đề sức khỏe), nhưng đây là một diễn biến thất vọng.

Dù kiểm soát bóng vượt trội trước Cologne, Bayern chỉ tung ra được duy nhất một cú sút trúng đích trong suốt 90 phút và không thể tìm được bàn thắng quyết định. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2004-2005, Bayern Munich chỉ có đúng một cú sút trúng đích trong một trận đấu trên sân nhà tại Bundesliga.

Bayern hiện tạm dẫn trước Borussia Dortmund một điểm trên bảng xếp hạng Bundesliga, trước khi Dortmund có chuyến làm khách trên sân của Borussia Mönchengladbach vào thứ Bảy.

LINH SƠN