Tiền vệ Lee Kang-in, hiện đang khoác áo Atletico Madrid tại Tây Ban Nha, đã trở thành cầu thủ đầu tiên giành giải thưởng dành cho cầu thủ châu Á xuất sắc nhất thi đấu tại nước ngoài trong 2 năm liên tiếp.

Lee Kang-in trong màu áo Atletico Madrid. Ảnh: THX

Lee Kang-in, một trụ cột của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, đã được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trao giải “Cầu thủ châu Á xuất sắc nhất thi đấu ở nước ngoài” (AFC Asian International Player of the Year) tại lễ trao giải AFC diễn ra hôm thứ Năm ở Bangkok (Thái Lan). Giải thưởng thường niên này vinh danh cầu thủ châu Á có màn trình diễn ấn tượng nhất khi thi đấu bên ngoài châu lục. Lee đã vượt qua các ứng viên khác là Hwang In-beom (Hàn Quốc/Porto) và Ayase Ueda (Nhật Bản/ Lille).

Ngôi sao tấn công 25 tuổi là cầu thủ đầu tiên giành giải thưởng này trong 2 năm liên tiếp kể từ khi giải thưởng được trao vào năm 2012. Ở lần vinh danh trước đó, trong mùa giải 2025-2026, Lee Kang-in cùng Paris Saint-Germain giành được 5 danh hiệu, trong đó có chức vô địch Ligue 1 (Pháp) lần thứ 3 liên tiếp và chiếc cúp UEFA Champions League lần thứ 2 liên tiếp. Lee Kang-in cũng là cầu thủ thứ 2 trong lịch sử nhiều lần nhận giải sau người đồng hương nổi tiếng Son Heung-min, người từng được vinh danh vào các năm 2015, 2017, 2019 và 2023.

Vào tháng 6, Lee Kang-in đã góp mặt trong cả 3 trận đấu của đội tuyển Hàn Quốc tại vòng bảng FIFA World Cup. Sau đó, vào tháng 7, anh gia nhập Atletico Madrid và đánh dấu sự trở lại Tây Ban Nha - quốc gia nơi anh từng sinh sống và phát triển trong suốt những năm tháng thiếu niên. Lee Kang-in đã không thể tham dự lễ trao giải tại Bangkok do vướng lịch thi đấu cùng CLB.

Lee Kang-in là đại diện duy nhất của Hàn Quốc giành chiến thắng tại lễ trao giải AFC năm nay. Kim Hye-ri, hậu vệ kỳ cựu của đội tuyển nữ quốc gia Hàn Quốc, đã được đề cử cho giải thưởng “Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm của AFC”, nhưng danh hiệu này cuối cùng đã thuộc về Kim Kyong-yong của CHDCND Triều Tiên.

Trong khi đó, HLV Park Youn-jeong dẫn dắt đội tuyển nữ Hàn Quốc lọt vào tứ kết FIFA U-20 World Cup nữ 2026, thành tích tốt nhất của Hàn Quốc trong 12 năm qua. HLV này cũng nằm trong danh sách 3 đề cử cho giải HLV nữ xuất sắc nhất năm của AFC. Tuy nhiên, giải thưởng này đã được trao cho Marziyeh Jafari đến từ Iran.

LINH SƠN