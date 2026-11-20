Taha Nassir, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho Qatar trong trận đấu mở màn thắng Panama 2-0 ở FIFA U-17 World Cup miêu tả chiến thắng của đội nhà như “ở trong mơ”.

Các cầu thủ Qatar ăn mừng chiến thắng (Ảnh: THX)

Các cổ động viên Qatar cổ vũ đội nhà bằng những tiếng hò reo đầy năng lượng, với cả niềm đam mê không ngừng nghỉ trong suốt trận đấu mở màn đối đầu Panama ở FIFA U-17 World Cup.

Khi cuộc chơi bước vào những phút cuối, tưởng chừng họ phải hài lòng với 1 điểm trước đội Panama tài năng. Tuy nhiên, pha đột phá sắc bén vào vòng cấm của Dhiaeddine Benyatla đã thay đổi tất cả. Tiền vệ năng nổ này bị hậu vệ Stephen Dominguez phạm lỗi, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, và Taha Nassir bước lên thực hiện quả phạt đền thành công ở phút 91.

Bàn thắng khiến các cầu thủ, Ban huấn luyện và người hâm mộ Qatar vỡ òa trong niềm vui, để rồi sau đó cầu thủ dự bị Abdoulaye Ndiaye ghi thêm bàn thắng thứ 2, khép lại một đêm khó quên của chủ nhà.

Nassir vui mừng sau khi thực hiện thành công phạt đền. Ảnh: THX

“Đây là khoảnh khắc chỉ có trong giấc mơ”, Nassir chia sẻ với FIFA. Anh cho biết đã mơ về tình huống này suốt đêm trước trận và cảm nhận rõ áp lực khi bước lên chấm phạt đền. Tuy nhiên, nhờ giữ được bình tĩnh và sự tự tin, anh đã hoàn thành nhiệm vụ.

“Điều quan trọng nhất là phải tự tin, không được sợ hãi. Sau đó, hãy chọn một góc sút và thực hiện cú đá. Tôi đã làm như vậy và mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã ghi bàn”, Nassir vui mừng nói.

Khi được hỏi về ý nghĩa của chiến thắng này trong sự nghiệp, cầu thủ 17 tuổi khẳng định: “Đây chắc chắn là dấu mốc số 1. Được thi đấu trên sân nhà, trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả, là cảm giác không thể tuyệt vời hơn”.

Nassir cho biết vé xem trận đấu đã được bán hết từ vài ngày trước. Sự cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài tiếp thêm động lực để toàn đội thi đấu hết mình và giành trọn 3 điểm.

Ở hàng phòng ngự, Mateo Esparzaariza góp công lớn giúp đội nhà giữ sạch lưới trước Panama. Dù liên tục phải đối mặt với những pha phối hợp nguy hiểm của đối thủ, hàng thủ chủ nhà vẫn đứng vững.

“Chúng tôi đã trải qua những thời điểm khó khăn, nhưng luôn tin rằng mình sẽ giành chiến thắng. Thật không thể tin được, đây là cảm giác tôi chưa từng trải qua trong đời”, Esparzaariza chia sẻ.

Anh cũng xúc động khi gia đình và bạn bè có mặt trên khán đài cổ vũ. Theo hậu vệ này, tình yêu và sự ủng hộ ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ, đặc biệt trong những thời điểm quyết định của trận đấu.

Chiến thắng này là lần đầu tiên của Qatar tại FIFA U-17 World Cup từ 1999, khi họ tiến đến tứ kết ở New Zealand. Trận đấu tiếp theo của họ là gặp Ai Cập vào ngày 22-11, trước khi kết thúc các trận đấu ở bảng A bằng cuộc đối đầu với Hy Lạp 3 ngày sau đó.

“Chiến thắng này xứng đáng được ăn mừng. Tôi hy vọng kết quả sẽ tiếp thêm sự tự tin để toàn đội tiếp tục tiến xa, dù những trận đấu phía trước sẽ rất khó khăn”, HLV Alvaro Mejia chia sẻ.

Ông cũng vui mừng khi các em nhỏ được trực tiếp đến sân cổ vũ và chứng kiến đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. “Đây là tin vui với tất cả mọi người ở Qatar”, HLV Mejia nhấn mạnh.

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Đ.Hg.