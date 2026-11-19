Kitahara (trái) được đề cử danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á 2026 (Ảnh: X của AFC)

"Tôi muốn họ tập trung vào phẩm chất và sự sáng tạo của tôi trước khung thành”, đây là câu trả lời của Kitahara khi được hỏi về những khía cạnh nào trong lối chơi mà anh rất muốn thể hiện trên đấu trường quốc tế.

Tuyển U17 Nhật Bản sẽ góp mặt tại FIFA U-17 World Cup ở Qatar. Với các cầu thủ trẻ, giải đấu là cơ hội quý giá để kiểm chứng năng lực, đánh giá trình độ bản thân và tích lũy kinh nghiệm khi được tranh tài cùng những tài năng hàng đầu thế giới.

Với Kitahara, những phẩm chất nổi bật nhất là khả năng xử lý bóng và sự khéo léo trong phạm vi vòng cấm cũng như khu vực xung quanh. Vấn đề đặt ra là anh khai thác những điểm mạnh này như thế nào để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương và đưa ra quyết định hiệu quả trong điều kiện không gian, thời gian xử lý bóng bị hạn chế.

Quá trình rèn luyện cùng cha đặt nền móng

Sự trưởng thành của tiền vệ sáng tạo này bắt nguồn từ những buổi tập hàng ngày cùng cha. Nhìn lại trải nghiệm này và ảnh hưởng của nó đến sự nghiệp của mình, Kitahara nhớ lại, "Trong những buổi tập luyện buổi sáng với cha của tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau khắc phục những vấn đề phát sinh trong trận đấu trước.”

Thay vì bỏ qua những sai lầm hay cơ hội cải thiện, anh và cha cùng nhau giải quyết từng vấn đề trong mỗi buổi tập. Thời gian làm việc với cha trở thành nền tảng tuyệt vời giúp Kitahara mài dũa kỹ năng, nâng cao lối chơi, và giờ đây anh đang tìm cách áp dụng điều này vào các giải đấu quốc tế.

Điểm mạnh của Nhật Bản trên đấu trường quốc tế

Khi chuẩn bị đối đầu với những đội bóng mạnh nhất thế giới, Kitahara tin bóng đá Nhật Bản sở hữu một vài đặc điểm nổi bật.

“Khi nói đến việc chơi bóng bằng chân và tổ chức lối chơi, tôi nghĩ là chúng tôi có thể sánh ngang với bất kỳ ai”, Kitahara nói, đồng thời hoàn toàn nhận thức được những điểm yếu vẫn còn tồn tại, “Chúng tôi vẫn còn hơi thiếu sót về khả năng cá nhân, chẳng hạn như tốc độ”.

Mặc dù tự tin vào kỹ năng kỹ thuật và sự phối hợp của đội, Kitahara vẫn thấy cần phải cải thiện về thể lực. Cũng chính vì vậy, việc trực tiếp thi đấu và trải nghiệm bóng đá ở cấp độ này càng trở nên quý giá. Với Kitahara, giải đấu không đơn thuần là cuộc đua tìm kiếm kết quả, mà còn là cơ hội để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và kiểm chứng năng lực bản thân.

“Tôi muốn tận mắt chứng kiến ​​​​trình độ của các cầu thủ khác, dù chúng tôi có đối đầu trực tiếp với họ hay không, và sau đó sử dụng khả năng đó làm thước đo cho quá trình luyện tập của mình”, Kitahara khẳng định, “Tôi muốn trở thành một cầu thủ mà đối thủ sẽ không thể nào quên.”

Theo đuổi một giấc mơ

Khi được hỏi anh sẽ nói gì nếu có thể nói chuyện với chính mình 10 năm nữa, Kitahara đáp lại bằng một câu hỏi khác: “Bạn đã học được gì từ giải đấu này? Bạn đang chơi ở 1 trong 5 giải đấu hàng đầu không? Bạn có khoác áo tuyển Nhật Bản tham dự World Cup không?”.

Tỏa sáng ở đỉnh cao bóng đá trong nước và thi đấu cho Nhật Bản tại World Cup là những mục tiêu lớn của Kitahara.

Tuy nhiên, những chia sẻ của Kitahara không chỉ đơn thuần thể hiện khát vọng hướng tới tương lai. Hành trình của Kitahara, từ những buổi tập sáng sớm cùng cha, giờ đây đã mở ra cánh cửa đưa anh đến với sân khấu bóng đá toàn cầu.

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Đ.Hg.