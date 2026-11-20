FIFA đã chính thức xác nhận 3 ứng viên sẽ tranh cử chức chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới, nhưng dễ thấy những đại diện từ châu Âu lẫn châu Á đều “nhẹ ký”và tự làm phân tán phiếu bầu trong cuộc đua với chủ tịch đương nhiệm Infantino.

Sau khi xác minh tư cách, chỉ còn 2 ứng viên thách thức vị thế của ông Infantino là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) Philippe Diallo và Chủ tịch danh dự Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) Kozo Tashima. Cựu cầu thủ Vaga không tham gia vào giờ chót.

Ông Philippe Diallo xuất hiện như lá cờ đầu của bóng đá châu Âu sau khi UEFA rút lại sự ủng hộ dành cho Infantino. Trong khi đó, ông Kozo Tashima đại diện cho tiếng nói cải tổ từ châu Á nhằm hướng tới một mô hình quản trị minh bạch hơn.

Dù vậy, phe chống ông Infantino đã nhanh chóng bộc lộ những rạn nứt nội bộ. Quyết định hậu thuẫn ông Diallo được UEFA thông qua chỉ trong cuộc họp Ủy ban Chấp hành kéo dài vỏn vẹn 15 phút. Nói cách khác, ông Diallo giống như là lựa chọn bất đắc dĩ nhằm che đi sự bế tắc của UEFA trong cuộc chiến với chủ tịch FIFA đương nhiệm.

UEFA đã mất nhiều tuần nỗ lực thuyết phục cựu HLV Arsene Wenger ra tranh cử nhưng bất thành. Một phương án khác là Sandor Csanyi (đại diện Hungary) cũng không nhận được sự ủng hộ rộng rãi, nên Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã quyết định chọn Diallo như một phương án thay thế trong cuộc họp của Ủy ban điều hành.

Quy trình bị chỉ trích thiếu minh bạch: Dù Ủy ban điều hành có quyền hạn cao nhất, nhiều lãnh đạo liên đoàn quốc gia cho rằng một quyết định tầm vóc lịch sử như vậy lẽ ra phải qua cuộc bỏ phiếu công khai của toàn bộ 55 liên đoàn thành viên. Bản thân Chủ tịch UEFA Ceferin cũng thừa nhận Diallo chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn đề ra trong cuộc họp cấp cao hồi tháng 10, nhưng UEFA cảm thấy bắt buộc phải đưa ra một ứng viên do đã lỡ tuyên bố trước công chúng.

Cách làm này khiến UEFA bị chỉ trích vấp phải chính những vấn đề quản trị thiếu minh bạch mà họ thường lên án ở FIFA. Do đó, giới quan sát dự đoán sẽ có khoảng 5 đến 20 liên đoàn bóng đá châu Âu nhỏ sẽ “quay xe” âm thầm dồn phiếu cho Infantino thay vì Diallo.

Với ứng viên Tashima (Nhật Bản) cũng vậy. Dù đến từ châu Á nhưng trên thực tế, AFC đã công khai sẽ ủng hộ ông Infantino. Bên cạnh đó, mới nhất là Liên đoàn Bóng đá Ả Rập (UAFA - thành lập năm 1974), đại diện cho 22 liên đoàn bóng đá quốc gia trải dài ở cả châu Phi và châu Á, đã chính thức ra tuyên bố hậu thuẫn Infantino tái ứng cử.

Danh sách ứng viên chính thức sẽ được Ủy ban Bầu cử thẩm định và công bố trước ngày 18-2-2027, một tháng trước ngày bầu cử chính thức diễn ra ở Rabat - Morocco.

LONG KHANG