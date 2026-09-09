Sóng gió bủa vây, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino quyết không lùi bước

Bất chấp làn sóng chỉ trích ngày càng gay gắt từ các liên đoàn bóng đá thành viên, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chính thức xác nhận vẫn giữ nguyên kế hoạch ra ứng cử nhiệm kỳ tiếp theo.

Chủ tịch FIFA trong lần đến Việt Nam dự khán trận chung kết ASEAN Cup 2026

Tranh cãi về giới hạn nhiệm kỳ

Theo người phát ngôn của FIFA, vị chủ tịch FIFA Gianni Infantino 56 tuổi mang hai quốc tịch Thụy Sĩ và Italy vẫn sẽ ra ứng cử trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2027 tại Rabat, Morocco. FIFA khẳng định thông báo này nối tiếp kế hoạch được ông Infantino công bố từ tháng 4 và "hoàn toàn không có gì thay đổi".

Ông Infantino đã nắm quyền lãnh đạo bóng đá thế giới trong suốt một thập kỷ qua kể từ khi được bầu vào năm 2016 để hoàn tất nhiệm kỳ bị dở dang của người tiền nhiệm Sepp Blatter. Theo quy định của FIFA, mỗi chủ tịch chỉ được tại vị tối đa 3 nhiệm kỳ (mỗi nhiệm kỳ 4 năm). Tuy nhiên, vào năm 2022, ông Infantino đã lập luận thành công rằng nhiệm kỳ đầu tiên (2016–2019) không tính vào hạn ngạch này do chỉ mang tính chất hoàn tất một nhiệm kỳ bị gián đoạn.

Lập luận này mở đường cho ông ra ứng cử nhiệm kỳ thứ tư, nhưng lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ các tổ chức bảo vệ quyền lợi và giới quan sát. Họ đã chính thức kiến nghị Ủy ban Quản trị, Kiểm toán và Tuân thủ (GACC) của FIFA chặn nỗ lực tái tranh cử của ông.

Cuộc chiến pháp lý với UEFA

Nguyên nhân quan trọng khiến sự ủng hộ dành cho Chủ tịch FIFA Infantino sụt giảm nghiêm trọng xuất phát từ các kế hoạch thương mại hóa giải đấu. Trước làn sóng phản đối dữ dội từ dư luận và các liên đoàn châu Âu, kế hoạch này đã phải tuyên bố hủy bỏ.

Mặc dù vậy, dư chấn pháp lý từ dự án FFE vẫn tiếp tục leo thang. Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) đã đệ đơn lên tòa án liên bang Mỹ yêu cầu FIFA cung cấp tài liệu và chứng cứ phục vụ cho vụ kiện hình sự dự kiến khởi tố tại Thụy Sĩ nhằm vào ông Infantino cùng các quan chức liên quan. Phía FIFA lập tức lên tiếng bác bỏ, cáo buộc UEFA đang thực hiện một "chiến dịch bôi nhọ" và thu thập thông tin vô căn cứ nhằm phục vụ mục đích chính trị.

Không dừng lại ở các xung đột tài chính, uy tín của ông Infantino còn bị giáng một đòn nặng nề từ các sự kiện xung quanh kỳ World Cup 2026. Việc FIFA quyết định xóa án phạt thẻ đỏ cho tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ trước trận knock-out với Bỉ – sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp can thiệp và gửi lời cảm ơn FIFA – đã châm ngòi cho sự phẫn nộ. Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Bỉ (RBFA) cáo buộc FIFA thiếu minh bạch, vi phạm quy định và chính thức rút lại sự ủng hộ dành cho Infantino.

Cùng thời điểm, chiến dịch Reboot FIFA do tổ chức Fair Square khởi xướng đã thu thập được hơn 100.000 chữ ký gửi tới Ủy ban Đạo đức FIFA. Đơn khiếu nại đưa ra 8 sự vụ cáo buộc ông Infantino lạm dụng quyền lực, vi phạm nguyên tắc trung lập chính trị và nghĩa vụ trung thành.

Ngoài ra, Liên minh các Giải đấu Châu Âu (European Leagues) cũng mở rộng đơn kiện lên Ủy ban Châu Âu, cáo buộc FIFA lạm dụng vị thế thống lĩnh khi đơn phương áp đặt lịch thi đấu bóng đá nam và nữ mà không tham vấn các giải quốc nội.

Theo lộ trình, ngày 18-11- 2026 là thời hạn cuối cùng để các ứng viên ghế chủ tịch nộp hồ sơ đăng ký tranh cử. Trong khi ông Infantino vẫn khẳng định FIFA tiếp tục nỗ lực "mang lại cơ hội và phẩm giá cho mọi góc của thế giới", cuộc bỏ phiếu diễn ra vào ngày 18-3 năm sau tại Rabat, Morocco với 211 liên đoàn thành viên (cần tối thiểu 106 phiếu để chiến thắng) hứa hẹn là thử thách cam go nhất trong sự nghiệp của vị chủ tịch FIFA 56 tuổi.

HỒ VIỆT