U23 Trung Quốc vào bán kết ASIAD sau 28 năm chờ đợi

Đội tuyển bóng đá U23 Trung Quốc đã dễ dàng đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0 ở tứ kết, qua đó lọt vào vòng đấu 4 đội mạnh nhất ASIAD lần đầu tiên sau 28 năm.

U23 Trung Quốc dễ dàng đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 3-0. Ảnh: THX

U23 Trung Quốc được xây dựng dựa trên nòng cốt của đội từng giành ngôi á quân tại giải U23 châu Á, với sự bổ sung của 3 cầu thủ quá tuổi: Zhang Yuning, Wu Xi và Zhu Chenjie.

Trong trận gặp Thái Lan chiều 26-9, HLV Antonio Puche Vicente đã thực hiện 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát: Xiang Yuwang và Kuai Jiwen đá cặp trên hàng công, thay thế cho Zhang Yuning và Wang Yudong (cầu thủ bị treo giò do nhận 2 thẻ vàng). Trong khi đó, Imran được xếp đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trung Quốc tiếp tục sử dụng sơ đồ phòng ngự 5 người, trong đó Peng Xiao lần đầu tiên được đá chính sát cánh cùng Zhu Chenjie và Liu Haofan tạo thành bộ 3 trung vệ.

Đội tuyển Trung Quốc áp đảo trong hiệp một, tung ra 7 cú sút (với 4 lần trúng đích) và kiểm soát bóng hơn 60% thời gian. Ngay trước giờ nghỉ, Wu Xi đá phạt tìm đến vị trí của Peng Xiao đang băng lên ở cột xa. Cú sút mạnh của Peng bị thủ môn Thái Lan cản phá, nhưng bóng lại chạm người một hậu vệ rồi đổi hướng đi vào lưới nhà. Trung Quốc có lợi thế dẫn trước 1-0.

Hiệp hai, Thái Lan lại phải nhận thêm bàn thua chóng vánh. Sangtong không thể phá bóng khi tranh chấp với đối phương ở phút 47, khiến bóng bật ra đúng vị trí Hu Hetao. Khung thành rộng mở và Hu Hetao đã sút bóng rất căng làm tung lưới người Thái.

Khi đã dẫn trước 2 bàn, U23 Trung Quốc tung tiền đạo Zhang Yuning vào sân ở phút 58. Chỉ 5 phút sau, anh ghi bàn thắng thứ ba cho đội nhà từ đường kiến ​​tạo của Zhu Chenjie để tiến vào bán kết. Trung Quốc sẽ chạm trán Hàn Quốc (thắng U23 Việt Nam 4-0) vào ngày 30-9 để tranh suất vào chung kết.

Tiền vệ Kuai Jinwen chia sẻ với tờ Global Times trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu rằng chiến thắng vừa qua đã giúp toàn đội gia tăng sự tự tin, cho phép họ chuẩn bị cho trận gặp Hàn Quốc với tâm lý thoải mái hơn. Anh cho biết sau khi đạt được cột mốc đột phá này sau 28 năm chờ đợi, mục tiêu của đội là giành huy chương tại ASIAD.

Bóng đá nam Trung Quốc từng giành huy chương bạc tại ASIAD 1994, và huy chương đồng tại kỳ đại hội năm 1998. Kể từ khi quy định giới hạn độ tuổi U23+3 được áp dụng cho môn bóng đá nam tại ASIAD 2002, đội tuyển Trung Quốc chưa từng lọt vào vòng bán kết. Trong 6 kỳ đại hội gần nhất, đội đã 3 lần dừng bước ở vòng 16 đội và 3 lần bị loại ở vòng tứ kết.

LINH SƠN