Đại chiến Anh - Tây Ban Nha (1g45 ngày 27-9): "Tam Sư" liệu có khác World Cup 2026

Cuộc đọ sức đỉnh cao giữa đội tuyển Anh và nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha tại SVĐ Wembley trong khuôn khổ Nations League được xem là cơ hội để HLV Thomas Tuchel tìm kiếm câu trả lời cho bài toán định hình bản sắc sau nỗi đau tại World Cup 2026.

Harry Kane và vết thương World Cup 2026

Dù khép lại chiến dịch World Cup 2026 bằng tấm HCĐ sau chiến thắng bùng nổ 6-4 trước Pháp, đội tuyển Anh vẫn bước vào đợt tập trung này với gánh nặng tâm lý chưa thể nguôi ngoai. Thất bại 1-2 ở trận bán kết trước Argentina vẫn là cơn ác mộng đối với thủ quân Harry Kane và các đồng đội.

Màn ngược dòng của Argentina diễn ra trong bối cảnh tuyển Anh lùi sâu về sơ đồ 5 hậu vệ sau khi dẫn trước ở phút 55. Trong khoảng thời gian quyết định đó, "Tam Sư" chỉ kiểm soát vỏn vẹn 12% thời lượng bóng và chỉ tung ra đúng 5 cú sút trong cả trận – con số thấp nhất của họ ở một trận đấu World Cup trong suốt 60 năm.

Kane thẫn thờ sau trận thua Argentina

Thủ quân Harry Kane thừa nhận thất bại này "đau đớn hơn bất kỳ lần bị loại nào khác", thậm chí còn cay đắng hơn cú sút phạt đền hỏng ăn trước Pháp ở Qatar 2022. "Nó cảm giác như đó không phải là chúng tôi. Chúng tôi đã đi ngược lại niềm tin và cách chơi mà mình đã cam kết", Kane chia sẻ.

Tiền đạo 33 tuổi đã đặt ra câu hỏi trăn trở cho toàn bộ tập thể trước thềm trận gặp Tây Ban Nha: "Làm thế nào để chúng ta tốt hơn trong những thời khắc đó? Làm thế nào để chúng ta là chính mình nhiều hơn?".

Bài toán bản sắc

Thách thức lớn nhất đối với HLV Thomas Tuchel khi tiếp quản tuyển Anh không chỉ là giành chiến thắng, mà là xác định xem lối chơi nào thực sự phù hợp với "Tam Sư". Suốt nhiều năm, bóng đá Anh cố gắng theo đuổi triết lý "England DNA" với mục tiêu làm chủ bóng và kiểm soát trận đấu một cách thông minh. Nhưng mỗi khi đụng độ các đối thủ sừng sỏ tại các vòng knock-out giải đấu lớn, họ lại tự phá vỡ cấu trúc và chịu trận.

Tiền đạo Anthony Gordon – người vừa chuyển sang khoác áo Barcelona – đã đưa ra một góc nhìn thẳng thắn từ thực tế thi đấu: "Về mặt văn hóa, giữ bóng kiểm soát không nằm trong ADN của cầu thủ Anh. Chúng tôi không thể đá theo cách của Tây Ban Nha”.

Gordon nhận định thay vì cố gắng mô phỏng phong cách kiểm soát bóng của Tây Ban Nha, tuyển Anh nên tập trung phát huy những thế mạnh tự nhiên của mình: lối chơi thể lực, bóng trực diện, tốc độ phản công và nhịp độ mãnh liệt đặc trưng của Premier League.

HLV Thomas Tuchel dường như cũng đang nghiêng về định hướng này.: "Có lẽ tôi phải đánh đổi mong muốn kiểm soát để đón nhận sự hỗn loạn nhiều hơn một chút, bởi vì sự hỗn loạn có thể sẽ mang lại những điều tốt nhất cho đội bóng này".

Và Anh có thể tự kiểm tra đâu mới là bản sắc của mình khi đối đầu với đội bóng giỏi kiểm soát nhất thế giới, Tây Ban Nha. Bước vào trận đại chiến này, tuyển Anh thiếu vắng của hàng loạt trụ cột như Rice, Palmer, Mainoo, Rashford và Livramento do chấn thương và vấn đề thể lực. Mặc dù vậy, HLV Tuchel vẫn sở hữu những nhân tố tấn công vô cùng chất lượng.

Tiền vệ Jude Bellingham đang đạt phong độ ấn tượng với 7 bàn thắng sau 10 lần ra sân cho tuyển Anh trong năm 2026. Anh sẽ tiếp tục đá cặp cùng Harry Kane – ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng Vàng sau mùa giải ghi tới 73 bàn thắng cho câu lạc bộ và đội tuyển. Màn so tài giữa Kane và ngôi sao trẻ Lamine Yamal bên phía Tây Ban Nha cũng được xem là điểm nhấn hấp dẫn của trận đấu.

Về mặt dữ liệu, siêu máy tính Opta đánh giá Tây Ban Nha nhỉnh hơn đôi chút với 40,2% cơ hội chiến thắng so với 33,6% của Anh (26,2% khả năng hòa). "La Roja" đang sở hữu chuỗi 38 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường – kỷ lục dài nhất lịch sử đối với một đội tuyển châu Âu.

HỒ VIỆT