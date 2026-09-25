Nations League: Ronaldo gây thất vọng, học trò cũ phá hỏng buổi ra mắt của Klopp

Bồ Đào Nha có chiến thắng tối thiểu trước Xứ Wales nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Joao Felix trong ngày Ronaldo có trận đấu đáng quên, khác cuộc đại chiến giữa Hà Lan và Đức lại kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Ronaldo phung phí cơ hội

Đương kim vô địch Bồ Đào Nha đã bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương Nations League bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Xứ Wales tại Lisbon. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 22 do công của tiền đạo Joao Felix.

Cú sút chìm từ mép vòng cấm của chân sút này chạm nhẹ vào chân hậu vệ Ben Davies đổi hướng, khiến thủ môn Danny Ward không thể cản phá dù đã đổ người hết cỡ.

Mọi sự chú ý ở trận này tiếp tục dồn vào Ronaldo, người có trận đấu thứ 234 khoác áo đội tuyển quốc gia và đá chính trong ngày ra mắt chính thức của tân HLV Jorge Jesus. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha đã trải qua một buổi tối thi đấu kém duyên khi phung phí hàng loạt cơ hội ngon ăn trong tổng số 7 cú dứt điểm.

Tiêu biểu phút 49, từ đường tạt bóng thuận lợi của Ruben Neves, Ronaldo ở tư thế trống trải trong vòng 5m50 lại sút bóng đi vọt xà ngang. Đến phút 59, anh đưa được bóng vào lưới sau đường chuyền của Bruno Fernandes nhưng bàn thắng bị công nghệ VAR từ chối vì lỗi việt vị. Phút 67, Ronaldo bị rút ra nghỉ nhường chỗ cho Goncalo Ramos trong sự thất vọng.

Về phía Xứ Wales, dù lép vế hoàn toàn về số lần dứt điểm (chỉ có 4 đến 5 cú sút so với 19 đến 23 của Bồ Đào Nha), đoàn quân của HLV Craig Bellamy vẫn suýt tạo nên bất ngờ ở những phút cuối trận. Brennan Johnson có cú tâng bóng dội xà ngang khung thành Diogo Costa, trước khi cú dứt điểm bồi của Lewis Koumas bị trung vệ Ruben Dias phá ra ngay trên vạch vôi. Dù vậy, chiến thắng 1-0 vẫn đủ giúp Bồ Đào Nha giành trọn 3 điểm đầu tiên.

Cody Gakpo giải cứu Xavi, phá hỏng màn ra mắt của Klopp

Trận đại chiến tại Johan Cruyff Arena giữa Hà Lan và Đức đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1, đánh dấu màn ra mắt sôi động nhưng chưa trọn vẹn của cả hai tân HLV Jurgen Klopp (Đức) và Xavi (Hà Lan).

Tuyển Đức vươn lên dẫn trước ở phút 32 do công của Felix Nmecha. Bàn thắng diễn ra trong bối cảnh gây tranh cãi khi Joshua Kimmich vẫn tiếp tục đợt tấn công dù tiền đạo Brian Brobbey của Hà Lan đang nằm sân chấn thương. Đường tạt bóng của Philipp Treu tạo điều kiện cho Karim Adeyemi dứt điểm, trước khi Nmecha ập vào đá bồi tung lưới Hà Lan.

Trước đó, Hà Lan bị từ chối một bàn thắng bằng đầu của thủ quân Virgil van Dijk do lỗi của Brobbey với thủ môn Marc-André ter Stegen. Bên phía Đức cũng chịu tổn thất nhân sự lớn khi Jamal Musiala gặp chấn thương đùi lúc khởi động, còn Kai Havertz phải rời sân sớm ngay ở phút 30.

Sang hiệp hai, Hà Lan gia tăng sức ép và thành quả đã đến ở phút 90+1. Cầu thủ vào sân thay người Ruben van Bommel – con trai của cựu danh thủ Mark van Bommel – thực hiện đường tạt bóng ngẫu hứng bằng má ngoài chân phải tuyệt đẹp để Cody Gakpo băng vào vô-lê tung lưới Ter Stegen, giữ lại 1 điểm quý giá cho đội chủ nhà.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp thừa nhận sự tiếc nuối khi để tuột chiến thắng ở những phút bù giờ nhưng hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò. Trong khi đó, HLV Xavi khen ngợi sự quyết tâm và tham vọng của các cầu thủ Hà Lan trong hiệp hai để giành lại thế trận.

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