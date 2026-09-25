Cầu thủ Israel nhận thẻ đỏ, tạo thêm căng thẳng ở Nations League

Màn ăn mừng bột phát của tiền đạo trẻ Saied Abu Farchi đã khiến Israel nhận thất bại trước Áo, và làm bùng lên những tranh cãi trong bối cảnh các trận đấu của Israel tại Nations League vốn đang bị bao phủ bởi bầu không khí căng thẳng.

Tại trận đấu thuộc Bảng G Nations League trên sân Raiffeisen Arena (Linz, Áo), tiền đạo 20 tuổi Saied Abu Farchi đã trở thành tâm điểm của một sự cố hy hữu.

Trước đó, tuyển Áo đã vươn lên dẫn trước trong hiệp một nhờ quả phạt đền của Romano Schmid. Đến phút 55, Abu Farchi bật cao đánh đầu hiểm hóc quân bình tỷ số 1-1 cho Israel. Tuy nhiên, thay vì ăn mừng thông thường, chân sút trẻ này lại chạy thẳng tới góc sân, cầm lấy cột cờ góc và thực hiện hành vi mô phỏng động tác bắn súng.

Hành vi ăn mừng mang tính khiêu khích lập tức bị trừng phạt nghiêm khắc. Trọng tài chính Georgi Kabakov đã rút thẻ vàng thứ hai đối với Abu Farchi — người trước đó vừa nhận một thẻ vàng ở phút 51 — đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Bất chấp sự phản ứng gay gắt từ các đồng đội như Roy Revivo, Idan Nachmias và Dor Peretz, quyết định truất quyền thi đấu vẫn không thay đổi. Thiếu người trong hơn 30 phút còn lại, Israel không thể đứng vững và gục ngã với tỷ số 1-3 sau các bàn thắng muộn của Phillipp Mwene (phút 90) và Sasa Kalajdzic (phút bù giờ) bên phía tuyển Áo.

Trọng tài có lý do để nặng tay với hành vi này. Hành động nông nổi của Abu Farchi diễn ra trong thời điểm các trận đấu quốc tế của bóng đá Israel đang chịu sự giám sát đặc biệt và làn sóng phản đối dữ dội tại châu Âu.

Điển hình là cuộc đối đầu giữa CH Ireland và Israel ở lượt trận thứ 2 vào ngày 28-9 tới, nơi bầu không khí căng thẳng liên quan đến cuộc xung đột ở dải Gaza, đã leo thang tới mức chưa từng có.

Do những lo ngại về an ninh và các cuộc biểu tình quy mô lớn, hai lượt trận giữa Ireland và Israel không thể diễn ra trên sân nhà của hai nước mà phải chuyển sang các địa điểm trung lập tại Debrecen (Hungary) và Backa Topola (Serbia) trong tình trạng không có khán giả cùng sự thắt chặt an ninh tối đa.

Trong một môi trường nhạy cảm, nơi mỗi hành vi trên sân cỏ đều bị soi xét kỹ lưỡng, hành động dùng cột cờ giả làm súng của Abu Farchi bị đánh giá là hoàn toàn thiếu kiềm chế. Tấm thẻ đỏ không chỉ trực tiếp tước đi hy vọng giành điểm của Israel trước tuyển Áo mà còn gián tiếp châm ngòi thêm cho những tranh cãi xung quanh sự xuất hiện của đội bóng này tại giải đấu.

LONG KHANG