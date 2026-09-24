Brazil đấu với Australia 2 trận: Tái thiết sau World Cup

Brazil của HLV Carlo Ancelotti và chủ nhà Australia của HLV Tony Popovic sẽ sử dụng 2 trận đấu giao hữu liên tiếp làm giai đoạn đầu tiên của quá trình tái thiết cho cả 2 nền bóng đá, cùng 2 đội tuyển sau World Cup 2026.

HLV Carlo Ancelotti hướng đến 2 trận đấu với Australia (Ảnh: THX)

Brazil sẽ thi đấu với Australia tại Townsville (Queensland) vào lúc 17 giờ (giờ Việt Nam), ngày 25-9, trước khi có tiếp trận đấu thứ 2 tại Brisbane (cũng của Queensland) vào đầu tuần sau.

Đây là những trận đầu tiên của cả Brazil lẫn Australian kể từ khi chiến dịch World Cup của họ kết thúc trong thất bại vào tháng 7. Australia đã bị loại ở vòng 32 (để thua Ai Cập sau loạt penalty), trong khi Brazil, đội bóng từng 5 lần vô địch, bất ngờ để thua đau đớn trước Na Uy vòng 16.

Ai Cập của Salah đánh bại Australia trên loạt 11 mét, làm nên lịch sử Đội tuyển Ai Cập của Ngôi sao Mohamed Salah đã đánh bại tuyển Australia với tỷ số 4-2 trên loạt sút luân lưu 11 mét sau khi hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu hiệp chính lẫn cả hiệp phụ. Với kết quả này, Những vị Pharaoh giành trận thắng đầu tiên trong lịch sử ở vòng đấu loại trực tiếp của FIFA World Cup.

HLV Carlo Ancelotti của Brazil đã phản ứng bằng cách chỉ chọn 9 cầu thủ từ đội hình World Cup 2026 cho 2 trận đấu với Australia và một trận giao hữu với Ấn Độ tại Kolkata vào ngày 3-10 tới đây.

Hai tiền đạo của Chelsea là Joao Pedro và Estevao được triệu tập trở lại. Đáng chú ý, HLV Carlos Ancelotti đưa vào danh sách một số gương mặt mới như thủ môn Pedro Morisco và Otavio, hậu vệ Mauro Junior, cùng tiền vệ Breno Bidon và Gabriel Bontempo.

Brazil - Na Uy 1-2: Cú đúp của Haaland nhấn chìm Selecao Thủ thành Orjan Nyland đã có một màn trình diễn xuất thần để ngăn cản các chân sút Brazil, trước khi tiền đạo Erling Haaland thể hiện sự hiệu quả tuyệt đối trong ghi bàn. Cú đúp bàn thắng của ngôi sao đang khoác áo Man.City giúp Na Uy giành chiến thắng 2-1, qua đó lần đầu tiên tiến vào tứ kết World Cup.

Một số ngôi sao gạo cội của Brazil vẫn góp mặt, bao gồm các tiền đạo Vinicius Junior và Raphinha, tiền vệ Bruno Guimaraes của Arsenal, cùng các trung vệ rất đáng tin cậy như Gabriel Magalhaes, Marquinhos.

HLV Carlo Ancelotti vẫn tin tưởng Vinicius (Ảnh: THX)

Tiền vệ Guimaraes cho biết, việc có những gương mặt mới trên tuyển là rất quan trọng: “Chúng tôi liên tục tìm kiếm và bồi dưỡng tài năng trẻ để tạo nền tảng vững chắc. Chúng tôi tôn trọng Australia và hy vọng Brazil có hai trận đấu tuyệt vời”.

Trong khi đó, HLV trưởng của Australia Tony Popovic cũng mạnh tay loại bỏ 10 cầu thủ ra khỏi đội hình dự World Cup, bao gồm cả thủ môn kỳ cựu kiêm đội trưởng Mat Ryan, và tiền đạo Cristian Volpato vừa bị phạt khi bị phát hiện dương tính với cocaine.

Tony Popovic đã điền tên 7 cầu thủ chưa từng khoác áo Australia vào đội hình 25 người, đáng tiếc cho tiền đạo đang có phong độ cao của Norwich City, Mohamed Toure, phải rút lui vì chấn thương.

Australia đang chuẩn bị cho AFC Asian Cup vào tháng 1 và tháng 2 đầu năm. Vì thế, tiền vệ giàu kinh nghiệm Jackson Irvine cho biết 2 trận đấu với Brazil là cơ hội tốt để các cầu thủ mới chứng tỏ bản thân trên một sân khấu lớn.

Tiền vệ từng 86 lần khoác áo Australia, Jackson Irvine chia sẻ: “Đối đầu với Brazil là điều thực sự thú vị đối với chúng tôi. Australia cần tiến xa hơn nữa với những cầu thủ mới, tìm cơ hội để bước lên một tầm cao mới”.

Đ.Hg.