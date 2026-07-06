Brazil - Na Uy 1-2: Cú đúp của Haaland nhấn chìm Selecao

Thủ thành Orjan Nyland đã có một màn trình diễn xuất thần để ngăn cản các chân sút Brazil, trước khi tiền đạo Erling Haaland thể hiện sự hiệu quả tuyệt đối trong ghi bàn. Cú đúp bàn thắng của ngôi sao đang khoác áo Man.City giúp Na Uy giành chiến thắng 2-1, qua đó lần đầu tiên tiến vào tứ kết World Cup.

Na Uy đã có một khởi đầu tự tin, họ chuyền bóng rất nhanh và chính xác. Ngay phút thứ 3, Patrick Berg dứt điểm hiểm hóc vào góc trên bên phải khung thành từ rìa vòng cấm, nhưng bàn thắng bị hủy vì lỗi việt vị của Alexander Sorloth - người tính toán sai thời điểm chạy chỗ bên cánh phải trước khi tạt bóng vào trung lộ. Đại diện châu Âu cũng là đội được hưởng quả phạt góc đầu tiên của trận đấu.

Brazil rất chật vật tìm được chỗ đứng trong trận đấu, hầu như không thể xâm nhập vào phần sân đối phương. Tuy nhiên, phút thứ 10, Selecao có cơ hội vàng ghi bàn ngay trong lần dứt điểm đầu tiên của trận đấu. Matheus Cunha bị Kristoffer Ajer phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài sau khi cân nhắc VAR đã chỉ tay thẳng vào chấm phạt đền. Thế nhưng Bruno Guimaraes do dự trong pha chạy đà, cú sút yếu ớt của anh không thể hạ gục Orjan Nyland. Có lẽ điều đáng ngạc nhiên là Vinicius không bước lên thực hiện quả phạt đền, khi Bruno bỏ lỡ cơ hội trong lần sút phạt đền đầu tiên của anh cho tuyển Brazil.

Thủ thành Nyland cũng đã cứu thua cho Na Uy 2 lần khác khi Brazil dần nhập cuộc. Phút 45+3, Erling Haaland vượt qua sự truy cản kép của Marquinhos và Gabriel, bóng bật ra thuận lợi cho Martin Odegaard. Đội trưởng Na Uy tung cú sút mạnh mẽ nhưng Alisson đã đứng đúng vị trí để cản phá. Tình huống này cũng khép lại hiệp 1 không quá sôi nổi. Brazil đã kiểm soát bóng ít nhất 40% trong mọi trận đấu World Cup của họ kể từ khi thống kê bắt đầu vào năm 1966. Tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất trước trận đấu hôm nay là 40% trước Hà Lan năm 1998, tuy nhiên, họ chỉ đạt 36% cho đến nay.

Phút 58, HLV Carlo Ancelotti hy vọng làm mới hàng công khi thay Cunha bằng Endrick, nhưng chính tiền đạo trẻ này lai bỏ lỡ một cơ hội lớn ngay trong pha chạm bóng đầu tiên. Vinicius chuyền bóng xuất sắc, Endrick chạm bóng rất lỏng lẻo tạo điều kiện cho Nyland băng lên thu hẹp góc sút, trước khi tiền đạo này dứt điểm chệch cột dọc bên trái. Phút 62, lại là Nyland xuất sắc, thủ môn của Na Uy đã nhanh chóng đổ người cản phá cú sút mạnh mẽ của Rayan.

Chân sút kỷ lục Neymar vào thay Martinelli ở phút 67, nhưng Brazil lại thấy khung thành bị khoan thủng. Phút 79, Haaland ghi bàn trong trận đấu quốc tế chính thức thứ 14 liên tiếp, ngôi sao của Na Uy bật cao đón đường chuyền tuyệt vời từ cánh trái của Schjelderup và đánh đầu không thể cản phá vào lưới Alisson. Với bàn thắng thứ 6 tại giải đấu này, Haaland trở thành cầu thủ châu Âu thứ 8 ghi bàn trong cả 4 trận đầu tiên tham dự World Cup - và là người đầu tiên kể từ Christian Vieiri (Italy) năm 1998.

Thủ thành Nyland lại một lần nữa giúp Na Uy đứng vững ở phút 86, pha cứu thua tuyệt vời của thủ môn này đã giúp Ajer không biến thành tội đồ sau pha cản phá khiến bóng bay vọt lên cao hướng về góc trên khung thành đội nhà. Và chỉ 4 phút sau, Haaland tung đòn kết liễu tiễn Brazil về nước sớm. Lại được Schjelderup kiến ​​tạo, siêu tiền đạo này khống chế bóng một chạm trước khi tung cú sút thấp vào góc dưới bên phải. Haaland hiện có 7 bàn tại World Cup này, bằng với Lionel Messi và Kylian Mbappe trong cuộc đua Chiếc giày vàng đầy kịch tính.

Trong khi đó, bàn thắng danh dự từ chấm phạt đền của Neymar không thể giúp Brazil tránh được việc bị loại ở 7 vòng đấu loại trực tiếp World Cup liên tiếp trước các đối thủ châu Âu, kể từ sau chiến thắng trước Đức trong trận chung kết năm 2002.

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