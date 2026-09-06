Gasperini lạc quan sau 3 trận thắng liên tiếp của Roma

HLV Gian Piero Gasperini cho rằng màn ngược dòng trước Atalanta cho thấy Roma có niềm tin và chất lượng đội hình đủ tốt để cạnh tranh trong mùa giải này, sau khi toàn thắng cả 3 vòng đầu Serie A 2026-2027.

Trung vệ Ndicka - phải, tranh bóng với tiền đạo Scamacca của Atlanta. Ảnh: THX

Roma tưởng như phải nhận thất bại khi bị Atalanta dẫn trước trên sân Olimpico. Đội bóng của Gasperini áp đảo trong phần lớn trận đấu nhưng không thể tận dụng cơ hội, trong khi Ederson ghi bàn đưa đội khách vượt lên ở phút 47.

Thủ môn Marco Carnesecchi có một trận đấu xuất sắc, nhiều lần cứu thua cho Atalanta. Roma thậm chí hai lần đưa bóng trúng khung gỗ sau các pha dứt điểm của Santiago Castro. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn kiên trì gây sức ép và được đền đáp ở những phút cuối. Mario Hermoso đánh đầu gỡ hòa từ quả phạt góc, trước khi Matias Soule ghi bàn ở phút 90+3, giúp Roma hoàn tất màn ngược dòng 2-1.

“Chúng tôi đã đối đầu một đối thủ mạnh và bị dẫn trước sau cú sút đầu tiên của họ, trong khi hiệp 1 gần như hoàn toàn thuộc về Roma. Trong điều kiện thời tiết nóng, việc liên tục tấn công mà không ghi bàn có thể khiến đội bóng suy giảm thể lực. Nhưng chúng tôi vẫn duy trì sức ép đến cuối trận. Việc ngược dòng ở những phút bù giờ cho thấy toàn đội thực sự tin tưởng vào chính mình”, Gasperini chia sẻ.

Theo HLV người Italy, những điều chỉnh nhân sự cũng đóng vai trò quan trọng. Ông đánh giá cao sự đóng góp của Daniele Ghilardi và Leonardo Balerdi ở hàng phòng ngự, cũng như Matias Soule và Molina sau khi vào sân. “Carnesecchi đã thi đấu xuất sắc, trong khi chúng tôi thiếu sự quyết đoán ở 1/3 cuối sân. Dù vậy, cuối cùng Roma cũng nhận được phần thưởng xứng đáng”, Gasperini nói.

Gasperini cũng cho rằng Santiago Castro và Donyell Malen hoàn toàn có thể chơi cùng nhau. Sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, Roma sẽ bước vào lịch thi đấu dày đặc với nhiều trận đấu quan trọng, vì vậy ông sẽ xoay tua đội hình và linh hoạt về chiến thuật.

“Soule đã tạo ra sự khác biệt, trong khi Molina mang lại thêm chất lượng. Đó là điều chúng tôi nỗ lực thực hiện trong mùa Hè này: hoàn thiện đội hình với những cầu thủ dự bị có thể vào sân và nâng cao chất lượng thi đấu”, Gasperini nhận xét.

Chiến thắng trước Atalanta giúp Roma toàn thắng cả 3 vòng đầu Serie A, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Đội bóng của Gasperini hiện có 9 điểm, cùng Inter Milan dẫn đầu bảng xếp hạng.

Dù vậy, Gasperini thừa nhận Roma chưa có chiều sâu đội hình lý tưởng để chinh chiến ở Champions League. “Về số lượng, chúng tôi còn thiếu 2-3 cầu thủ so với mùa trước. Nhưng về chất lượng, đội hình đã được nâng lên. Điều quan trọng là phải tránh chấn thương”, ông nói.

Roma sẽ trở lại Champions League sau 7 năm và bắt đầu hành trình bằng cuộc đối đầu Fenerbahce vào giữa tuần tới. Lần gần nhất Roma dự giải là mùa 2018-2019, khi đội bóng lọt vào vòng 16 đội và bị Porto loại với tổng tỷ số 3-4.

Đ.Hg.