Alessandro Circati: “Chúng tôi rất sẵn sàng chứng minh khả năng của Australia”

Hậu vệ Alessandro Circati của Socceroos cho biết là toàn đội bóng đang quyết tâm chứng minh cho cả thế giới thấy khả năng của tuyển Australia khi chuẩn bị cho trận đấu vòng 32 của FIFA World Cup 2026 khi gặp Đội tuyển Ai Cập vào rạng sáng mai, ngày 4-7.

Circati trong đội hình Australia

“Một số chàng trai thậm chí đã cắm trại tại trại huấn luyện được 2 tháng. Tôi tập trung được hơn 1 tháng, nhưng tôi thấy mỗi ngày mọi người đều có trưởng thành, tiến bộ hơn, và luôn thúc đẩy nhau cùng tiến bộ”, hậu vệ của Parma - người đã chơi trọn 90 phút trong cả 3 trận đấu vòng bảng với tuyển Australia - chia sẻ...

“Quan trọng nhất là, mọi người đều sẵn sàng chứng minh cho cả thế giới thấy khả năng của Australia trong bóng đá - năng lực của chúng tôi, những gì chúng tôi có thể làm. Chúng tôi sẽ cố gắng tiến xa nhất có thể, chúng tôi sẽ xem xét từng trận đấu một, còn bây giờ chúng tôi hoàn toàn tập trung cho trận đấu với Ai Cập”.

“Đây là bóng đá, chúng ta biết rằng là bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Các đội bóng được đánh giá cao hơn nhưng lại bị loại, đó là điều thường xảy ra trong 90 phút, đặc biệt là ở World Cup. Tôi không nghĩ sẽ có một đội nào chắc chắn thắng cả”, Circati đưa ra nhận xét về các diễn biến kịch tính của vòng knock-out.

“Có quá nhiều thứ đe dọa các bên tham gia thi đấu, quá nhiều điều quan trọng mà các cầu thủ phải làm, họ có thể tạo ra những điều kỳ diệu. Các cầu thủ có thể giành được kết quả tốt ngay cả khi họ thi đấu không tốt trong ngày hôm đó”, hậu vệ mới 22 tuổi (sinh năm 2003 tại Italy) và mới chỉ có 16 lần khoác áo Socceroos nói.

“Hôm qua chúng tôi bắt đầu tập đá luân lưu, thực hiện trong tình huống thực tế - lập 2 đội, thực hiện các quả đá 11 mét một cách chính xác. Tất cả đều cần luyện tập, và trong ngày thi đấu, sau 120 phút, hẳn sẽ có rất nhiều sự thay đổi trên sân”, hậu vệ gốc Ý đưa ra nhận xét khả năng họ phải đá cả 120 phút và sút luân lưu.

“Các cầu thủ bắt đầu trận đấu ở đội hình xuất phát, rất có thể họ sẽ không còn trên sân đến cuối trận (tính cả 2 hiệp phụ). Vì vậy, nếu trận đấu bước đến giai đoạn đó, Ban huấn luyện sẽ phải đưa ra quyết định: Ai sẽ thực hiện các tình huống sút 11 mét luân lưu cùng với các cầu thủ còn lại trên sân!”, Circati tự tin nói.

“Ở thời điểm hiện tại, tinh thần lạc quan là rất quan trọng, phải có niềm tin vào bản thân, và không để những điều tiêu cực ảnh hưởng đến mình. Nếu bạn đã luyện tập theo một cách nào đó, hãy tiếp tục theo cách đó. Hãy tin tưởng vào bản thân, và hãy thực hiện sút 11 mét của mình với sự quyết tâm rất là cao độ!”.

Thi đấu ở vị trí phòng ngự, liệu Circati có e ngại đối đầu với các cầu thủ có lối chơi tấn công mạnh mẽ không. Hoàn toàn không: “Tôi thích nhất được thi đấu với những cầu thủ giỏi. Tôi thích thử thách bản thân. Tôi không bao giờ lùi bước trước thử thách, đối thủ càng mạnh tôi càng cơ hội tiến bộ và thể hiện khả năng”.

Circati cũng đưa ra đánh giá về thành tích “giữ sạch lưới” qua 2 trận ở vòng bảng của tuyển Australia: “Đó là một sự hài lòng lớn. Không hề dễ dàng. Chúng tôi nằm trong bảng đấu khó khăn, chúng tôi cho thấy sự vững chắc trong phòng ngự, cả trên sân lẫn ngoài sân, vì những người không ra sân cũng giúp ích trong tập luyện”.

“Kết quả này là rất tích cực, và mang lại cho chúng tôi sự tự tin. Tôi chắc chắn rằng chính tuyển Ai Cập cũng đang nhìn vào điều đó và nghĩ rằng, trận đấu sẽ không dễ dàng, họ sẽ không có nhiều cơ hội, và những cơ hội mà họ có được, họ thực sự phải tận dụng. Chúng tôi phải hạn chế điều đó với họ”, Circati lạc quan nói.

“Tôi nghĩ rằng chúng tôi nên chơi quyết liệt, tận dụng khả năng cá nhân của họ, cố khai thác điểm yếu đó. Chúng tôi biết họ có những cầu thủ nào, và có thể tạo ra những gì. Chúng tôi phải cố gắng ngăn chặn điều đó, thực sự tận dụng cơ hội, khai thác điểm yếu của họ và cố gắng kết thúc trận đấu với chiến thắng”.

“Đây là một trận đấu loại trực tiếp, mỗi người sẽ tiếp cận nó theo một cách riêng, mỗi người sẽ phản ứng theo cách của chính mình, nhưng các chàng trai đều nhận thức được tầm quan trọng của trận đấu, và chúng tôi biết rằng mình sẽ giành được kết quả tốt”, Circati hướng về trận đấu với tuyển Ai Cập và nhận định...

Đ.Hg.