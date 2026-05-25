Spartak Moscow đăng quang ở trận Siêu chung kết Cúp QG

Đánh bại Krasnodar trên loạt đá penalty với tỷ số 4-3 sau khi hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức của trận Siêu chung kết Cúp Quốc gia Nga, Spartak Moscow đã xuất sắc đăng quang. Với kết quả này, Đội bóng Nhân dân giành vé vào chơi trận Siêu Cúp để chống lại Zenit Saint Petersburg (ngày 18-8).

Niềm vui chiến thắng của Spartak (Ảnh: Sport24)

Spartak có bàn mở tỷ số trên SVĐ Luzhniki ở phút thứ 37, nhờ công của tiền đạo số 7 người Argentina - Pablo Solari. Tuy vậy, đến phút thứ 57 của hiệp 2, tiền vệ mang áo số 66 người Brazil là Douglas Augusto đã ghi bàn gỡ hòa cho Á quân của RPL.

Kết thúc 90 phút thi đấu, cả 2 đội bất phân thắng bại với tỷ số hòa 1-1. Họ bước vào loạt sút 11 mét luân lưu. Tại đây, Igor Dimitrev, Nail Umyarov, Christopher Wooh và Ezequiel Barco đều sút thành công cho Spartak; ngược lại, Juan Boselli - rồi Kevin Lenini Pina của Krasnodar đều đá hỏng 11 mét. Spartak thắng 11 mét với tỷ số 4-3.

Wooh, một trong các cầu thủ sút thành công 11 mét cho Spartak đã chia sẻ đầy hạnh phúc: “Xin cám ơn các bạn CĐV rất nhiều. Tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã giành chiến thắng. Đây là danh hiệu thứ 15 của Spartak. Chúng tôi sẽ cần phải làm việc cật lực hơn nữa để giành lấy ngôi vô địch RPL mùa sau”.

“70 ngàn CĐV đã hoan hô ăn mừng cho chúng tôi. Thật là tuyệt vời. Đây là đám đông cổ vũ tuyệt vời nhất mà tôi từng được chứng kiến trong sự nghiệp của mình. Ngay cả ở Ligue 1, tôi cũng chưa từng thấy điều tương tự. Nó không hề giống với ngày hôm nay!”, hậu vệ 24 tuổi người Cameroon sinh ra ở Pháp nói với SOV Sport.

Theo thống kê từ BTC, có 72.987 khán giả đến SVĐ Luzhniki tại Moscow để xem trận Siêu CK Cúp QG. Đây là trận chung kết có lượng khán giả đến sân cao thứ 3 ở trong mùa giải 2025-2026 trên toàn lãnh thổ châu Âu, theo xác nhận của LĐBĐ Nga (RFU).

Chỉ có trận Chung kết FA Cup giữa Chelsea và Manchester City (83.337 CĐV) diễn ra ngay tại Thánh địa Wembley và Chung kết Cúp nước Đức giữa Bayern Munich và Stuttgart (74.036 CĐV) diễn ra tại SVĐ Olympic Berlin là có lượng khán giả cao hơn.

Kết quả này cũng đánh dấu cột mốc đáng chú ý khi ông Juan Carlos Carcedo trở thành HLV người Tây Ban Nha đầu tiên giành được danh hiệu bóng đá trên đất Nga. Nhà cầm quân 52 tuổi này cho biết: “Tôi rất hạnh phúc, đây là một khoảnh khắc đầy xúc động”.

“Đây là danh hiệu đầu tiên của tôi ở tại đây, Spartak đến với trận chung kết bằng mục tiêu giành lấy chiến thắng. Chúng tôi đã thắng trận Siêu CK của Cúp QG. Siêu Cúp hiện đang đến gần và sau đó, chúng tôi muốn đăng quang cả RPL nữa”.

Có một biến cố khá thú vị ở trong lễ trao giải: Khi Solari nâng cao chiếc cúp ăn mừng để cho các phóng viên chụp ảnh, chiếc cúp đã bị gãy phần đế và rơi xuống đất. Cầu thủ Nam Mỹ sau đó chia sẻ: “Thành thật mà nói tôi cũng chẳng biết sau nó lại xảy ra”.

“Không phải là cố tình đâu!”, Solari vừa giải thích vừa cười, “Chiếc cúp thật sự rất nặng. Tôi không nghĩ mình đủ mạnh để giữ nó. Nhưng chuyện đã xảy ra như vậy”. Không sao cả, BTC sẽ mang đến doanh trại của Spartak một chiếc cúp mới...

Không khí phía Krasnodar trái ngược, họ để thua trong một cuộc chạy đua khác chỉ sau vài ngày. Augusto tỏ ra không phục sự hiện diện của trận Siêu CK: “Tôi nghĩ thể thức này không công bằng vì chúng tôi đã thắng mọi trận đấu, cuối cùng lọt vào chung kết, đánh bại CSKA, rồi họ lại đi theo hướng ngược lại, và họ có thêm một cơ hội để thắng và vào chung kết”.

“Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này trước đây. Tôi nghĩ nếu thua, thế là hết - bạn bị loại khỏi giải ngay lập tức, giống như ở những nơi khác? Đội thua cuộc bị loại ngay lập tức, vì vậy đối với tôi điều đó là không công bằng”.

“Chúng tôi đã làm rất tốt. Nếu đây là luật, thì tất nhiên chúng tôi phải tuân theo, nhưng nếu thua, bạn bị loại - đó là điều đúng đắn cần làm. Tôi chưa từng thấy thể thức nào như thế này ở bất cứ nơi nào khác”, cầu thủ người Brazil phàn nàn.

Đ.Hg.