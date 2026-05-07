U17 Việt Nam và chiến thắng “bản lề” trước Yemen

Đội tuyển U17 Việt Nam đến Saudi Arabia với tư thế của kẻ chinh phục tấm vé dự FIFA U17 World Cup cùng hành trang là chuỗi trận bất bại ấn tượng và ngôi số 1 Đông Nam Á. Vì thế, chiến thắng ở trận ra quân gặp U17 Yemen không chỉ là màn ra mắt của nhà vô địch Đông Nam Á, hay “tấm bản lề” quyết định cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Roland, mà còn là bài kiểm tra năng lực thích ứng, yếu tố “trưởng thành” của lứa cầu thủ đầy hứa hẹn.

ẢNH: VFF

Nếu nhìn lại lịch sử, U17 Yemen chính là đội bóng từng giành quyền dự U17 World Cup năm 2003 sau khi đứng thứ hai tại VCK châu Á 2002. Đó là thành tích mà bóng đá Việt Nam chưa một lần đạt được ở cấp độ U17, dù chúng ta đã từng khiến cả châu Á nể phục với tấm vé dự U20 World Cup 2017. Cuộc đối đầu với Yemen mang một ý nghĩa biểu tượng: để tiến lên tầm thế giới, trước hết phải vượt qua những đội bóng từng làm được điều đó.

Để hiểu tại sao trận đấu với Yemen mang sức nặng như vậy, cần nhìn lại hành trình của U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2025, với cùng một cơ hội dự World Cup tương tự. Khi ấy, U17 Việt Nam đã chơi kiên cường trước những đối thủ mạnh như Australia, Nhật Bản và UAE, đều giành kết quả hòa. Ở lượt cuối, đội từng dẫn UAE 1-0 đến tận phút 87, trước khi bị gỡ hòa và lỡ cơ hội đi tiếp trong gang tấc.

Ba trận hòa không thua. Bất bại nhưng bị loại. Đó là kiểu kết thúc gây ám ảnh nhất trong bóng đá: chơi tốt, không sai lầm nghiêm trọng, nhưng vẫn không đủ. Đó là một cú sốc trưởng thành. HLV Roland đã nhiều lần nhắc đến bài học đó. Ông nói thẳng với các cầu thủ: "Không được lãng phí bất kỳ thời điểm nào trên sân và phải nỗ lực tối đa để hướng tới chiến thắng".

Năm nay, U17 Việt Nam được đặt vào bảng đấu có cấu trúc tương tự: một đối thủ vượt trội (Hàn Quốc), một đối thủ ngang tầm hoặc nhỉnh hơn (UAE), và một đối thủ "vừa sức" là Yemen. Với 8 đội vào tứ kết giải U17 châu Á sẽ giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026, cơ hội dành cho U17 Việt Nam đã mở ra, nhưng nó phụ thuộc rất lớn vào kết quả cuộc chạm trán với Yemen. Bài toán điểm số rất rõ ràng: nếu không thắng trận "dễ" nhất, áp lực sẽ dồn hết lên hai trận "khó" sau, mà ở đó khả năng giành điểm vốn đã rất bấp bênh.

Vì thế, trước trận gặp Yemen, giới quan sát khẳng định đây là “trận phải thắng”. Một kết quả thuận lợi giúp U17 Việt Nam có 3 điểm quý giá làm bệ phóng tâm lý, đồng thời tạo thế chủ động trong cuộc đua giành một trong hai vị trí dẫn đầu hoặc suất thứ ba có thành tích tốt nhất. Hơn cả một trận cầu tính điểm, cuộc đối đầu với Yemen còn là thước đo bản lĩnh của những cầu thủ trẻ Việt Nam trước áp lực. Với lứa tuổi U17, những cầu thủ tuổi teen mới làm quen với cảm giác “thắng – thua”, thì việc đối diện với kiểu trận đấu “xanh – chín” là một trải nghiệm khốc liệt, không phải cứ mạnh hơn thì sẽ có 3 điểm. Đó là lúc để họ bắt đầu học các bài học về tranh đua, về mục tiêu và khả năng thực thi.

U17 Yemen dù bị đánh giá thấp hơn nhưng không phải đối thủ dễ bắt nạt. Họ sở hữu thể hình tốt, lối đá kỷ luật và đặc biệt có lợi thế tinh thần khi thi đấu trên đất Tây Á quen thuộc, với sự cổ vũ của khoảng hai triệu kiều bào Yemen tại Saudi Arabia. Nghĩa là U17 Việt Nam đã gặp đối thủ “vừa miếng”, có cùng tâm thế, lại đại diện cho làng cầu Tây Á vốn có những ưu thế về thể hình, sức mạnh. Nếu xem dự World Cup là giấc mơ, thì kết quả trước Yemen chính là cơ sở để biến điều đó thành hiện thực. Bằng ngược lại …

Đó chính là lăng kính để chúng ta nhìn lại chiến thắng trước Yemen. Tỷ số tối thiểu nhưng kết quả là tối đa. 10 năm qua, U17 Việt Nam chưa từng thắng tại VCK châu Á dù có vài kết quả “nức lòng”. Tổng chung, trong 31 trận đã đấu tại giải này, thì chúng ta chỉ mới có 6 chiến thắng. Trận đấu với Yemen cần được nhìn nhận là cuộc kiểm tra về sự trưởng thành của một thế hệ cầu thủ đang được kỳ vọng định hình tương lai bóng đá Việt Nam.

HỒ VIỆT