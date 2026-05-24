Thua SLNA, Becamex TPHCM đến gần nguy cơ xuống hạng

Thi đấu trên sân nhà trước đối thủ được đánh giá cân sức vào tối 24-5, nhưng các cầu thủ Becamex TPHCM đã không làm nên chuyện khi để thua 0-1 cùng pha đá hỏng 11m của Tấn Tài.

SLNA sớm trụ hạng khi giành trọn 3 điểm trên sân Bình Dương ở vòng 24. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Gặp SLNA ở vòng 22 LPBank V-League được ví như trận cầu “6 điểm” của Becamex TPHCM khi hai trận còn lại gặp CAHN và HA.GL được dự báo là rất khó. Ở bên kia sân, SLNA cũng chưa chắc chắn trụ hạng cùng sự bám đuổi của nhóm đội theo sau càng làm cho họ thêm quyết tâm, dù phải thi đấu trên sân khách ở vòng này.

Trận đấu khởi đi với thế giằng co, ít có tình huống nguy hiểm được hai đội tạo nên. Bên cạnh đó, sân bị mất điện vào nửa cuối hiệp 1 làm trận đấu bị gián đoạn khoảng 20 phút ảnh hưởng đến sự “nóng máy” của các cầu thủ trên sân.

Cầu thủ hai đội nghỉ ngơi trên sân từ sự cố mất điện ở hiệp 1. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến phút 50, SLNA bất ngờ ghi bàn vươn dẫn 1-0 từ pha lập công của Văn Lương. Tình thế buộc đội chủ nhà phải dồn đội hình lên cao tấn công nhằm hy vọng tìm bàn gỡ khi mà nguy cơ xuống hạng cận kề.

Hy vọng giành lại điểm đến với Becamex TPHCM không lâu sau đó khi hậu vệ SLNA để bóng chạm tay trong vòng 16m50 khi nỗ lực cứu bóng. Tuy nhiên, pha sút phạt 11m của Việt Cường đã không đánh bại được thủ môn Văn Bình. Tình huống lao vào đá bồi sau đó bóng đi chệch cột dọc như đẩy đội chủ nhà lún sâu vào thất vọng.

Becamex Bình Dương đến rất gần với giải hạng Nhất mùa tới sau 8 trận liền từ hòa đến thua. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mọi hy vọng của Becamex TPHCM thêm khó khi Tấn Tài rời sân vì thẻ đỏ. Thiếu người cùng với áp lực tấn công không đủ sức mạnh, tính bất ngờ để có thể uy hiếp hàng phòng ngự SLNA, Becamex TPHCM đã trắng tay rời sân.

Trận thứ 8 liên tiếp từ hòa đến thua, cuộc đua trụ hạng đang trở nên bất lợi cho Becamex TPHCM khi họ buộc phải thắng hai trận còn lại, hoặc trông chờ Đà Nẵng và PVF sẩy chân. Trong khi đó đội bóng xứ Nghệ sớm giành suất trụ hạng từ 3 điểm có được ở trận này.

