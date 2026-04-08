Iran đang chờ phản hồi của FIFA về việc dời địa điểm thi đấu

Chính phủ Iran sẽ chỉ quyết định về việc Đội tuyển quốc gia nước này sẽ tham dự World Cup hay không sau khi nhận được phản hồi từ FIFA, về việc chuyển địa điểm các trận đấu của họ, Bộ trưởng Thể thao đất nước này - ông Ahmad Donyamali, vừa cho biết.

Sân SoFi tại Inglewood, nơi tuyển Iran dự kiến chơi 2 trận vòng bảng World Cup

Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) đang thúc đẩy việc chuyển 3 trận đấu ở vòng bảng World Cup 2026 của Đội tuyển nước này từ Hoa Kỳ sang Mexico, với lý do vì sự can thiệp quân sự của Mỹ cùng với Israel trong các cuộc tấn công gây ra cuộc chiến đang diễn ra trong khu vực.

FFIRI cho biết hồi tháng trước là, họ đang thảo luận với FIFA, về việc chuyển địa điểm, trong khi Bộ Thể thao Iran đã cấm các ĐTQG - và cả CLB thể thao đi đến thi đấu tại các quốc gia mà đất nước Tây Á này coi như là thù địch cho đến khi có thông báo mới được đưa ra...

Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết tuần trước rằng, Đội tuyển bóng đá Iran vẫn sẽ phải thi đấu các trận đấu vòng bảng theo lịch trình cũ (lần lượt tại Inglewood trong 2 ngày 15-6 và 21-6 chống lại New Zealand và Bỉ, tại Seattle ngày 26-6 chống Ai Cập).

“Yêu cầu của chúng tôi gửi tới FIFA về việc chuyển các trận đấu của Iran từ Mỹ sang Mexico vẫn còn hiệu lực, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi”, ông Donyamali nói với Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu ở trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải vào cuối tuần rồi.

“Nếu được chấp thuận, việc Iran tham dự World Cup sẽ chắc chắn. Tuy nhiên, FIFA vẫn chưa phản hồi. Với tư cách là Bộ trưởng Thể thao, cùng với lại LĐBĐ Iran, chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Đội tuyển bóng đá tham dự World Cup. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn do Chính phủ chúng tôi đưa ra”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng trước cho biết mặc dù Đội tuyển quốc gia của Iran được chào đón thi đấu tại Mỹ, nhưng điều đó có thể sẽ không phù hợp với “tính mạng - và sự an toàn” của họ (!?). Sau đó, ông nói rõ rằng là, bất kỳ mối đe dọa nào đối với các cầu thủ sẽ không đến từ Hoa Kỳ.

“Theo các quy định liên quan của FIFA, an ninh phải được đảm bảo tại những quốc gia có liên quan đến với giải đấu”, Bộ trưởng Donyamali nói thêm, “Tuy nhiên, dù VCK World Cup sắp sửa diễn ra, và việc đảm bảo an ninh trong giai đoạn này là điều rất đáng nghi ngờ!”.

“Trong những trường hợp này, khả năng Iran tham gia các trận đấu World Cup tại Mỹ là rất thấp. Nhưng, nếu các đảm bảo an ninh cần thiết được cung cấp, chính phủ chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về việc Iran tham gia World Cup”, Bộ trưởng Donyamali mạnh mẽ nói.

Hiện FIFA vẫn chưa trả lời bình luận của Iran qua email.

Đ.Hg.