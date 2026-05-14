Nikita Medvedev xin lỗi vì xung đột với CĐV đội nhà

Thủ môn của Pari Nizhny (Pari NN) - Nikita Medvedev - vừa lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và CĐV đội nhà sau biến cố ở vòng 29 của RPL, khi Pari NN đối đầu CSKA Moscow và thua 1-2. Cuối trận, thủ môn 31 tuổi dùng lời lẽ thô tục với những người ở trên khán đài.

Thủ môn Medvedev (Ảnh: Trang web CLB)

Với trận thua trước CLB Quân đội Nga, Pari NN chắc chắn rơi xuống Giải hạng Nhất (RFL) khi chỉ có 25 điểm và hiệu số bàn thắng bại -18. Họ xếp ở vị trí thứ 15 trên BXH (bét bảng) và chỉ xếp trên Sochi (thua 1 điểm).

Do màn trình diễn kém cỏi của đội bóng này, đám đông khán giả Pari NN đã mang đến SVĐ Nizhny Novgorod băng rôn, hình ảnh cựu HLV trưởng để phản đối. Mất bình tĩnh, Medvedev đã la hét chửi bới các CĐV...

Thủ môn sinh năm 1994 quê ở Izhevsk gọi hành động của các CĐV là đáng hổ thẹn khi mang băng rôn: “Alexei Shpilevsky, của chúng tôi! Chúng tôi luôn ở bên cạnh ông”. Trong khi HLV hiện là ông Vadim Garanin!

Sau đó, có thông tin cho rằng Ủy ban Kiểm soát và Kỷ luật (CDC) sẽ điều tra hành vi chửi bới của thủ môn này. Ý thức được sai lầm của mình, thủ môn Medvedev đăng đàn xin lỗi trong video của đội ở trên MXH...

“Kính gửi NHM, xin chào mọi người! Tôi muốn lên tiếng giải thích tình huống đã xảy ra sau trận đấu với CSKA. Tôi xin lỗi về cách tôi thể hiện cảm xúc. Trên khán đài có phụ nữ và trẻ em, và có lẽ họ không nên nghe thấy tôi dùng những lời lẽ thô tục”.

“Nhưng những gì tôi đã nói - suy nghĩ của tôi - tôi giữ kín cho riêng mình. Điều này xảy ra sau bàn thua phút 90. Tôi có nhìn lên khán đài và thấy một biểu ngữ ủng hộ HLV trưởng cũ của chúng ta”, Medvedev nói.

“Tôi không hiểu rõ cuộc phản đối này và đã mất bình tĩnh. Tôi muốn xin lỗi một lần nữa về những lời lẽ thô tục và về cách tôi thể hiện cảm xúc của mình”, Medvedev nói sau khi để lọt lưới 2 lần ở phút 88 và 90.

“Tôi muốn mời tất cả những NHM nhiệt huyết, là những người chân thành ủng hộ đội bóng của chúng ta đến Kazan - cho trận đấu cuối cùng của RPL, điều rất quan trọng đối với chúng tôi và đối với các bạn...”.

“Tôi sẵn sàng chi trả chi phí đi lại cho NHM của CLB, bao gồm cả xe buýt. Và tôi rất vui được gặp các bạn tại SVĐ - tất cả những người quan tâm đến chúng tôi, những người chân thành ủng hộ đội bóng này và chân thành cổ vũ cho chúng tôi. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn”.

Trong khi đó, CEO của Pari NN - ông Vitaly Karasev tiết lộ ông đã gặp riêng Medvedev và nói chuyện như 2 người đàn ông: “Tôi chắc chắn là mọi người đều đã biết chuyện gì xảy ra ngay sau trận đấu với CSKA!”.

“Đội trưởng của chúng tôi đã mất kiểm soát cảm xúc và phản ứng thái quá. Tôi đã phản hồi về tình huống này và đích thân xin lỗi NHM. Và giờ đây, tôi thấy cảm thấy cần thiết phải nói chuyện với lại Nikita...”.

“Và tôi có thể thành thật nói rằng, tôi hài lòng với cuộc nói chuyện như là đàn ông với đàn ông, Nikita đã trực tiếp nói chuyện với các bên liên quan, ghi hình video xin lỗi NHM, chấp nhận phạt hành chính và chi trả chi phí tổ chức chuyến đi đến Kazan”.

“Toàn đội chúng tôi rất mong chờ sự ủng hộ của tất cả các bạn trong trận đấu với lại Rubin! Đừng ngồi ở nhà, các bạn! Tất cả cùng đến Kazan nào”, CEO Karasev cho biết dù chắc chắn là CĐV Pari NN rất nản.

Đội bóng của Thành phố Nizhny Novgorod (đội thuộc quyền sở hữu của thành phố, và không thuộc sở hữu của bất kỳ công ty hay cá nhân nào) đã không thắng trong 8 trận đấu gần đây và thua đến 6 trận.

Đội luôn phải đá play-off tranh suất trụ lại RPL trong 3 mùa giải liên tiếp mới nhất (mùa giải 2024-2025, họ thậm chí còn để thua play-off nhưng vẫn có suất trụ hạng vì Kimkhi không có giấy phép đá ở RPL.

Nhưng giờ đây, họ sẽ chính thức xuống hạng!

Đ.Hg.