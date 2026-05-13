HLV Sandro Schwartz có thể trở lại nước Nga

HLV người Đức Sandro Schwartz sắp trở lại Nga. Ngài HLV từng làm việc với Dynamo Moscow, rồi Hertha Berlin và mới đây là New York Red Bulls ở MLS hiện đang thu hút sự chú ý của 2 CLB ở RPL là CSKA và chính Dynamo.

HLV Sandro khi còn làm việc cho Dynamo (Ảnh: SE)

Sự quan tâm của các đội bóng Nga đối với chuyên gia 47 tuổi này đã được biết đến từ lâu - SE đưa tin hôm 5-5 rằng CSKA đã có liên hệ với người đại diện của Schwartz rất là ráo riết

Sandro rời NY Red Bulls vào mùa Đông, vì lý do chính trị, thì dự định trở lại Bundesliga, nơi ông từng làm việc với Hertha, Mainz 05. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng trở lại Nga.

Như nguồn tin nội bộ Ivan Karpov cho biết thêm là, Schwartz sẵn sàng đảm nhận vị trí HLV trưởng của CSKA, với hợp đồng 3 năm đảm bảo với mức lương từ 2 đến 2,5 triệu EUR.

Loại thỏa thuận này cũng có nghĩa là trong ở trường hợp bị sa thải sớm, nhà cầm quân quê ở Mainz sẽ nhận được toàn bộ tiền lương. Vấn đề này được cho là không phù hợp với CSKA!

Theo nhà báo Andrey Pankov, nếu không đạt được thỏa thuận với lại Schwartz, CLB Quân đội của Nga còn có một phương án dự phòng: HLV 48 tuổi người CH - ông Czech Marcel Licka.

Schwartz cũng có lựa chọn khác. Theo Karpov, Sandro có thể trở lại Dynamo, nơi ông từng làm việc từ 2020-2022. Tuy nhiên, đây là một kịch bản ít khả thi: CLB vẫn dành sự ủng hộ cao cho HLV hiện tại - ông Roland Gusev.

Thế nhưng, người đại diện của Timur Gurtskaia lại có thông tin khác: Người dẫn chương trình “It's Football, Brother!” cho biết Dynamo đúng chính là Ứng cử viên sáng giá nhất để ký hợp đồng với cựu HLV của họ

Trước đó thì, SE đã đưa tin rằng Dynamo có rất nhiều lần cố gắng đưa HLV Schwartz trở lại, kể cả vào mùa Đông năm ngoái. Ông từng nhiều lần được bầu chọn là HLV của tháng với Dynamo.

Sự quan tâm của các CLB hàng đầu Nga với Schwartz là điều dễ hiểu: Ông làm việc rất tốt tại Nga. Trong mùa 2021-2022, Dynamo dưới sự dẫn dắt của ông đã giành HCĐ ở RPL và vào tới chung kết Cúp QG, nơi họ để thua Spartak 1-2.

Điều đáng chú ý là Schwartz đã không bỏ rơi đội bóng vào mùa Xuân của năm 2022, mà tiếp tục dẫn dắt đội đến hết mùa giải - một quyết định đã khiến ông bị chỉ trích nặng nề ở quê nhà.

Chính Schwartz giải thích với RBB24: Tôi hiểu họ mong đợi tôi rời CLB. Nhưng tôi chỉ đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc của mình. Nếu tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn trong cuộc sống, tôi không bao giờ ở lại đó đến cuối mùa giải”.

Sự nghiệp sau đó của Sandro lại không thành công. Ngay sau khi rời Dynamo, ông tiếp quản Hertha, nhưng chỉ trụ được chưa đầy 1 năm, để thua 17 trận tại Bundesliga từ tháng 8 đến tháng 4. Đội bóng cuối cùng đã xuống hạng...

Thời gian ông dẫn dắt đội bóng Mỹ cũng gây ra nhiều tranh cãi. Vào tháng 12-2023, ông tiếp quản Red Bulls và đưa họ vào chung kết MLS Cup ngay trong năm đầu tiên, nơi họ để thua Orlando City với rỷ số 1-2.

Nhưng mùa tiếp theo, đội bóng New York thậm chí còn không lọt nổi vào vòng play-off, sau đó Schwartz bị sa thải. Ông hiện đã thất nghiệp 6 tháng và có thể điều đó sẽ được thay đổi.

Đ.Hg.