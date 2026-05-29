Tay săn bàn hàng đầu của Krasnodar - và là “Vua phá lưới” RPL mùa giải vừa qua Jhon Cordoba vừa có những phát biểu đầu tiên, sau khi anh nhìn lại vị trí Á quân của đội nhà. Với tiền đạo được tuyển Colombia triệu tập để tham dự FIFA World Cup, đây là điều có thể chấp nhận.

Đội bóng có biệt danh là: “Những chú bò” (Byki) chỉ giành được vị trí Á quân ở RPL mùa giải 2025-2026, dù có những thời điểm họ dẫn đầu BXH và sở hữu lợi thế nhiều hơn so với Zenit Saint Petersburg. Tuy vậy, kết quả không tốt những vòng cuối khiến họ hụt chức vô địch thứ 2.

Sau vòng đấu cuối cùng, khi biết được kết quả của Zenit, Cordoba đã ngồi sụp xuống sân đấu với gương mặt rơm rớm nước mắt. Trong khi đó, ở trên khán đài, nhiều CĐV của Krasnodar thậm chí đã bật khóc nức nở. Họ đã bỏ lỡ cơ hội để hạ bệ vị thế thống trị của Zenit ở RPL.

Trả lời câu hỏi: “Cảm xúc của anh thế nào sau mùa giải? Krasnodar đã rất gần chức vô địch lần thứ 2, nhưng mà điều đó đã không xảy ra...” của phóng viên SE, Cordoba có chia sẻ: “Chúng tôi nên vui mừng - vì đã chơi rất tốt trong suốt thời gian của mùa giải RPL năm nay”.

“Cho dù người khác nói gì đi chăng nữa, thì chúng tôi vẫn chỉ nhìn vào những gì đang diễn ra trong đội của mình. Vì vậy, tôi xin nhắc lại: chúng ta nên vui mừng! Chúng tôi đã chiến đấu cho chức vô địch trong nhiều năm liên tiếp, và chúng tôi ngày càng tiến bộ”, Codroba cho biết.

Khi được phóng viên SE hỏi câu: “Vậy anh có hài lòng với kết quả của giải đấu năm nay hay không?”, Cordoba đã nói thẳng thắn: “Chúng tôi vẫn xứng đáng nhận được kết quả tốt hơn thế này nữa. Chúng tôi biết kết quả RPL sẽ phức tạp do những điều mà ai cũng thấy... Nhưng nói về chúng hiện tại cũng chẳng thay đổi được gì”.

“Tất cả mọi người ở Krasnodar đã làm việc, tập luyện vô cùng chăm chỉ. Quá khứ vốn không thể quay trở lại, và không gì có thể thay đổi được vào lúc này. Do là vậy, chúng tôi nên cảm thấy vui mừng vì đã làm được một chuyến hành trình quá đỗi tuyệt vời ở trong mùa giải”.

“Khi anh nói rằng "không gì thay đổi được”, ý anh là về cách các trọng tài điều hành các trận đấu đúng không?”, phóng viên SE có hỏi Cordoba một câu cắc cớ, và tiền đạo 33 tuổi trả lời: “"Tôi không muốn nói về điều đó nữa đâu. Tất cả mọi thứ đã trôi qua xong hết rồi”.

“Chúng ta đơn giản sẽ chỉ cần chấp nhận nó. Chúng tôi đã giành được vị trí Á quân. Tôi sẽ phải cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ của họ trong suốt mùa giải, điều đó thật là ấn tượng. Tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục lấp đầy sân vận động," SE dẫn lại câu trả lời phỏng vấn của Cordoba.

Tiền đạo sinh năm 1993 tại Istmina đã ghi được 17 bàn và có 6 kiến tạo trong mùa này cho Krasnodar. Ở mùa giải trước, con số này là 12-5 (năm đó anh đã giúp Krasnodar đăng quang RPL lần đầu tiên trong lịch sử). Với phong độ này, Cordoba có tên DS Đội tuyển Colombia ở World Cup 2026.

