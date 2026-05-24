Akron và Makhachkala giành quyền trụ lại RPL

Dù đạt được 2 kết quả khác nhau ở trong trận play-off lượt về: Akron Tolyatti thua 0-1 trước Rotor Volgograd và Dynamo Makhachkala lại thắng tiếp Ural Yekaterinburg 2-0 ngay ở trên sân nhà; 2 đại biểu RPL vẫn giành quyền trụ vững ở Giải đấu bóng đá cao nhất nước Nga.

Akron trụ lại RPL còn Dzyuba và HLV Iskakov sẽ ra đi (Ảnh: Trang web Akron)

Rotor (đội bóng nổi tiếng từ thời Liên Xô cũ) đã chơi tốt hơn trong trận lượt về, bất chấp việc họ phải đá trước sự ủng hộ của hơn 9 ngàn khán giả tại sân Solidarnost Samara của đối phương - đội bóng RFL ghi được bàn thắng duy nhất ở phút thứ 49 nhờ công của Gleb Shilnikov.

Tuy vậy, điều đó vẫn chưa đủ, do lượt đi Akron đã thắng nhờ cú đúp của Tuyển thủ Quốc gia Cape Verde - Gilson Benchimol. Kết thúc 2 trận lượt đi và về vòng play-off, đội bóng đến từ Samara giành chiến thắng chung cuộc 2-1 và vẫn sẽ được thi đấu tại RPL mùa 2026-2027.

Trong khi đó, Makhachkala lại giành chiến thắng thuyết phục hơn. Trước sự chứng kiến của 34.089 khán giả tại Volgograd Arena, Dynamo đánh bại được đội khách nhờ 2 bàn thắng của Gamid Agalarov (trên chấm 11m phút thứ 39) và của Houssem Mrezigue (phút thứ 62)...

Thắng chung cuộc áp đảo 3-0 sau cả 2 lượt trận, Makhachkala nghiễm nhiên giành quyền trụ lại với RPL mùa sau. Đây là kết quả rất đáng tiếc cho cả 2 đại diện của RFL: Ural và Rotor. Thế nhưng nó lại phù hợp với cục diện và cả diễn biến của 2 trận đấu cuối cùng ở RPL mùa này!

Như vậy, Akron sẽ chơi mùa giải thứ 3 liên tiếp ở RPL. Tuy nhiên, họ sẽ thi đấu mà không có 2 tên tuổi lớn: Tiền đạo số 1 Artem Dzyuba và HLV tạm quyền Murat Iskakov. Akron tuyên bố chia tay Dzyuba trên trang chủ CLB: “Chúng tôi chấm dứt hợp tác với Artem Dzyuba”.

Hợp đồng của anh ấy sẽ không được gia hạn. Artem đã làm nên lịch sử với tư cách là cầu thủ của CLB, và trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Akron và phá vỡ mọi kỷ lục ở trong bóng đá Nga!”, thông báo từ ông chủ Pavel Morozov được bộ phận báo chí Akron đăng tải.

“Dzyuba đã giúp đỡ CLB chúng tôi ở một giai đoạn phát triển nhất định. Chúng tôi rất là biết ơn anh ấy vì thái độ và đóng góp của anh ấy vào những thành tích mà chúng tôi đạt được... Còn hiện tại, Akron cần những người anh hùng mới, chúng tôi muốn tiếp tục phát triển”.

“Chúng tôi sẽ tập trung vào những cái tên mới, bao gồm cả những cầu thủ trưởng thành và tốt nghiệp từ Học viện của chúng tôi, những người mà chúng tôi đã đặt rất nhiều niềm tin ở mùa giải trước”, ông chủ Morozov chia sẻ, nói lời cám ơn Dzyuba và tin tưởng tương lai.

Theo như là một số nguồn tin, trong đó có trang web Sila Sporta, Artem Dzyuba có thể chuyển đến FC Rodina Moscow (đội bóng từ RFL vừa giành vé thăng hạng RPL) ở trong mùa giải sau. Tuy nhiên, thông tin này cũng cần thêm thời gian để kiểm chứng về độ chính xác của nó.

Ngoài ra, HLV tạm quyền của Akron ở 2 lượt trận play-off là ông Iskakov cũng cho biết ông sẽ ra đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình: “Tôi muốn thông báo rằng là, chúng tôi sẽ ngừng công việc tại Akron. Sau khi Zaur Eduardovich ra đi, BLĐ và chính ông ấy muốn tôi trụ lại để giúp đội đứng vững tại RPL, vì không có ứng viên thích hợp cho vị trí HLV trưởng”.

Đ.Hg.