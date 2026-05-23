CSKA sẽ bổ nhiệm Dmitry Igdisamov làm tân HLV trưởng

Theo Bobsoccer, CSKA Moscow sẽ công bố bổ nhiệm Dmitry Igdisamov làm HLV trưởng mới của đội bóng vào tuần tới. Nguồn tin này cũng cho biết là, nòng cốt của Đội bóng Quân đội hoàn toàn ủng hộ quyết định bổ nhiệm ông Igdisamov.

HLV Igdisamov (Ảnh: Sport24)

“CLB CSKA Moscow không hề có ý định lãng phí thêm thời gian để tìm kiếm người thay thế. CSKA đã đưa ra quyết định và dự định tăng cường đội ngũ huấn luyện. Quá trình này đã bắt đầu, tất nhiên là với sự tham gia tích cực của Igdisamov”, bài báo Bobsoccer viết.

Igdisamov vốn được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của CSKA, ngay sau sự ra đi của nhà cầm quân người Thụy Sĩ Fabio Celestini. Dưới sự dẫn dắt của chuyên gia 39 tuổi này, CSKA thi đấu 3 trận cuối của mùa giải 2025-2026 với kết quả: Để thua Spartak Moscow 0-1 ở Cúp Quốc gia, thắng Pari NN 2-1 và cả Lokomotiv Moscow 3-1 ở RPL.

Trước đó thì, Cựu tiền vệ của tuyển Nga và Spartak - ông Aleksandr Mostovoi cũng đã có chia sẻ cảm nghĩ của mình về khả năng Igdisamov trở thành HLV trưởng chính thức của CSKA: “Tôi đồng ý với những lo ngại của người hâm mộ về việc bổ nhiệm này của đội bóng!”.

“Chúng ta đang hạ thấp giá trị công việc của những người làm bóng đá. Khi mà những người như thế này xuất hiện ở các CLB. Tất nhiên, họ sẽ nói rằng anh ta đến từ học viện, nhưng ở mỗi CLB đều có 50 người như vậy”, Mostovoi công khai phản đối HLV Igdisamov.

“CLB mua cầu thủ, trả cho họ 2 triệu, vì vậy các HLV nên có nền tảng bóng đá tốt. Hãy cùng nhìn vào những ví dụ ở bóng đá châu Âu. Mục đích của việc tìm kiếm trợ lý cho đội ngũ của Igdisamov là gì nếu bạn bổ nhiệm một người đến từ trường học?”, Mostovoi nói.

“Hãy chọn bất cứ ai bạn thích - anh em, họ hàng! Tại sao lại phải tìm người làm bóng đá cho đội ngũ nếu người chủ chốt lại là người đến từ trường học?”, ông Mostovoi lại tiếp tục chỉ trích quyết định của BLĐ đội bóng thành Moscow trong việc bổ nhiệm Igdisamov.

“Tôi sẵn lòng đến với CSKA nếu như họ mời tôi, nhưng chắc chắn không phải là đến với đội ngũ của Igdisamov. Các người đang đùa giỡn tôi à? Vậy thì tại sao tôi lại có thể chơi bóng đá suốt 30 năm qua”, Mostovoi nói rất thẳng thẳng về quyết định ông đánh giá rất tệ.

Dmitri Igdisamov sinh ngày 20-7-1986 tại Tashkent (Uzbekistan), sau đó thì năm 15 tuổi mới chuyển về Nga sinh sống. Ông từng chơi ở vị trí thủ môn trong môn futsal và bóng đá sân 11 người cho một vài đội bóng địa phương rất kém tiếng tăm tại khu vực Tatarstan.

Khi sự nghiệp vừa chớm nở, ông gặp phải một chấn thương cực kỳ nghiêm trọng (đứt dây chằng cổ chân) nên buộc phải giải nghệ rất sớm khi tuổi đời còn rất trẻ. Không từ bỏ đam mê, ông chuyển sang học ngành sư phạm và bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ những bước thấp nhất.

Năm 22 tuổi, ông đi dạy bóng đá cho các em nhỏ - tại một trung tâm giáo dục bổ túc ở ngôi làng nhỏ thuộc Mirny. Giai đoạn 2011 – 2019, tài năng nhìn người của ông lọt vào mắt xanh của Học viện bóng đá Rubin Kazan. Tại đây, anh trực tiếp phát hiện và nhào nặn ra nhiều tài năng trẻ cho bóng đá Nga (như Danil Stepanov, Artur Sagitov).

Năm 2019 - đầu 2026, ông chuyển sang Học viện CSKA Moscow, nắm các đội U16, U17 và sau đó là HLV trưởng của đội trẻ CSKA Moscow II. Chiến tích lẫy lừng làm nên tên tuổi của Igdisamov chính là cùng đội trẻ CSKA Moscow giành chức Vô địch Giải bóng đá trẻ toàn Nga (MFL) 2024 và giành HCB vào mùa giải 2025.

Ông chính là người có công lớn nhất nâng đỡ và rèn giũa một loạt ngôi sao trẻ đang đá chính ở đội một CSKA hiện tại như là: Matvey Kislyak, Kirill Glebov, Matvey Lukin, Mikhail Ryadno... Tất nhiên, với xuất phát điểm là thủ môn futsal và từng đi dạy học, Igdisamov bị Mostovoi khinh thường là đúng.

Đ.Hg.