Huyền thoại Bắc Macedonia tin rằng là tuyển Đan Mạch phải chịu áp lực

Huyền thoại của bóng đá Bắc Macedonia - Darko Pancev - cho biết ở trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Filip Mishov rằng, Đan Mạch có thể sẽ gặp khó trong việc xử lý áp lực khi được đánh giá là “đội chiến trên” trong trận play-off Vòng loại World Cup gặp Bắc Macedonia tại Copenhagen.

Huyền thoại Pancev (trái)

Pancev, người đã ghi bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu hồi năm 1991 cho Sao Đỏ Belgrade (lúc đó còn thuộc Nam Tư cũ) trong trận đối đầu với lại Olympique Marseille hùng mạnh. Thế nên, tại làng bóng Bắc Macedonia, ông có tiếng nói rất trọng lượng.

Nhận xét của ông đã thu hút sự quan tâm lớn lao của giới mộ điệu, nhất là khi tuyển Đan Mạch đang gặp nhiều khó khăn, và thách thức vì bỏ lỡ cơ hội trực tiếp giành vé dự World Cup sau 2 bàn thắng muộn của Scotland trong trận đấu Vòng loại đầy kịch tính ở Glasgow hồi tháng 11 của năm ngoái.

Giờ đây, đoàn quân của HLV Brian Riemer buộc phải tham gia 2 lượt play-off Vòng loại của Khu vực châu Âu để tiếp tục nuôi hy vọng lần thứ 8 giành vé và tham dự VCK của đấu trường FIFA World Cup, nơi đối thủ chính là đội bóng bị đánh giá yếu - là tuyển Bắc Macedonia. Tuy vậy, bóng đá không nói trước được điều gì.

Tất nhiên, tuyển Đan Mạch vẫn được đánh giá là... “đội chiếu trên”, dù ở trong quá khứ thì Bắc Macedonia từng đánh bại tuyển Ý lừng danh tại Vòng play-off của World Cup 2022. Đội tuyển Bắc Âu đang xếp hạng 21 thế giới, trong khi đó, tuyển Bắc Macedonia có thứ hạng thấp hơn hẳn là vị trí 66.

Nhưng Pancev, từng là đội trưởng của đội tuyển đối đầu với Nhà vô địch châu Âu thời đó - là Đan Mạch, cùng với những cầu thủ như Peter Schmeichel, trong Vòng loại Euro 1996, cho rằng việc bước vào một trận đấu Vòng loại World Cup quan trọng như vậy có thể là gánh nặng lớn đối với Đan Mạch.

“Đan Mạch là đội được đánh giá cao hơn - và với vị thế đó, áp lực đè nặng lên họ, rồi có thể sẽ rất khó để họ chứng minh được điều đó. Chúng tôi không có gì để mất, và như trường hợp ở Palermo (nơi họ đánh bại tuyển Ý hồi 2022), có lẽ chúng tôi sẽ gây bất ngờ cho họ và đạt được kết quả tích cực”.

“Điều quan trọng nhất là phải tin tưởng vào bản thân, nhưng điều đó sẽ không hề dễ dàng!”, Pancev nói thêm để cổ vũ sĩ khí cho những bậc “đàn em - cả con cháu” hiện đang thi đấu rất là quả cảm dưới sự dẫn dắt của HLV 51 tuổi Goce Sedloski, với khát khao làm rạng danh làng bóng đá của nước nhà.

Nếu đội bóng yếu hơn này có thể gây được bất ngờ cho đội tuyển Đan Mạch ở SVĐ Parken có sức chứa hơn 38 ngàn chỗ ngồi ở Copenhagen, thì một trận đấu chung kết ở trên sân khách đang chờ đợi họ gặp tuyển CH Czech hoặc là tuyển Ailen, để tranh tấm vé tham dự VCK World Cup tại Bắc Mỹ vào Hè.

“Nếu như mà, bằng một phép màu nào đó, chúng ta giành được chiến thắng, thì tôi nghĩ tuyển Ailen sẽ là đối thủ dễ thở hơn dành cho đội tuyển của chúng ta, bởi vì tôi nghĩ là tuyển CH Czech chơi thứ bóng đá sáng tạo hơn rất nhiều”, ông Pancev đang nói về hy vọng - mơ mộng tương lai của mình.

“Cầu thủ CH Czech biết cách tạo các cơ hội, và họ nguy hiểm hơn khi có bóng. Cầu thủ tuyển Ailen, trái lại, lại dễ đoán hơn nhiều với những đường chuyền dài, những pha bật cao, và tôi nghĩ là chúng ta có thể cạnh tranh tốt hơn nhiều với họ”, Pancev đưa ra đánh giá về thực lực của 2 đội bóng tương lai.

Trận Đan Mạch - Bắc Macedonia (thuộc về Nhánh D của lượt trận play-off Vòng loại World Cup 2026 - Khu vực châu Âu) dự kiến sẽ diễn ra vào 2 giờ 45, rạng sáng ngày 27-3-2026, thứ Sáu tuần này theo giờ của Việt Nam. Cặp đấu còn lại của Nhánh D là cuộc đối đầu giữa CH Czech và CH Ailen cùng giờ.

