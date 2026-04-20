Yegor Titov đánh giá cao Zenit

Zenit Saint Petersburg vừa giành chiến thắng quan trọng 1-0, ngay trên sân của đội bóng Dynamo Makhachkala; qua đó, qua mặt Krasnodar (mới vừa bị Baltika cầm hòa 2-2 ngay tại sân nhà), chiếm lại ngôi đầu bảng RPL. Kết quả này khiến Huyền thoại Yegor Titov đánh giá cao.

HLV Semak chụp ảnh với người hâm mộ sau chiến thắng (Ảnh: Trang chủ Zenit)

Huyền thoại bóng đá Nga và Spartak Moscow đã chia sẻ cảm xúc sau chiến thắng quan trọng của thầy trò Sergei Semak: “Những trận đấu kiểu này vẫn tồn tại và sẽ tiếp tục tồn tại. Zenit ngày nay không còn như xưa”.

“Đội bóng này hiện không còn sở hữu đội hình vô địch như cách đây 5 - hay là 7 năm. Không có một thủ lĩnh sáng tạo rõ ràng như Hulk hay Malcom. Có nhóm cầu thủ người Brazil chất lượng, nhưng theo tôi thấy, họ vẫn chưa tìm được phong độ đỉnh cao”.

“Vì vậy, chúng ta thấy rằng không có đội hình tối ưu nào có thể ra sân và tạo ra kết quả. Vì thế cho nên, chúng ta (nói đến Spartak) vẫn có thể đối đầu với Zenit. Tôi chắc chắn sẽ còn nhiều kết quả bất ngờ nữa!”.

“Nhưng, như chúng ta vẫn nói, trong năm kỷ niệm 100 năm thành lập này, Zenit cần chức vô địch. Zenit giống như “một con chó Alabai”, khi đã tóm được con mồi sẽ không chịu buông. Tôi nghĩ rằng sau trận hòa của Krasnodar với Baltika, 90% khả năng Zenit sẽ vô địch, có nghĩa là Zenit sẽ không để mất lợi thế này”, Titov thừa nhận.

Về phần mình, HLV Semak nhận xét: “Trận đấu không tệ, hiệp 1 chúng tôi thiếu chút tốc độ, nhưng đã cải thiện ở hiệp 2 và tôi thích cách đội bóng chơi. Khả năng dứt điểm là điểm yếu duy nhất, nếu ghi bàn sớm hơn, có lẽ trận đấu đã khác”.

“Nhưng hôm nay là trận đấu với lại một đội bóng mạnh, chơi tốt trên sân nhà, hầu hết các chiến thắng của họ ở mùa này đều trên sân nhà. Tôi hài lòng với cả chất lượng thi đấu của đội bóng và kết quả. Điều quan trọng nhất là 3 điểm, giành được trước một đội bóng mạnh, chúng tôi tiếp tục chiến đấu cho vị trí đầu bảng”.

Hiện tại, Zenit đang tạm dẫn đầu RPL mùa này với 55 điểm sau 25 vòng đấu (Giải Ngoại hạng Nga còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc). Đương kim vô địch Krasnodar xếp thứ 2 với 54 điểm... Xếp thứ 3 là Lokomotiv Moscow với 48 điểm, hầu như không còn cơ hội.

Krasnodar của Murad Musayev đã bất ngờ đăng quang ngôi vô địch của RPL mùa trước với 67 điểm, hơn Zenit đúng 1 điểm. Trước đó, đội bóng thành Saint Petersburg tráng lệ vốn đã vô địch RPL liên tục từ 2019 đến 2024. Hiện giờ, họ muốn đòi lại ngôi vô địch.

