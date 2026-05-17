Lokomotiv Moscow phải giữ chặt Artyom Karpukas

Dù trải qua mùa giải khá thành công ở RPL, Lokomotiv Moscow vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng... cho mùa giải năm sau, khi đội bóng của HLV Mikhail Galaktionov có thể mất một số trụ cột - một trong số đó là tiền vệ Artyom Karpukas.

Karpukas trong màu áo Lokomotiv (Ảnh: Ria Novosti)

Karpukas chưa gia hạn hợp đồng

Lokomotiv đang có một mùa giải khá là tốt: Họ liên tục nằm trong nhóm các đội bóng hàng đầu, và chỉ cần một trận hòa với CSKA Moscow đang gặp khó khăn ở vòng đấu cuối cùng là đủ để lọt vào Tốp 3 của RPL, nhận tấm HCĐ...

Thành công của Đội bóng ngành Đường sắt có sự góp công không nhỏ của tiền vệ tài năng - anh Karpukas. Cầu thủ người Nga 23 tuổi quê ở Biysk này là một trong số những tiền vệ xuất sắc nhất của giải đấu RPL mùa giải 2025-2026.

Không có gì ngạc nhiên, khi các CLB hàng đầu của Giải Ngoại hạng Nga như là Zenit Saint Petersburg và Krasnodar quan tâm đến anh. Nhiều nguồn tin đã đưa tin về sự quan tâm của các ông lớn này dành cho cầu thủ cao 1m84.

Thậm chí chính Karpukas cũng đã bình luận về những tin đồn này nhiều lần ở trong quá khứ. Hồi năm 2024, anh từng tâm sự với lại Sport-Express rằng - anh hiện chỉ muốn dành toàn bộ sự nghiệp của mình tại Lokomotiv Moscow.

“Tôi đã nghe nói về sự quan tâm từ Zenit. Nhưng có rất nhiều tin đồn. Thật khó để bình luận về điều đó. Tôi đang cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo và không nghĩ về nó, bởi vì hiện tại mục tiêu chính của tôi là giúp Lokomotiv giành hạng 3”.

“Còn lại, chúng ta hãy chờ xem tôi sẽ có chuyến hành trình đến đâu sau mùa giải. Tất nhiên, tôi muốn ở lại với CLB quê hương của mình, đó là ước muốn của tôi”, Artyom từng nói như vậy hồi đầu tháng 5 rồi, nhưng ai biết tương lai?

Những tin đồn về việc tiền vệ này có thể ra đi không chỉ liên quan đến phong độ ấn tượng của anh mà còn cả vấn đề nội tại của Lokomotiv. Hợp đồng của Artyom hết hạn vào mùa Hè năm sau, mà các cuộc đàm phán vẫn bế tắc!

Chính cầu thủ này đã lên tiếng về điều này vào tháng 4, làm rõ rằng anh không hài lòng với các điều khoản được đề xuất ở bản hợp đồng mới: “Dễ hiểu là tôi rất lo lắng, như bất kỳ cầu thủ nào khác, khi chỉ còn có 1 năm hợp đồng”.

“Ai cũng muốn sự chắc chắn. Nhưng không sao, đó là một phần công việc của chúng tôi. Các cuộc đàm phán hiện đang tạm dừng. Nếu tôi không thể ký hợp đồng với Lokomotiv, tôi phải xem xét tất cả các lựa chọn khác nữa...”.

Theo RB Sport, CLB định giá cầu thủ này 10 triệu EUR, là mức giá khá cao cho cầu thủ có thể được ký hợp đồng miễn phí 1 năm nữa. Nguồn tin cũng cho biết Krasnodar sẵn sàng mua Karpukas, nhưng chỉ với giá 4 triệu EUR. Zenit cũng rất quan tâm đến tiền vệ này.

Tiền vệ năng động

Theo RUSTAT, Karpukas hiện nằm trong tốp 5 cầu thủ có nhiều pha tranh chấp bóng nhất giải (66 pha, tỷ lệ thành công 52%). Anh cũng là cầu thủ hàng đầu của Lokomotiv về số lần phạm lỗi mùa này (61), cho thấy phong cách rất quyết liệt.

Cầu thủ người Nga chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm: Xếp thứ 4 trong đội về tỷ lệ chuyền bóng thành công (86%), xếp thứ 3 về số đường chuyền hướng lên phía trước (280), và lại dẫn đầu về độ chính xác với 75% số đường chuyền.

Anh này cũng xếp thứ 3 về số đường chuyền vào khu vực 1/3 sân cuối cùng của đối phương (167). Điều đáng ngạc nhiên là tiền vệ này cũng xếp thứ 2 trong đội về số lần rê bóng (95), với tỷ lệ thành công khá tốt (lên đến 78%).

Đồng thời, tiền vệ đa năng này cũng là một tài sản quý giá khi không có bóng. Hàng tiền vệ của Lokomotiv có 459 lần tắc bóng thì, Karpukas dẫn đầu rõ ràng của Lokomotiv với 135, số lần đánh chặn (219) và số lần bắt bóng bật lại (207) cũng số 1.

Lokomotiv phải gia hạn hợp đồng với Karpukas

Lokomotiv sẽ mất một cầu thủ chủ chốt nếu không gia hạn hợp đồng. Hơn nữa, họ đã cho Dmitry Barinov đến CSKA vào mùa Đông, và họ cũng không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với đội trưởng của Đội bóng Đường sắt.

Và một tiền vệ chủ chốt khác, Danil Prutsev, đang được cho mượn tại Spartak, cũng có thể rời Cherkizovo vào mùa Hè này. Karpukas và Prutsev nằm trong số bảy cầu thủ hàng đầu của đội tại RPL về thời gian thi đấu mùa 2025-2026.

Như vậy, Lokomotiv có thể mất 3 tiền vệ chủ chốt ở trong vòng 6 tháng. Theo Sport-Express, Lokomotiv cũng đã tìm được người thay thế tiềm năng cho Karpukas: Alexey Mironov từ Rostov, cầu thủ cũng đang được Krasnodar quan tâm.

Mironov thực sự đã có những tiến bộ đáng kể trong mùa giải này, và anh này được đào tạo tại Lokomotiv, thế nên vấn đề “gốc gác” là không phải bản. Tuy nhiên, anh này lại khó có thể thay thế hoàn toàn Karpukas đa năng.

Hơn nữa, việc mất đi một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của mình là đòn giáng mạnh vào hình ảnh của đội bóng. Barinov đã rời đi để gia nhập CSKA trong một vụ chuyển nhượng gây tranh cãi.

Tiền vệ này đã gắn bó với CLB từ 2012, trở thành biểu tượng và đội trưởng của Lokomotiv hiện đại, nhưng việc không đạt được thỏa thuận về hợp đồng mới dẫn đến sự ra đi của một trụ cột. Nghe thấy hơi “quen quen”.

Karpukas chưa đạt được giá trị về mặt tư tưởng với CLB, nhưng anh vẫn là sản phẩm Học viện và là tiền vệ chủ chốt. Lý do cho sự ra đi có thể xảy ra của anh cũng giống như trường hợp của Barinov: Không được gia hạn hợp đồng do đàm phán bế tắc.

Giám đốc thể thao của Lokomotiv, Dmitry Ulyanov, thậm chí còn bày tỏ lo ngại trong cuộc trò chuyện với Championat rằng tình huống của Barinov đang lặp lại với các cầu thủ khác và trong đó có cả với Karpukas.

“Vorobyov (Dmitry Vorobyov, một cầu thủ trụ cột khác cũng từ chối gia hạn) vẫn còn 1 năm hợp đồng. Các cuộc đàm phán đang diễn ra. Chưa ai rút lui. Thành thật mà nói, tôi lo sợ câu chuyện của Barinov sẽ lặp lại. Nhưng chúng ta có thể làm gì?”.

HLV trưởng Galaktionov cũng đã công khai bình luận: “Tôi sẽ nói với các bạn - tình hình này không mấy dễ chịu. CLB có lẽ đang đứng trước ngưỡng cửa của vài giải pháp. Mục tiêu chính là giữ chân các cầu thủ và cố gắng tăng cường lực lượng một cách có chọn lọc”.

Lokomotiv phải giữ chân Karpukas không chỉ vì phẩm chất bóng đá của anh mà còn vì những thiệt hại tiềm tàng đối với hình ảnh của CLB nếu lại có hợp đồng không được gia hạn. CLB hiện đã có nguy cơ mất đi một số cầu thủ chủ chốt.

Đ.Hg.