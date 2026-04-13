VTV công bố bản quyền truyền hình World Cup 2026

Ngày 13-4, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức công bố là đơn vị sở hữu bản quyền truyền thông Vòng chung kết FIFA World Cup 2026TM tại Việt Nam. VTV nắm giữ quyền khai thác trên đa nền tảng bao gồm truyền hình, phát thanh, thiết bị di động và internet, trình chiếu công cộng, mang đến cho người hâm mộ cơ hội sống trọn FIFA World Cup 2026TM cùng VTV.

Vòng chung kết FIFA World Cup 2026 TM lần đầu tiên quy tụ số lượng đông đội tuyển tham dự nhất từ trước đến nay khi có 48 đội góp mặt. Vòng chung kết có 104 trận đấu, diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Tại Việt Nam, người hâm mộ sẽ được theo dõi trọn vẹn FIFA World Cup 2026TM trên các nền tảng của VTV.

Giám đốc Quan hệ Đối tác Truyền thông FIFA, ông Jean-Christophe Petit cho biết: “Chúng tôi rất vui khi đạt được thỏa thuận với VTV. Việc chuẩn bị sớm sẽ giúp FIFA và VTV cùng lan tỏa quy mô, sức hấp dẫn, cũng như niềm vui và cảm xúc mà FIFA World CupTM mang đến cho khán giả”[G1] [A2] . Theo thông tin từ FIFA, hiện đã có 180 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2026TM.

Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc thường trực Đài Truyền hình Việt Nam cho biết: “VTV đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ cho một mùa FIFA World Cup 2026TM sôi động trên đa nền tảng. Với hệ thống sản xuất và phát sóng hiện đại, cùng kinh nghiệm triển khai các sự kiện thể thao lớn, Đài Truyền hình Việt Nam sẵn sàng mang đến cho khán giả trải nghiệm “Sống trọn FIFA World CupTM cùng VTV”.

Theo kế hoạch, VTV phát sóng trực tiếp trọn vẹn 104 trận đấu, lễ khai mạc, bế mạc, các nội dung tổng hợp của FIFA World Cup 2026TM và 9 chương trình đồng hành trên nhiều khung giờ trong ngày trên các kênh VTV. Ngoài ra, VTV là đơn vị duy nhất tại Việt Nam nắm giữ quyền trình chiếu công cộng, có quyền tổ chức hoặc cấp phép cho bên thứ ba tổ chức các sự kiện xem bóng đá như khu vực fan zone, tại nhà hàng, rạp chiếu phim, địa điểm công cộng…

QUỐC CƯỜNG