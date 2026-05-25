Kết thúc ngọt ngào của giải Ngoại hạng Anh

Trái bóng Premier League mùa giải 2025-2026 đã khép lại vào đêm qua, nhưng những câu chuyện hấp dẫn nhất thực ra đã được kể suốt cả tuần qua: những đêm ăn mừng bất tận của các CĐV Arsenal, nỗi khắc khoải của người hâm mộ Man.City và Liverpool trước ngày chia tay các biểu tượng của mình.

Từng bị cho rằng mùa giải tiếp tục khép lại bằng một cái kết buồn, nhưng Arsenal cuối cùng đã viết nên câu chuyện đẹp nhất với chức vô địch Premier League. 22 năm là quãng thời gian đủ dài để những “người khổng lồ” lên ngôi rồi sụp đổ, cũng đủ để ký ức về “Đội quân bất khả chiến bại” của HLV huyền thoại Arsene Wenger dần lui vào miền hoài niệm. Suốt hơn một thập niên, Pháo thủ luôn là những kẻ mộng mơ đẹp đẽ nhưng mong manh, thường gục ngã vào đúng giai đoạn khắc nghiệt nhất của Premier League - tháng tư và tháng năm. Nhưng lần này, mọi thứ đã khác. Ngôi vương đã đổi chủ và Arsenal giờ có thể nghĩ đến việc thiết lập một chu kỳ thống trị mới.

Cả Liverpool lẫn Man.City đều chia tay các huyền thoại Salah và Pep Guardiola sau mùa giải năm nay. Ảnh: Opta Analyst

Cùng thời điểm Arsenal đăng quang, người ta cũng nhìn thấy những vết rạn trên ngôi đền quyền lực của Man.City và Liverpool - hai đội bóng thay nhau thống trị Premier League suốt một thập niên qua. Dù vẫn còn một năm hợp đồng, Pep Guardiola đã quyết định dừng lại sau cú đúp Cúp Liên đoàn và FA Cup. Những chiến thuật của ông, cách lựa chọn cầu thủ, các danh hiệu - tất cả đã trở thành di sản mà Man.City sẽ còn mang theo rất lâu. Cuộc chia tay của Mohamed Salah - biểu tượng cho sự tái sinh của Liverpool - dường như cũng là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên vàng son mà Klopp từng xây dựng ở Anfield. Dẫu vậy, Pep Guardiola và Mohamed Salah rời nước Anh khi cả hai đã trở thành huyền thoại của giải đấu, là một phần không thể tách rời khỏi lịch sử Premier League. Nhưng điều thú vị nằm ở chỗ, tương lai của giải đấu này lại đang nóng lên hơn bao giờ hết.

Sự trỗi dậy của Man.United dưới triều đại Michael Carrick không đến từ những chiến thắng hủy diệt, mà từ thứ bóng đá đang dần biến mất ở thời hiện đại: sự ổn định và bản sắc. Người ta từng quen với hình ảnh Quỷ đỏ chạy theo những ngôi sao hào nhoáng và các cuộc tái thiết dang dở. Carrick đi theo hướng ngược lại, ông dựng lại nền móng bằng những viên gạch nhỏ. Man.United chưa thể vô địch ngay lập tức, nhưng ít nhất họ đang dần xóa bỏ cảm giác hỗn loạn từng bao trùm Old Trafford.

Phải chăng “bàn cờ Premier League” đang thực sự đảo chiều? Những “đế chế” Man.City và Liverpool đã bắt đầu lộ rõ dấu hiệu thoái trào. Trong khi đó, Arsenal, Man.United và Chelsea - 3 gã khổng lồ từng ngủ quên - đang đồng loạt thức giấc. Điều khác biệt lần này nằm ở những kiến trúc sư trẻ đầy tham vọng. Mikel Arteta, Michael Carrick và Xabi Alonso - người vừa được Chelsea bổ nhiệm - đều mang trong mình khát khao khẳng định bản thân. Họ từng đối đầu nhau trên sân cỏ Premier League thời còn là cầu thủ, và giờ bước vào chương tiếp theo trên cương vị HLV.

Và như một phép thử cho sự trỗi dậy của bóng đá Anh, Aston Villa giờ không còn là hiện tượng nhất thời. Chức vô địch Europa League của thầy trò Unai Emery giúp bóng đá Anh tiến thêm một bước trong tham vọng thâu tóm cả 3 danh hiệu châu Âu trong cùng một mùa giải. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bóng đá Anh cho thấy dấu hiệu trở lại thời kỳ bá chủ lục địa. Đó là minh chứng rõ nét cho một chu kỳ thống trị mới đang hình thành.

CHU NGỌC