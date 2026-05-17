Giải Ngoại hạng Anh: Vòng áp chót đầy kịch tính

Sau trận thua thảm của Liverpool trên sân Villa Park, hàng loạt câu hỏi đã bùng lên: Liverpool có thể tự quyết số phận? Brighton và Brentford còn cơ hội nào dự Champions League? Điều gì đang chờ Michael Carrick trước trận tiếp đón Nottingham Forest vào chủ nhật?

Aston Villa của HLV Unai Emery (phải) sẽ quyết định số phận nhiều CLB xếp sau (ẢNH: OPTA)

Đêm thứ sáu vừa rồi đã chứng kiến một kết quả gây chấn động cuộc đua top 5 Ngoại hạng Anh. Aston Villa thắng Liverpool 4-2, chắc suất vào Champions League mùa tới. HLV Unai Emery và học trò giờ đây có thể dồn toàn bộ tâm trí cho trận chung kết Europa League với Freiburg tại Istanbul vào ngày 20-5, khi CLB đứng trước cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 30 năm.

Trong khi đó, thất bại 2-4 khiến đoàn quân HLV Arne Slot chưa thể chắc suất trong top 5. Họ đứng thứ 5 với 59 điểm, hơn Bournemouth (hạng 6) 4 điểm và Brighton (hạng 7) 6 điểm, nhưng đá nhiều hơn một trận, nên buộc phải thắng Brentford ở vòng cuối trên sân Anfield để tự định đoạt số phận.

Trận thua thứ 19 trong mùa của nhà đương kim vô địch, lần đầu tiên thủng lưới 4 bàn trong một trận Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2022-2023, khiến ít người tin Liverpool thắng được Brenford đang nuôi hy vọng lớn. Vì chính trận thua của Liverpool làm cho cuộc đua vào top 5 cũng như các suất dự cúp châu Âu trở nên phức tạp.

Vẫn có một kịch bản là Aston Villa kết thúc mùa giải với vị trí thứ 5, nhưng vô địch Europa League, khi đó đội đứng thứ 6 giải Ngoại hạng Anh sẽ được dự Champions League. Chính điều này khiến cả Brighton lẫn Brentford (hạng 8 với 51 điểm) dù không thể vào top 4 vẫn nuôi hy vọng đặt chân vào đấu trường châu Âu. Vì thế, cả hai đội đều phải lấy trọn 3 điểm trong chủ nhật.

Brighton hành quân đến sân Elland Road gặp Leeds - đội đã trụ hạng và không còn gì để mất. Đây là “cơ hội vàng” nhưng không phải không có rủi ro. Theo siêu máy tính Opta, Brighton có 43,4% khả năng giành chiến thắng, trong khi Leeds dù đã an toàn vẫn được trao 31,9% xác suất thắng. Điều đáng chú ý là Brighton có phong độ cao trong giai đoạn cuối mùa: kể từ đầu tháng 3, không đội nào thắng nhiều trận Premier League hơn họ (6 trận, ngang Arsenal). Brighton hiện cách Bournemouth 2 điểm, nếu thắng họ sẽ vươn lên vị trí thứ 6, kém Liverpool 3 điểm nhưng có hiệu số tốt hơn.

Trong khi đó, Brentford đón tiếp Crystal Palace tại sân nhà và được siêu máy tính dự đoán thắng với xác suất 54,1%. Đáng lưu ý, Brentford bất bại trong 6 trận sân nhà liên tiếp trước Crystal Palace, kể từ... năm 1957. Brentford thì không có cơ hội vào tốp 5, nhưng vẫn có thể vươn đến hạng 6.

Ở diễn biến khác, dù cuộc tiếp đón Nottingham Forest tại sân Old Trafford chỉ là thủ tục vì Man.United đã chắc suất trong tốp 3, còn đối thủ thì đã trụ hạng, nhưng trận cầu vẫn hứa hẹn giàu cảm xúc với CĐV Quỷ đỏ trong ngày mà HLV Michael Carrick “nhận nhiệm vụ mới” và tiền vệ Casemiro sẽ nói lời chia tay. Kể từ giữa tháng 1 năm nay, HLV Carrick được bổ nhiệm tạm quyền thay Amorim khi “Quỷ đỏ” đang chìm trong khủng hoảng. Kết quả sau đó là điều không ai dám mơ: Man.United có 10 chiến thắng, 3 hòa và chỉ 2 thua trong 15 trận. Họ đã giành vé Champions League sớm trước vòng đấu.

Thông tin từ truyền thông Anh khẳng định Man United đã bổ nhiệm Carrick làm HLV chính thức theo hợp đồng 2 năm kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Carrick đã xác nhận ông sẽ có bài phát biểu tri ân khán giả sau trận cuối cùng tại Old Trafford mùa này.

CHU NGỌC