Cuộc chiến vì danh dự và tương lai

Mặc dù tâm điểm của bóng đá Anh hiện tại là ở cuộc đua vô địch, nhưng trận “derby Anh quốc” giữa CLB Man.United và Liverpool tại sân Old Trafford vẫn có sức hút mãnh liệt.

Màn so tài được chờ đợi giữa Man.United (trái) và Liverpool ở vòng đấu thứ 35 giải Ngoại hạng Anh (ẢNH: MAN.UNITED FC)

Màn so tài đỉnh cao này mang sức nặng riêng của nó, không chỉ cho người hâm mộ, mà đặc biệt là với hai huấn luyện viên (HLV) đang đứng ở thời điểm “bản lề” trong sự nghiệp.

Hiện tại, Man.United đang xếp thứ 3 với 61 điểm, hơn Liverpool (thứ 4) 3 điểm và dẫn trước Brighton (thứ 6) đến 11 điểm. Với 4 trận đấu còn lại, Quỷ đỏ chỉ cần thêm 2 điểm là chắc chắn có vé dự UEFA Champions League mùa sau. Ngay cả khi thua Liverpool, họ vẫn có cơ hội lớn nhờ lịch thi đấu và khoảng cách an toàn với các đội bám đuổi. Liverpool cũng gần như đã chắc suất tốp 5, nhưng vẫn cần thêm điểm số để yên tâm.

Nói cách khác, hai đội gần như chắc chắn lọt vào tốp 5, nghĩa là tấm vé tham dự Champions League xem như đã trong tầm tay. Theo cựu danh thủ Gary Neville, trận đấu này mang ý nghĩa sâu xa hơn với hai nhà cầm quân. Cựu đội trưởng CLB Man.United khẳng định, đây là trận đấu cực kỳ quan trọng với cả hai HLV Carrick lẫn Slot, không ai muốn xảy ra một thất bại xấu hổ vào chủ nhật.

Kể từ khi tiếp quản ghế HLV trưởng CLB Man.United vào tháng 1-2026, Michael Carrick đã ghi dấu ấn với 9 chiến thắng trong 13 trận, nhiều hơn những gì người tiền nhiệm Ruben Amorim đạt được trong suốt 20 trận trước đó. Những con số biết nói ấy đang đặt Carrick vào vị thế ứng viên hàng đầu để tiếp tục dẫn dắt đội bóng một cách chính thức. Trong khi HLV Arne Slot cũng được kỳ vọng sẽ ở lại Liverpool mùa sau, dù ông đã trải qua một mùa giải bảo vệ chức vô địch nhiều khó khăn với 10 thất bại.

Về mặt phong độ, sân Old Trafford đã trở thành pháo đài thực sự của CLB Man.United, khi mùa này đội đã giành nhiều điểm trên sân nhà, xếp thứ ba toàn giải. Liverpool thì đang bước vào trận với chuỗi ba chiến thắng liên tiếp, song tình hình lực lượng không mấy thuận lợi. Ngôi sao Mohamed Salah nhiều khả năng vắng mặt do chấn thương cơ nhẹ. Đây là tổn thất lớn, bởi không ai ghi nhiều bàn vào lưới Man.United hơn tiền đạo người Ai Cập, với 13 bàn tổng cộng và 7 bàn trên sân khách. Người thay thế được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt là Alexander Isak, người đang chuẩn bị cho lần ra sân thứ 100 ở Premier League.

Về phía đội chủ nhà, Man.United sẽ thiếu Lisandro Martínez do án treo giò, trong khi Matthijs de Ligt vẫn chưa hồi phục chấn thương lưng, còn Matheus Cunha và Luke Shaw đang là những dấu hỏi. Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có 19 pha kiến tạo mùa này, chỉ kém kỷ lục của Thierry Henry và Kevin De Bruyne 1 lần. Anh cũng đang có chuỗi 8 trận liên tiếp ghi bàn hoặc kiến tạo tại sân Old Trafford. Sự tỏa sáng của Fernandes cùng bộ đôi Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko sẽ là “chìa khóa” để hạ gục hàng thủ do Virgil van Dijk dẫn dắt.

Cả Neville lẫn huyền thoại của Liverpool là Jamie Carragher đều chung nhận định: đây sẽ là trận đấu thiếu vắng những pha bóng hoa mỹ. Carragher thẳng thắn nhận xét rằng, ông không thực sự tin tưởng vào Liverpool lúc này vì đội bóng đang có kết quả tốt nhưng chưa thuyết phục trong lối chơi. Neville cũng hình dung trận đấu diễn ra như một ván cờ: cả hai HLV sẽ thiên về thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn phía sau, và sẽ tìm cách khiến đối thủ mắc sai lầm hơn là chủ động tấn công phô diễn.

Siêu máy tính Opta đồng ý với xu hướng đó, trao cho Man.United lợi thế nhẹ với 42,8% khả năng giành chiến thắng, trong khi Liverpool có 30,5%, và tỷ lệ hòa lên đến 26,7%.

Đội hình dự kiến: * Man.United: Lammens; Dalot, Heaven, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo, Amad, Fernandes, Cunha; Mbeumo * Liverpool: Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Isak

CHU NGỌC