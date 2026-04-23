World Cup 2026: FIFA rơi vào tình thế khó khăn vì đội tuyển Iran

Bộ trưởng Bộ Thể thao Iran Ahmad Donyamali một lần nữa khẳng định, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào yếu tố an toàn cho các cầu thủ trên đất Mỹ, Hội đồng An ninh tối cao Iran sẽ là người có tiếng nói sau cùng.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (thứ ba từ phải qua) vẫn nỗ lực thuyết phục đội tuyển Iran dự World Cup 2026. ẢNH: FIFA

Ông Donyamali cũng nhấn mạnh: Đội tuyển Iran vẫn sẽ duy trì tập luyện nghiêm túc để sẵn sàng cho mọi kịch bản. Chúng tôi phải sẵn sàng. Có thể quyết định cuối cùng là không đi, nhưng nếu được phép tham dự, chúng tôi phải có một sự hiện diện mạnh mẽ. Theo kế hoạch, đội tuyển Iran bắt đầu đợt tập huấn cho World Cup từ ngày 10-5, kéo dài hơn một tuần, bất chấp những bất ổn. Hồi tháng 3, chính ông Donyamali là người đầu tiên tuyên bố rằng Iran "sẽ không tham dự World Cup". Nhưng chỉ vài tuần sau, vị quan chức này lại đưa ra tuyên bố mới, khiến FIFA rơi vào thế bị động.

Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vẫn lạc quan. Phát biểu sau khi gặp gỡ đội tuyển Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Infantino nhấn mạnh: Đội tuyển Iran phải đến World Cup. Họ đại diện cho người hâm mộ của mình, họ đã vượt qua vòng loại và các cầu thủ muốn được thi đấu... Ông cũng bày tỏ hy vọng tình hình chiến sự ở Trung Đông sẽ giảm nhiệt, nhưng khẳng định ngay cả trong bối cảnh khó khăn, FIFA vẫn kiên trì với kế hoạch có đội tuyển Iran tại World Cup 2026.

Trong bối cảnh đó, Liên đoàn Bóng đá Iran đang đàm phán với FIFA về phương án dự phòng, đó là chuyển địa điểm thi đấu của Iran sang Mexico, quốc gia đồng chủ nhà World Cup 2026. Tuy nhiên, FIFA đến nay vẫn bác bỏ khả năng này với lý do vướng mắc về lịch thi đấu và tính công bằng của giải.

Đội tuyển Iran nằm ở bảng G cùng với Bỉ, New Zealand và Ai Cập. Ngày 15-6, Iran sẽ gặp New Zealand tại Los Angeles, ngày 21-6 gặp Bỉ cũng tại Los Angeles, và ngày 26-6 gặp Ai Cập tại Seattle. Có thể thấy, tình thế của FIFA hiện vô cùng khó xử: một mặt không thể ép đội tuyển Iran phải tham dự World Cup 2026 nếu nước này viện dẫn lý do an ninh chính đáng. Mặt khác, việc tìm đội tuyển thay thế vào phút chót (nhiều khả năng là Italy hoặc UAE) sẽ kéo theo rắc rối về tổ chức.

Cuối tháng 4, các hội đồng chuyên môn của FIFA sẽ có cuộc họp để bàn luận... Cho đến khi Hội đồng An ninh tối cao Iran đưa ra quyết định cuối cùng, cả thế giới bóng đá vẫn đang nín thở chờ đợi xem đội tuyển Iran có góp mặt ở World Cup 2026 hay không.

CHU NGỌC