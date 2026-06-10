World Cup 2026: Cuộc đua đến đỉnh vinh quang

Rạng sáng 11-6, sân Estadio Azteca ở Mexico City - nơi Pele từng nâng chiếc cúp “Nữ thần vàng” lần thứ 3 và là nơi Maradona đã đi vào lịch sử với pha ghi bàn... bằng tay, sẽ mở cửa đón 87.000 khán giả. Đây tiếp tục là nơi khởi đầu cho ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới - World Cup 2026.

World Cup 2026 là cuộc thư hùng đỉnh cao của bóng đá thế giới. Ảnh: Opta

Lối chơi linh hoạt sẽ lên ngôi

Sau 25.000 lần mô phỏng, siêu máy tính Opta đánh giá Tây Ban Nha có xác suất vô địch 16,1% (cũng là đội duy nhất được đánh giá có hơn 50% cơ hội vào tứ kết), với các cầu thủ Lamine Yamal, Pedri, Rodri - thế hệ vàng đã "chín" đúng lúc. Đội tuyển Pháp của Kylian Mbappe được đánh giá xác suất vô địch 13%. Đây là kỳ World Cup đầu tiên Mbappe đeo băng đội trưởng, cũng là kỳ cuối cùng HLV Deschamps dẫn dắt Les Bleus. Trong khi đội tuyển Argentina giữ nguyên thành phần cốt lõi đã vô địch 4 năm trước, và được Opta "trao" xác suất vô địch 10,4%.

Xu hướng mà siêu máy tính Opta hay tờ The Guardian chỉ ra cho giải đấu năm nay là sự thống trị của các "khối tích hợp" (hybrid system). Những đội bóng lớn không còn chơi một sơ đồ cố định. Họ có thể kiểm soát bóng với hệ thống 3-2-4-1 khi tấn công, nhưng lập tức biến hình thành 5-4-1 vững chãi khi mất bóng. Sự linh hoạt chuyển trạng thái, thay vì một triết lý cực đoan, mới là chìa khóa mở ra cánh cửa sống sót.

Sự linh hoạt cũng xuất phát từ yếu tố thể lực, thứ sẽ bị thử thách nặng nề nhất tại giải lần này. Hãy tưởng tượng một đội tuyển vừa đá xong dưới cái nóng sa mạc của Texas, rồi phải di chuyển chặng bay dài gần 5.000km để chơi trận tiếp theo trên độ cao hơn 2.200m của Mexico City. Khoảng cách địa lý mênh mông, nhiệt độ Dallas và Houston vào tháng 7 có thể lên 380C, và sự chênh lệch múi giờ biến World Cup 2026 thành một "cuộc đua marathon" đúng nghĩa. Vì khoảng cách địa lý khổng lồ, chọn căn cứ tập luyện đã trở thành quyết định chiến lược sống còn.

World Cup 2026 là cuộc thư hùng đỉnh cao của bóng đá thế giới. ẢNH: OPTA

Cuối cùng là những thay đổi chuyên môn. FIFA kỳ này còn mở rộng quyền hạn cho phép VAR can thiệp nhiều hơn, bao gồm các tình huống phạt góc sai, nhận dạng nhầm cầu thủ bị phạt thẻ và lỗi tấn công trước pha phát bóng...

Cuộc chuyển giao vĩ đại

Hãng tin ESPN nhấn mạnh, Bồ Đào Nha có thể là ứng viên bên lề đủ sức làm nên lịch sử. Nhưng sẽ là một cú sốc nếu có đội ngoài nhóm Argentina, Brazil, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha lên ngôi tại New Jersey vào ngày 19-7. Có một điều mà giới mộ điệu túc cầu biết chắc chắn: World Cup 2026 là lần cuối cùng của một thế hệ vĩ đại. Messi dẫn dắt Argentina ở kỳ World Cup thứ sáu - kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, và anh chia sẻ kỷ lục đó với chính đối thủ lâu năm nhất của mình - Cristiano Ronaldo. Messi hiện giữ kỷ lục 26 trận thi đấu và 2.314 phút tại World Cup, với 13 bàn thắng.

Cuộc cạnh tranh giữa 2 siêu sao ấy, cũng như các bước chạy cuối cùng của Modric, Dzeko, James Rodriguez, Son Heung-min, thực ra chỉ mang tính biểu tượng. Những màn trình diễn chuyên môn thực tế đã chuyển giao sang vai Kylian Mbappe hay Jude Bellingham. Cạnh đó là Erling Haaland (25 tuổi) lần đầu tiên đặt chân vào World Cup; là Lamine Yamal, cậu bé từng chụp ảnh với Messi lúc chưa biết đi, giờ đây đứng trên cùng “sân khấu” với người trong tấm ảnh đó.

CHU NGỌC