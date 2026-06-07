Xem World Cup 2026 sao cho không... mệt?

Sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 đang lan tỏa khắp các ngõ ngách, khu dân cư tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc lệch múi giờ với các trận đấu tại Bắc Mỹ đang đặt ra nhiều thách thức cho sức khỏe và nhịp sống của người dân.

Người dân lựa chọn quán cà phê để theo dõi các trận đấu World Cup. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhịp sống đảo lộn theo trái bóng tròn

Từ ngày 11-6 đến 19-7, World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại 3 quốc gia đồng chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico với sự góp mặt của 48 đội tuyển. Theo lịch thi đấu, các trận bóng diễn ra vào nhiều khung giờ, kéo dài từ đêm hôm trước đến trưa hôm sau, như: 2 giờ, 5 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 11 giờ (giờ Việt Nam). Sự chênh lệch múi giờ khiến người hâm mộ Việt Nam phải “căng mình” thích nghi.

Tại TPHCM, những ngày này, không khí World Cup 2026 đã len lỏi khắp các con phố. Từ cửa hàng bán áo đấu, lịch thi đấu đến quán cà phê, đâu đâu cũng rộn ràng câu chuyện bóng đá. Mọi người bắt đầu bàn luận, dự đoán nhà vô địch và đặc biệt là “tư vấn” cho nhau cách thức đêm xem bóng đá sao cho không bị mệt. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức, phần lớn người hâm mộ thừa nhận sẽ rất khó để đồng hành trọn vẹn cùng giải đấu kéo dài hơn một tháng.

Anh Trần Tuấn Hùng (phường Bàn Cờ) chia sẻ: “World Cup 2026 tổ chức ở nhiều quốc gia nên các khung giờ thi đấu với khán giả Việt Nam không thật sự thuận lợi. Những trận lúc 2 giờ sáng thì chúng tôi còn cố thức được, chứ các khung giờ rơi vào buổi sáng hay cận trưa thì khó xem vì lúc đó còn phải đi làm, lo mưu sinh”. Cùng tâm trạng, anh Nguyễn Hoàng Nam (phường Diên Hồng) bày tỏ: “Chúng tôi còn có công việc vào ngày hôm sau nên không thể thức xem hết các trận đấu. Cách duy nhất là chọn lọc những trận cầu tâm điểm, hoặc xem lại vào hôm sau. Năm nay, tôi sẽ cổ vũ đội tuyển Argentina và hy vọng họ tiếp tục thi đấu ấn tượng. Hào hứng vì niềm đam mê nhưng cũng phải chú ý sức khỏe”.

Không chỉ người hâm mộ, giới cầu thủ Việt Nam cũng háo hức dõi theo World Cup 2026. Với họ, đây không chỉ là giải trí mà còn là cơ hội học hỏi chuyên môn. Hậu vệ Đinh Viết Tú (CLB Thể Công Viettel) chia sẻ: “Là cầu thủ thì ai cũng mê xem World Cup. Bởi đây không chỉ là dịp để thưởng thức những trận đấu hay mà còn giúp tôi và đồng đội học hỏi thêm về chuyên môn và chiến thuật. Mùa World Cup khó mà tránh thức khuya, nhất là khi có những đội bóng hay cầu thủ mình thích. Nhưng tôi cũng cố gắng hạn chế để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và duy trì tập luyện hàng ngày”.

Ở sân chơi futsal, áp lực còn lớn hơn khi Giải futsal Vô địch quốc gia 2026 diễn ra song song. Trợ lý huấn luyện viên Khổng Đình Hùng (CLB futsal trẻ TPHCM) cho biết: “Các em đều rất háo hức vì 4 năm World Cup mới diễn ra một lần, nhưng CLB đang ở giai đoạn quan trọng của mùa giải nên ban huấn luyện phải nhắc nhở từ sớm. Chúng tôi khuyến khích các cầu thủ lựa chọn những trận đấu thực sự hấp dẫn để theo dõi, hạn chế thức xuyên đêm hoặc xem liên tục nhiều trận. Tất nhiên sẽ có những hình phạt nếu cầu thủ lơ là tập luyện vì World Cup”.

Đừng đánh đổi bằng sức khỏe

Theo TS-BS Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, World Cup luôn là ngày hội được người hâm mộ mong chờ, nhưng việc thức khuya liên tục để theo dõi các trận đấu có thể gây ra nhiều hệ lụy đối với sức khỏe. Người dân cần có kế hoạch theo dõi giải đấu hợp lý để vừa thỏa đam mê bóng đá, vừa bảo vệ sức khỏe bản thân.

Việc thức khuya liên tục để xem các trận đấu sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học, ảnh hưởng đến quá trình tiết hormone, huyết áp, nhiệt độ cơ thể và khả năng miễn dịch. Khi thiếu ngủ, cơ thể dễ xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, giảm tập trung, phản xạ chậm, mắt mờ, cáu gắt và mệt mỏi kéo dài. Nếu tình trạng này diễn ra trong nhiều tuần, nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, béo phì, đái tháo đường, bệnh tim mạch và suy giảm trí nhớ sẽ gia tăng đáng kể. Đặc biệt, việc tiếp xúc với ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, máy tính hoặc tivi vào ban đêm còn làm giảm sản xuất melatonin - hormone đóng vai trò điều hòa giấc ngủ, khiến cơ thể càng khó phục hồi sau những đêm thức khuya.

Một thói quen có hại khác của người dân trong mùa bóng đá là vừa xem vừa uống bia rượu, ăn nhiều đồ chiên xào, nhiều dầu mỡ. Theo các chuyên gia, bia rượu làm phá vỡ cấu trúc giấc ngủ tự nhiên, gây rối loạn nhịp tim, đặc biệt nguy hiểm cho người có bệnh lý nền. Trong khi đó, đồ ăn nhiều dầu mỡ dẫn đến trào ngược dạ dày, đầy bụng, tích tụ mỡ máu, mỡ gan. Để có một mùa World Cup an toàn, TS-BS Võ Hồng Minh Công khuyến cáo: “Người hâm mộ nên lựa chọn những trận đấu thực sự quan trọng để theo dõi thay vì thức đêm liên tục trong suốt mùa giải. Trong trường hợp phải thức khuya, người xem nên tranh thủ ngủ trước trận đấu hoặc ngủ bù vào ban ngày, uống đủ nước, ưu tiên các loại thực phẩm nhẹ như trái cây, sữa chua, hạt dinh dưỡng thay cho đồ ăn nhanh và hạn chế tối đa bia rượu”.

NGUYỄN ANH - HỮU THÀNH - MINH NAM