Aleksandr Mostovoi: “CSKA hoàn toàn có thể loại Zenit khỏi cuộc đua vô địch”

Cựu tuyển thủ Liên Xô cũ và tuyển Nga - ông Aleksandr Mostovoi, người đã từng thi đấu khá thành công ở Tây Ban Nha trong màu áo CLB Celta Vigo có nhận định về trận đấu rất là quan trọng giữa CSKA Moscow và Zenit Saint Petersburg cuối tuần này tại vòng 28 của RPL.

Mostovoi tin rằng CSKA có thể loại Zenit khỏi cuộc đua vô địch (Ảnh: Trang chủ của CSKA)

Cựu cầu thủ từng là một nhất tố quan trọng ở Spartak Moscow thời Liên Xô chưa tan rã (giai đoạn 1986-1991) thừa nhận rằng đội bóng ngành quân đội có thể giành điểm trước Thế lực Zenit, thậm chí khiến cho đội bóng thành Saint Petersburg thất bại trong cuộc đua vô địch.

Sau 27 vòng đấu, St. Petersburg hiện đang đứng thứ 2 ở trên Bảng xếp hạng, với 59 điểm, có hiệu số bàn thắng bại là 47-17; trong khi đó, CSKA xếp hạng 6 với chỉ 45 điểm, hiệu số là 38-28 (Krasnodar xếp đầu bảng với 1 điểm hơn Zenit, và có hiệu số thắng bại là 55-21).

“Về phần kết thúc giải đấu, nó sẽ để lại ấn tượng lâu dài. Bởi vì CSKA bước vào kỳ nghỉ Đông với tư cách là một trong những đội mạnh nhất, cạnh tranh chức vô địch, nhưng đến mùa Xuân họ lại sa sút đến mức giờ đây người ta chỉ nói những điều không quá hay về họ”.

“Tôi vẫn tin CSKA là một đội bóng tốt, nhưng bóng đá là như vậy. Không hề có công thức duy nhất. Nó không phải là một môn khoa học mà mọi thứ đều có thể tính toán được. Có nhiều người nói với bạn mọi thứ nên diễn ra như thế nào. Nhưng thực tế không phải như vậy - đó là bóng đá, và nó khó lường theo nhiều cách”, Mostovoi nói với trải nghiệm của ông.

“Giờ họ còn 3 trận đấu ở giải vô địch quốc gia (RPL), bao gồm 1 trận đấu rất quan trọng với Zenit. Và tôi nghĩ họ hoàn toàn có thể ngăn Zenit giành chức vô địch, và chỉ như vậy thôi, đó cũng sẽ là một thành công lớn đối với họ”, Mostavoi đã đưa ra đánh giá về đội CSKA.

Vốn là một người hiểu chuyện, Mostovoi cũng không quên nói lời đề cao Igor Akinfeev, thủ thành năm nay đã 40 tuổi vẫn đang bắt cho CSKA (Akinfeev có tầm ảnh hưởng tại Nga cũng từa tựa như Manuel Neuer ở nước Đức, nhưng có trình độ bắt gôn thấp hơn nhiều...).

“Những người như thế này, những người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho thể thao trong nhiều năm và dốc hết sức lực, nên kết thúc sự nghiệp khi họ tự đưa ra quyết định của mình, chứ không phải khi một chuyên gia nào đó bắt đầu nói điều gì đó”, Mostovoi cho biết.

“Rõ ràng là mọi thứ có thể khó khăn hơn về thể chất và tâm lý, nhưng tất cả chúng ta đều đã trải qua điều đó. Nhiều người sẽ nói điều gì đó bây giờ, nhưng không ai ngoài chính Igor biết khi nào là thời điểm tốt nhất để cậu ấy giải nghệ. Thật đáng tiếc khi Igor không được chơi ở châu Âu, nhưng cậu ấy rất trung thành với một đội bóng”.

Đ.Hg.