Baltika Kaliningrad với sân đấu gần kín khán giả là hiện tượng của RPL

Trong mùa giải RPL 2025-2026, Baltika Kaliningrad, sau khi quay trở lại Giải Ngoại hạng Nga (RPL), không chỉ gây ấn tượng với lối chơi và vị trí trên bảng xếp hạng, mà còn cả lượng khán giả đến SVĐ Kaliningrad có sức chứa 35.016 chỗ ngồi.

Rostec Arena (Ảnh: Truyền thông CLB)

Theo thống kê công khai, lượng khán giả trung bình của CLB hiện đang ở mức khoảng 17.000 người mỗi trận đấu. Con số này đưa Baltika vào Tốp 4 của RPL, chỉ sau Zenit, Krasnodar và Spartak. So với mùa giải trước, lượng khán giả trung bình của CLB ở Giải hạng Nhất thấp hơn đáng kể, khoảng 14.200 người, nhưng vẫn khá cao với mặt bằng chung.

SVĐ có tên đầy đủ là Rostec Arena ở Kaliningrad với lượng khán giả trung bình hiện tại, tỷ lệ lấp đầy vẫn ở mức khoảng một nửa sức chứa của khán đài, điều này đã rất đáng nể đối với một SVĐ lớn như vậy của một đội bóng nằm ở vòng tách biệt hoàn toàn so với phần còn lại của nước Nga. Vào những trận quan trọng, con số này sẽ còn tăng cao.

Một SVĐ từng được sử dụng để tổ chức FIFA World Cup 2018 tại Nga, hiện đại và đẹp đẽ, cả sạch sẽ và thoải mái. Không nói đến những khán giả nhà, những người thường xuyên ra sân để ủng hộ nhiệt tình cho đội bóng từ đầu mùa đến giờ, sân đấu có hoạt động như một điểm văn hóa du lịch cho CĐV, và khán giả xem bóng đá từ các nước châu Âu.

Một khán giả đến từ Montenegro chia sẻ: “SVĐ bóng đá nằm khá gần trung tâm thành phố. Chỉ mất 5 phút lái xe từ Nhà thờ nếu không kẹt xe. SVĐ và khu phức hợp rất rộng lớn xung quanh nằm ở trên đảo Oktyabrsky. Khu phức hợp bao gồm các không gian văn hóa, giáo dục và bảo tàng, là cơ sở hạ tầng lớn nhất trong khu vực này, mở cửa 2023”.

“Nơi đây có một chi nhánh của Bảo tàng Tretyakov, một chi nhánh của Nhà hát Bolshoi và cả Trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu và Âm nhạc. Khi tôi đi bộ về phía SVĐ, tôi thấy công trình khổng lồ nằm ở phía Tây của hòn đảo. Có cả một đám đông lớn khán giả đến xem trận đấu, mặc dù trời khi đó là khá lạnh - đó là đầu tháng 3”, nữ khán giả nói.

“Tôi muốn lưu ý rằng tốt nhất là nên mua vé trước và trực tuyến. Có 2 quầy bán vé tại SVĐ. Tôi đã thấy và xếp hàng một trong số đó. Quầy thứ 2 nằm phía bên kia khu phức hợp, nhưng những người xếp hàng nói rằng nó đã đóng cửa. Trong tất cả các quầy mở cửa, chỉ có một quầy hoạt động. Hàng người xếp hàng rất dài, và trận đấu sắp bắt đầu”.

“Nhìn vào sự di chuyển chậm chạp của hàng người, có thể thấy việc phục vụ mất khá nhiều thời gian. Cuối cùng, chúng tôi quyết định mua vé trực tuyến, rất nhanh chóng và dễ dàng, chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh. Chúng tôi xuất trình vé ở lối vào và đi vào bên trong. Thảnh thơi chiêm ngưỡng trận đấu”, nữ CĐV cũng là khách du lịch chia sẻ.

“Tôi thích SVĐ Kaliningrad. Đó là một nơi tuyệt vời, ấm cúng và thoải mái. Công tác tổ chức rất xuất sắc. Có nhân viên SVĐ hướng dẫn bạn đến chỗ ngồi của mình. Thức ăn và dụng cụ thể thao được bán tại chỗ. Vấn đề duy nhất là việc mua vé tại phòng vé mất khá nhiều thời gian. Nhưng, một lần nữa, tốt hơn hết là nên sử dụng tùy chọn trực tuyến”.

Một CĐV từ Lithuania cho biết: “May mắn được trực tiếp đến xem một trận đấu ở đây, tôi thực sự rất ấn tượng với SVĐ. Rất sạch sẽ, được xây dựng rất tốt, cực kỳ hiện đại. Ngồi cách khung thành vài hàng ghế, tôi có vị trí gần như hàng đầu theo dõi trận đấu tận hưởng từng giây phút. Tôi có một khoảng thời gian tuyệt vời muốn quay lại vào một dịp khác”.

Tọa lạc ở một vùng đất có địa lý chính trị - văn hóa - xã hội đặc biệt, mang sắc thái của Baltic, nay lại có đội bóng tham dự RPL và đang xếp hạng 4 (cách đây 1 vòng còn cầm hòa Đương kim vô địch Krasnodar), có lượng khán giả nhà mang tính tự tôn địa phương cao độ và còn khả năng thu hút nhiều khán giả khắp châu Âu, Baltika là hiện tượng thú vị.

Đ.Hg.