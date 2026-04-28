Moscow chìm trong tuyết, Zenit sẽ chịu ảnh hưởng thế nào?

Chỉ còn 3 vòng đấu nữa là RPL kết thúc. Các đội bóng Nga đã rèn luyện chiến đấu cho chức vô địch đến trận cuối. Mùa 2025-2026 cũng không hề là ngoại lệ. Không có gì tầm thường ở trong bóng đá: Bất kỳ yếu tố nào cũng có thể sẽ ảnh hưởng chức vô địch. Và điều kiện thời tiết cũng sẽ là như vậy.

CĐV CSKA hào hứng dưới trời tuyết (Ảnh: Ria Novosti)

Cuối tháng Tư ở Nga đã có tuyết rơi, nhiều trắng trời, đặc biệt là thành phố Moscow bị ngập chìm nghiêm trọng. Lượng kết tủa cao nhất ở trong vòng 146 năm qua! Liệu thời tiết giờ đây có thể ảnh hưởng đến kết quả thi đấu, khi mà Zenit Saint Petersburg đến làm khách tại CSKA vào ngày 2-5?

Tuyết rơi ở thủ đô nước Nga vào tháng Tư không phải là điều hiếm gặp, vấn đề là lượng tuyết rơi. Cơn bão đã đổ bộ vào thành phố với lượng mưa kỷ lục. Theo trung tâm khí tượng Phobos, Moscow chưa từng chứng kiến ​​lượng tuyết rơi nhiều như vậy kể từ năm 1880 của thế kỷ trước nữa.

Và đó là vào tháng 4! Điều quan trọng là, có thể là trước năm 1880 cũng chưa từng có tuyết rơi như vậy, vì trong lịch sử địa lý không có ghi chép nào tồn tại về thời tiết thất thường kiểu như thế này.

Thành phố được đặt trong tình trạng báo động màu cam, gây chậm trễ trong giao thông, cây đổ làm gián đoạn tuyến tàu điện ngầm, chậm trễ tại các sân bay. Tài xế chuyển từ lốp mùa Đông sang lốp mùa Hè và được khuyên nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hàng đợi tăng đáng kể. Cảm giác như ngày tận thế vậy.

Thời tiết sẽ tác động trực tiếp đến cuộc đua vô địch của Zenit. Zenit sẽ thi đấu với CSKA tại sân VEB Arena (Moscow) vào ngày 2-5 tới đây, trong khi đó, Krasnodar sẽ gặp Akron tại Samara vào ngày hôm sau. Đội bóng phía Nam vốn là Đương kim vô địch RPL đang hơn 1 điểm trên Bảng xếp hạng.

Yếu tố thể thao cũng rất quan trọng: đội bóng đến từ St. Petersburg phải đối mặt với đối thủ mạnh hơn nhiều. Ngay cả khi CSKA sa sút phong độ vào mùa Xuân, thì họ vẫn là đối thủ khó nhằn đối với Zenit. Trong 6 trận đấu gần nhất tại RPL, đội bóng áo xanh trắng chỉ có 1 chiến thắng trước đội bóng quân đội.

Chiến thắng đó cũng khá là “xa xưa”, cách đây khoảng 1 năm rưỡi ở vòng đấu thứ 8 của mùa giải 2024-2025. Tiền đạo người Argentina - Luciano Gondou - đã ghi bàn thắng tối quan trọng trong chiến thắng đáng nhớ đó. Và hiện cũng nên nhắc một điều: Anh đang thi đấu ở trong màu áo của CSKA.

Kể từ đó, Zenit cũng chỉ thắng được 1 trận ở Cúp Quốc gia Nga mùa trước. Tuy nhiên, họ đã đánh mất lợi thế dẫn trước ở trận đấu tiếp theo (thắng 2-0 lượt đi, thua 0-2 lượt về và thua pen) không thể giành quyền vào chơi chung kết. Mùa giải này, 2 đội chỉ mới thi đấu 1 trận, trận hòa 1-1 ở vòng 3 của RPL.

Tất nhiên, CSKA đang trong một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, họ không thắng trong 4 trận đấu liên tiếp ở RPL, tụt xuống vị trí thứ 6. Tại đây, lợi thế sân nhà, tuyết rơi có thể giúp đội chủ nhà ngăn chặn Zenit, đội hoàn toàn bị loại khỏi cuộc đua vô địch nếu như đánh mất điểm số tại Moscow.

Đội bóng từ St. Petersburg có lý do để vui mừng: Dự báo thời tiết ở Moscow sẽ ấm hơn vào cuối tuần, và tuyết có thể sẽ tan hết, họ sẽ không đối phó với mưa trong trận. Tuy nhiên, chất lượng mặt sân vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng: VEB Arena không có mái che, vì vậy những người chăm sóc phải làm việc vất vả để giữ cho mặt sân ở điều kiện chấp nhận.

Zenit thường vật lộn với điều kiện sân bãi tồi tệ trong mùa. Hãy nhớ lại trận đấu “trên bùn” hồi tháng 11 gặp Krylia Sovetov ở Samara. Họ cân nhắc hoãn trận đấu vì mặt sân vốn không được chuẩn bị cho một trận đấu thuộc RPL. Nhưng không thể thống nhất được lịch, vì vậy 2 đội phải thi đấu trên mặt sân trơn trượt. Kết quả: Zenit hòa 1-1.

Sergei Semak chỉ trích: “Tôi không có gì phàn nàn về các cầu thủ - rất khó để tạo ra cơ hội trên một mặt sân như thế này... Đôi khi vào mùa Xuân, mặt sân ở trong tình trạng như vậy. Trận đấu hôm nay cũng y hệt thế. Khi chúng tôi đến đây trước đó ở vòng bảng mùa Xuân, mặt sân cũng tương tự. Hầu như không có cỏ trên sân”.

Giờ đây, Zenit đang đối mặt với “mùa giải mùa Xuân”. Moscow sẽ không phải là Samara, và VEB Arena chắc chắn phải được trang bị tốt hơn. Nhưng các yếu tố về mặt sân và điều kiện thời tiết không nên bị đánh giá thấp. Để tiếp tục đua vô địch, Zenit cần 1 chiến thắng bằng mọi giá. Liệu họ có làm được điều đó?

Đ.Hg.