Hơn 90% người hâm mộ bóng đá Anh muốn loại bỏ công nghệ VAR

Dù đã được áp dụng từ mùa giải 2019-2020 với mục tiêu gia tăng tính chính xác, công nghệ VAR (trợ lý trọng tài video) vẫn đang nhận phải sự phản đối mạnh mẽ từ chính những người hâm mộ bóng đá tại Anh. Theo một cuộc khảo sát mới nhất do Hiệp hội Cổ động viên Bóng đá (Football Supporters’ Association – FSA) thực hiện, có đến 91% người hâm mộ cho rằng bóng đá sẽ tốt đẹp hơn nếu không có VAR.

Cuộc khảo sát đã thu thập ý kiến của hơn 7.900 cổ động viên, hầu hết là những người thường xuyên đến sân. Kết quả cho thấy sự thất vọng sâu sắc kéo dài suốt 5 năm qua, bất chấp những nỗ lực cải tiến như hệ thống thông báo quyết định tại sân vận động hay công nghệ việt vị bán tự động.

Một trong những điểm gây bức xúc nhất được chỉ ra chính là sự mất đi cảm xúc nguyên bản của bóng đá. Cụ thể, 92% người được hỏi đồng ý rằng “VAR đã loại bỏ niềm vui tự phát khi ăn mừng bàn thắng”. Bên cạnh đó, 91% cho biết VAR khiến họ ít tận hưởng bóng đá hơn, và 81% nói rằng họ thích xem các trận đấu không có sự can thiệp của công nghệ video.

Ông Thomas Concannon, người phụ trách mạng lưới Premier League của FSA, cho biết: "Những kết quả này củng cố cho khảo sát trước đó của chúng tôi vào năm 2021, nơi người hâm mộ bày tỏ sự nghi ngờ về VAR. Phần lớn vẫn có chung những lo ngại sau 5 năm – đó là sự mất đi tính tự phát khi ăn mừng bàn thắng và trải nghiệm tại sân ngày càng tồi tệ hơn."

Đáng chú ý, chỉ 2% số người tham gia khảo sát đồng ý với nhận định VAR “làm cho bóng đá trở nên thú vị hơn”. Ngay cả những cải tiến gần đây như cho phép trọng tài thông báo quyết định qua loa phát thanh trên sân cũng không đủ để xoa dịu sự bất mãn. Nhiều cổ động viên bày tỏ quan điểm muốn loại bỏ việc can thiệp VAR trong các tình huống việt vị dẫn đến bàn thắng, cũng như các pha phạm lỗi hoặc chạm tay trong tình huống dẫn bóng.

Về phía nhà tổ chức, một phát ngôn viên của Premier League nhấn mạnh rằng VAR vẫn mang lại hiệu quả với khoảng 100 tình huống được sửa sai mỗi mùa. Giải đấu khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại và cải thiện trải nghiệm, đồng thời cho rằng VAR tại Premier League ít can thiệp hơn so với các giải đấu châu Âu khác. Tuy nhiên, trước sự phản đối lên tới 91% từ chính những người làm nên bầu không khí bóng đá, câu hỏi về sự tồn tại của VAR vẫn sẽ là chủ đề nóng trong thời gian tới.

LONG KHANG