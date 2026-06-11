Quá khứ ùa về từ những lần thức đêm xem bóng đá

Cảm giác đầu tiên là sự háo hức khi Vòng chung kết lần này có nhiều đội tuyển tham dự hơn, điều đó đồng nghĩa việc sẽ có thêm nhiều trận đấu để thưởng thức. Dĩ nhiên là việc mở đến 48 đội thì chất lượng chuyên môn ở một số trận đấu không được như ý, nhưng sức thu hút vẫn không giảm.

HLV Nguyễn Tuấn Phong

Tiếp đến là việc thi đấu vào khung giờ tại World Cup 2026 làm chúng ta nhớ lại những kỳ World Cup được tổ chức tại Mexico, Mỹ vào những năm 1986, 1994. Cảm giác thức đêm để xem những trận đấu vào ban khuya và rạng sáng hẳn sẽ làm sống lại ký ức một thời của nhiều người, trong đó có thế hệ như chúng tôi. Bên cạnh đó, xu hướng của nhịp sống hiện đại, việc thức xem bóng đá vào khung giờ thuộc dạng “ác liệt” như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của ngày hôm sau nên có thể sẽ có một số người không theo hết các trận ở vòng bảng.

Như những kỳ World Cup trước, câu hỏi ngôi sao nào sẽ bùng nổ, ai sẽ là Vua phá lưới thường không sót ở những mục dự đoán. Tại World Cup lần này xuất hiện dàn sao đến khắp 5 châu, nhưng Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar vẫn có sức hút riêng. Bao giờ cũng vậy, World Cup rất cần những ngôi sao đẳng cấp, có sức ảnh hưởng như vậy thì mới đem lại sự hứng thú. Cho dù có người đã qua tuổi 30, nhưng hình ảnh của họ trong lòng người hâm mộ vẫn rất lớn.

Tay săn bàn được chờ đợi nhiều nhất là Haaland, một trong những chân sút hàng đầu hiện nay và có phong độ tốt. Nhưng Haaland khó để tranh danh hiệu Vua phá lưới khi còn phải “gánh team” ở đội tuyển Na Uy. Những ứng viên nằm trong các đội có lực lượng đồng đều, ở vào top ứng viên tranh vô địch là có lợi thế hơn. Bởi không chỉ có điều kiện tốt để thể hiện mình mà những đội mạnh như vậy thường tiến sâu, sẽ có nhiều trận đấu hơn so với những đội còn lại.

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HLV NGUYỄN TUẤN PHONG