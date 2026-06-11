Hội nghị thượng đỉnh FIFA trong những ngày đầu của World Cup 2026

Như lệ thường trong những ngày đầu diễn ra World Cup, FIFA sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh với sự tham dự của các thành viên của tổ chức này. Đại diện LĐBĐ Việt Nam tham dự Hội nghị là Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trong cuộc gặp gỡ, trao đổi với ông Sanjeevan Balasingam- Giám đốc Phụ trách Các liên đoàn Thành viên Khu vực Châu Á và Châu Đại dương của FIFA – tại Mexico. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Đây là dịp để lãnh đạo các Liên đoàn thành viên FIFA trao đổi về những định hướng phát triển chiến lược của bóng đá thế giới, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế nhằm phục vụ sự phát triển và hội nhập của bóng đá.

Chuỗi hoạt động chính thức bắt đầu tối 10-6 tại Mexico City với tiệc chào mừng được tổ chức tại Castillo de Chapultepec – công trình lịch sử nổi tiếng của Mexico. Đoàn đại biểu VFF cũng sẽ dự khán lễ khai mạc FIFA World Cup 2026 tại Mexico City diễn ra lúc 13 giờ ngày 11-6 (tức 2g00 ngày 12-6 theo giờ Việt Nam).

Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử được tổ chức với sự tham dự của 48 đội tuyển quốc gia, đánh dấu bước phát triển mới của giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Tiếp đó, đoàn sẽ dự khán trận đấu giữa đại diện châu Á là đội tuyển Saudi Arabia và Uruguay tại Miami vào tối 15-6.

Sau các hoạt động tại Mexico, chương trình sẽ tiếp tục tại Miami (Hoa Kỳ) với tâm điểm là Hội nghị thượng đỉnh FIFA 2026. Phiên họp toàn thể ngày 14-6 sẽ tập trung vào các báo cáo chiến lược, định hướng phát triển và những ưu tiên của FIFA trong nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh các phiên họp nghị sự, FIFA cũng tổ chức nhiều hoạt động thực tế giúp các đại biểu tìm hiểu công tác tổ chức và vận hành một giải đấu quy mô toàn cầu. Chương trình bao gồm tham quan Bảo tàng FIFA, Trung tâm điều hành giải đấu (Tournament Operations Center) và sân vận động Inter Miami vào các ngày 13-6 hoặc 16-6.

Với chương trình nghị sự phong phú cùng nhiều nội dung mang tính chiến lược, Hội nghị thượng đỉnh FIFA 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần định hình những xu hướng phát triển mới của bóng đá thế giới trong giai đoạn tới, với trọng tâm là đổi mới, phát triển bền vững và nâng cao giá trị của môn thể thao vua trên phạm vi toàn cầu.

QUỐC CƯỜNG