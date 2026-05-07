Spartak đánh bại CSKA, và lọt vào trận Siêu chung kết Cúp QG

Đánh bại CSKA Moscow mới vừa chia tay vị HLV Fabio Celestini bằng bàn thắng duy nhất của tiền vệ Ruslan Litvinov ở trong trận đấu mệnh danh “derby thành Moscow” tại chung kết Cúp Quốc gia Nga - Nhánh Khu vực, Spartak Moscow xuất sắc tiến vào trận Siêu chung kết.

Spartak đánh bại CSKA (Ảnh SE)

Liệu pháp “sốc” - thay thế HLV người Thụy Sĩ bằng Dmitry Igdisamov của CLB Quân đội vốn không là kịch bản gì quá lạ với Đội bóng của Nhân dân. Đội bóng áo Đỏ - Trắng từng làm điều tương tự hồi tháng 11 rồi...

Họ cũng không đợi đến cuối giai đoạn 1 mới chia tay HLV Dejan Stankovic, mà đã giao quyền dẫn dắt cho Vadim Romanov, một thành viên BHL đội 1, người đã khá thành công trong việc đào tạo các cầu thủ trẻ CLB.

Spartak hưởng lợi từ sự tươi mới của Romanov khi đối đầu chính CSKA hồi cuối năm ngoái - đã chơi một trận ra trò trước kình địch cùng thành phố (khi đó vẫn là Ứng viên vô địch RPL), và thắng nhờ Igor Dimitrev!

Nhưng với CSKA, mọi chuyện lại không suôn sẻ như vậy. Không như Spartak, CSKA thiếu nhiều nhân sự trước “trận derby” như Igor Akinfeev, Moises và Enrique Carmo. Bị thiếu hụt về lực lượng, tinh thần không tốt..

Trong tình thế như vậy, Litvinov đã hóa thân thành người hùng cho Đội bóng của Nhân dân - sau pha phối hợp một chạm giữa Barco và Marquinhos, Ruslan nhận bóng từ cầu thủ Brazil và tung cú sút vào góc cao khung thành, bóng chạm xà ngang rồi bay thẳng vào lưới, vẫn còn dư lực bay ra ngoài.

Đó mới chỉ là phút thứ 10 của trận đấu, nhưng pha dứt điểm rất là quyết đoán của Litvinov đã đóng đinh kết quả trận đấu, cũng đóng đinh số phận của CSKA, khiến họ sẽ trải qua một mùa giải “đầu voi đuôi chuột”.

Cầu thủ 24 tuổi quê ở Voronezh giải thích về bàn thắng tuyệt đẹp của mình: “Tôi nhận bóng, thấy cầu thủ bên cánh phải đang gây áp lực, và giải pháp tốt nhất là sút. Tôi nghĩ đây là bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp tôi”.

“Chúng tôi thực sự muốn giành chiến thắng trong ngày hôm nay, để trải nghiệm những cảm xúc khó quên này. Những trận đấu như thế này là không thể nào quên. Liệu nó có giống bàn thắng của Glushakov không? Có lẽ. Mặc dù trông giống bàn thắng vào lưới Orenburg. Không có gì bí mật cả. Thật không may, nó đã không vào lưới Krylia”.

Trả lời câu hỏi: “Liệu anh muốn đối đầu với ai ở trong trận Siêu chung kết?”, Litvinov chia sẻ: “Bạn muốn gặp ai trong trận chung kết ư? Điều đó không quan trọng. Một trận tái đấu với Dynamo? Có lẽ là dành cho họ. Mặc dù đối với chúng tôi cũng vậy”.

Với kết quả này, Spartak sẽ chờ xác định đối thủ trong trận Siêu chung kết Cúp QG, đó là kẻ thắng trong trận chung kết Cúp QG - Nhánh RPL giữa Krasnodar (Đương kim vô địch RPL) và Dynamo Moscow, một đội bóng thành Moscow khác.

Đ.Hg.