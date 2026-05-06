HLV Fabio Celestini chia tay CSKA trong nước mắt

Sau thất bại của CSKA Moscow trước Zenit Sain Petersburg, ngài HLV Fabio Celestini đồng ý chia tay CLB Quân đội Nga với sự đồng thuận của 2 bên. Bất chấp những tiêu cực ở trong 2 tháng qua, HLV người Thụy Sĩ nói lời tạm biệt nồng ấm với các cầu thủ của mình - và nhận được sự nồng ấm đáp lại.

Sự thất vọng của HLV Ce;estini (Ảnh: SE)

CSKA đã chia sẻ đoạn video-clip ghi lại cảnh vị HLV sinh năm 1975 nói lời phát biểu chia tay đội bóng, có lúc Celestini gần như bật khóc: “Tôi đã nói với các bạn vài tuần trước rằng: “Có lẽ là chúng tôi đã không thuyết phục được các bạn”.

“Thuyết phục các bạn một cách đầy đủ rằng mọi thứ đều có thể đối với chúng tôi. Tôi vẫn tin rằng chúng tôi vẫn có thể đạt được mục tiêu của mình. Rồi chúng tôi đã làm được. Nhưng, nếu điều đó không thể, đó là trách nhiệm của chúng tôi”.

“Trong những thời điểm khó khăn như thế này, vị HLV chịu trách nhiệm sẽ phải ra đi. Và đó chính là lý do tại sao chúng tôi ra đi. Chúng tôi sẽ trân trọng những kỷ niệm tuyệt vời này”, nhà cầm quân từng dẫn dắt nhiều đội Thụy Sĩ nổi tiếng nói.

“Tôi muốn nói lời cảm ơn các bạn vì công việc của mình, vì tất cả những gì các bạn đã cống hiến cho chúng tôi. Các bạn đang làm một công việc rất tuyệt vời. Các bạn đã cống hiến hết mình, nhưng đôi khi mọi việc không diễn ra như ý muốn”.

“Tôi cảm ơn tất cả các bạn vì những gì các bạn đã làm. Tôi chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất trong các trận đấu còn lại. Tôi muốn cảm ơn Roman Yuryevich Babaev (Tổng Giám đốc CSKA) vì sự tin tưởng và vì đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Trên thế giới này rất hiếm có những nhà lãnh đạo như ông ấy”, ông Celestini nói.

Thay mặt toàn đội, tiền vệ Ivan Oblyakov đã đáp lời: “Đó là khoảng thời gian quá tuyệt vời. Có một số trận đấu không được như ý muốn, nhưng tất cả chúng tôi đều tin tưởng. Đúng là có một số điều không suôn sẻ trong thời gian vừa qua”.

“Nhưng vẫn cảm ơn vì những nỗ lực của ông, thật là một niềm vui. Chúng tôi cũng học được điều gì đó mới mẻ cho bản thân. Về mặt huấn luyện, cả về mặt tư duy. Và vì điều đó, tất cả chúng tôi đều biết ơn ông”, đội trưởng của đội bóng áo Đỏ - Xanh nói.

Thủ môn kỳ cựu Igor Akinfeev, người đang hồi phục sau chấn thương, đã gửi lời tạm biệt tới Celestini trên mạng xã hội: “Cảm ơn ông! Tôi muốn cảm ơn Fabio và toàn bộ BHL vì những nỗ lực của họ trong suốt mùa giải năm nay”.

“Cảm ơn vì đã đến và tiếp quản đội bóng trong thời điểm khó khăn, cảm ơn vì Siêu Cúp, cảm ơn vì những trận đấu tuyệt vời! Và chúc ông may mắn trong tương lai”, Akinfeev viết những dòng tri ân vị HLV người Thụy Sĩ vốn đến CSKA hồi 20-6-2025.

Chính bản thân của HLV Celestini, sau đó cũng gửi thư cảm ơn đến người hâm mộ đội bóng: “Tôi rất hạnh phúc và tự hào khi có được trải nghiệm một đội bóng như vậy trong cuộc đời. Tôi không bao giờ quên chúng ta nhanh chóng gắn kết với nhau vào mùa Hè năm ngoái”.

“Cách đội bóng nhanh chóng đón nhận những ý tưởng của chúng tôi, bắt đầu chơi thứ bóng đá mà, như tôi đã thấy, thực sự làm hài lòng NHM. Chúng ta đã giành được một danh hiệu trước khi giải vô địch bắt đầu và cùng nhau trải qua cuộc đua với hy vọng giành được nhiều danh hiệu hơn vào cuối mùa giải”.

“Bất chấp tất cả những nỗ lực chúng ta bỏ ra và những quyết định khó khăn chúng ta đưa ra cả trong và ngoài sân cỏ, chúng tôi, cùng với BLĐ của CLB, rất tiếc đã đi đến kết luận rằng có điều gì đó không ổn và động lực của đội bóng đã bị gián đoạn”.

“Tôi sẽ luôn nhớ về CSKA với sự ấm áp: Một đội bóng tuyệt vời, những NHM tuyệt vời, cả thành phố này. Và, tất nhiên, với sự tiếc nuối rằng chúng ta đã không thể hiện thực hóa tiềm năng tập thể của mình. Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Tôi chúc CSKA chỉ toàn chiến thắng và danh hiệu. Và tôi sẽ hết lòng ủng hộ đội bóng trong các trận đấu còn lại”

Đ.Hg.